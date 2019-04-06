無人島求生指南：我怎麼知道眼前的植物，是不是姑婆芋？

你可曾想過：拋下陰雨綿綿的台北，像電影《浩劫重生》一樣，漂流到海島上展開自食其力的生活？身為海洋國家人民的你，能不能在海島存活下來呢？

現在開始，進行一場幻想的求生之旅吧。

想像一下，你，是生長於台北的都市青年，只去過海邊幾次，卻在參加公司舉辦的遊輪之旅中不幸遇難了，獨自漂流到一座小海島，筋疲力竭地趴在海灘上。劫後餘生，你不禁心情大好，但實際上試煉才剛開始。

這座美麗的島嶼看似任人探索，其實你每一個動作的背後，生命都在倒數計時。人的身體狀態會隨著缺水、飢餓、傷疲而快速下滑，你必須在陷入低能量前，盡快滿足自己的生存條件，沒時間閒晃了！但是，該先做什麼？怎麼做？

為了讓「普通人也能做到」，本篇不使用太精深的專業知識技巧，只講普通人也能做到的求生方針。

求生原則很簡單，在任何環境下都必須滿足三大要素：水、食物、庇護所。

水源

人類一天所需的水分，約為每公斤體重×30cc，也就是1500～2500cc左右，水源是求生三要素中最重要的，原因也不難理解——缺水死得最快。不幸地是，太平洋小島多半是珊瑚礁島嶼，其地質結構不利於蓄水，許多較小的島嶼，甚至不具備溪流和池塘。

雖然眼前一片蔚藍，但絕不可飲用海水。人體為了排出100cc海水的所含鹽份，必須排出150cc的水分，飲用海水不僅補充不了水分，反而會加速脫水。那一天兩公升的淡水從哪來啊！？危機感開始湧現了。

首先，避免容易脫水的行為：例如太過激動、直曬陽光、跑去裸泳、無計畫的探索，並專注找水。假如附近沒有溪流、池塘，可先從三個方向去尋找：

1. 直接水源

最常見的直接水源就是植物，例如椰子、仙人掌、香蕉樹（其葉鞘的囊室充滿水份），這些植物通常就在海岸林裡，不會太難找；此外，也可以尋找巨大的峭壁，峭壁底部常有滲透到岩盤基座的水窪，就算無法匯集成池，用布料貼在潮濕的岩壁上，過幾個小時，你就有「一塊布」的水能喝了；喝尿也是個方法，但只能用1到2次，因為排尿本就是身體排毒用的機制，持續重複利用的下場，就是強忍噁心地喝下已成黑褐色的尿，逐漸產生腎衰竭。

2. 間接跡象

熱帶珊瑚礁島不易蓄水，代表流水會快速流向大海，這些流水不一定以地面河的方式呈現，更多數是滲透、伏流、小泥坑。這些水源的跡象並不明顯，可往動物足跡、飛鳥、飛蟲、蕨類繁多的地方找尋，比較容易有收穫，因為所有的生命都需要水源。

沿著海邊找「湧泉」是不錯的選擇。你或許會見到一片光禿禿的岩岸，卻有一小個區塊莫名長出草原，植被跟週圍明顯不同，這代表此地可能有淡水。這些伏流滲透到低地後，碰到岩盤，終於在海邊匯集成流，形成一個小生態系。例如蘭嶼東清、屏東九棚，都有大型湧泉。當然，你只需要找到迷你版的，飲水就不成問題了，這些湧泉通常是乾淨的流水，緊急情況下可以生飲。

3. 靠老天爺

海島的日夜溫差大、濕度高，晚上露氣特別重，你可以尋找帆布、塑膠布，或找一些闊葉植物來承接露水，布置妥善後再放置容器，這能為隔天清晨的你帶來少許甘露，若天公作美，突然下了30分鐘暴雨，你也有現成的蓄水工具可用。

假如運氣好，你找到水坑，也先別急著喝，因為不只是你，動物也在這喝水，而牠們在裡頭拉的比喝的還多，若不想腹痛如絞，就必須謹慎取水：不取表層水、不翻底層泥。取水後，拿碎炭、乾葉、布料做成簡易過濾器處裡過再飲用。也許有人會問：「不煮怎麼喝啊？」但對普通人而言，在高濕度的海島上，不靠工具取火可是高難度工作，可能努力了一整天，卻連煙都冒不出來。在分秒必爭的此時，除非你有能分工的夥伴，否則堅持煮沸未必是正確的，你應該把升火作為次要工作，在主要工作完成後，用零碎的時間嘗試。

至於裝水的容器嘛，多虧全世界致力於製造垃圾，就算在無人島，要撿到鐵鋁罐、寶特瓶、桶子也不是難事，假如真的沒有垃圾，也有竹節、椰子殼或大型貝類等天然素材。

於是，確保基本水源後，你就能逐步擴大探索圈，尋找更好的水源和求救機會。

至此，兩天過去了，終於確保飲水，肚子卻餓扁了。

Photo Credit: Depositphotos

食物

理論上，人不需要進食也能存活兩週，但這不代表你有兩週找食物，實際上，你可能只有3到4天，剩下的時間則是躺在地上虛弱地呻吟，緩慢地迎向死亡。為了避免壞結局，你必須謹慎地消耗熱量，制定高效率的覓食計畫。

1. 採集

採集是最推薦的方式，樸實但有用，雖然拿根長矛狩獵很帥，但彎腰採集的不起眼工作，才能確實地保證每一餐。所以，老實地去撿那些不會動的食物吧，不能飽餐，但可安穩地存活。

海邊

你可以計算漲退潮時間，在乾潮前尋找礁岩地帶的潮間帶，收集海膽、海參、螺類、牡蠣，至於藻類，雖然不容易分辨，但綠色藻類多半是能吃的，有些甚至生吃也沒問題。保險起見，陌生的藻類一次不要吃太多，以免累積超量的毒素。

森林

你有機會在海岸林附近找到椰子、海棗、林投、仙人掌的果實，也可能找到山蘇、山萵苣、野薑花、龍葵等野菜，甚至可能會有木薯、芋頭等澱粉類。但假如這些植物的名字或模樣對你而言都很陌生，那你應該去向小學自然老師道歉……啊，不是，我是指，應該別冒險食用陌生植物。植物的毒性有很多種類，並沒有一招打天下的簡便判別法，連正牌的神農氏都毒死了，何況是五穀不分的都市青年呢。

但倘若真的快餓死了，看到一株陌生的莓果樹叢，決心賭一把呢？下面這招可供參考：不少有毒植物具有刺激性或異味，可以舔一點或塗抹汁液在皮膚敏感部位，例如屁股、手背，用以判別是否有毒。

這招雖能讓你避免吃到刺激性的毒素，例如姑婆芋，但並非100%安全的通則，非不得已千萬別嘗試。

2. 狩獵

假如你已能熟練地採集了，想提高飲食品質，該怎麼做呢？

海邊

首先建議的狩獵目標是龍蝦、章魚，或是較有危險性的海鰻和魟魚，這些底棲生物的躲藏方式是因應大自然而生的，能抵禦自然界天敵，卻便宜了狡猾的人類，只要你能用自然材料做一根簡易魚叉、一塊玻璃壓在水面作為潛望鏡，就有機會挑戰牠們了。



但在這過程中，就算你泳技一流，也千萬別到深水區游泳，除非你熟悉海況和無蛙鞋自潛（no fin）技巧。要知道，泳池沒有離岸流、海浪、有毒生物和複雜地形，每年在海邊溺死的遊客裡，游泳校隊一向是大宗呢，在熟悉大海的人眼中，學校教的游泳技巧和海洋知識，在實務上還不夠用。

記住是為了求生，不是求仁，不可以做蠢事。

等到度過艱辛的第一週後，就可考慮利用地形，建造類似石滬的魚場——利用誘餌和潮差將魚困在陷阱中，接著找一根合適的竿子，將竿頭做成Y字或用竹板凹成一個大圓，綁上海邊撿來的破魚網，就成了簡易手撈網，從此天天在自家魚池撈魚吃，豈不美哉！

森林

一般的小海島鮮有大型獵物，就算有，也是太困難的目標。腳踏實地吧，比起成為獵豬勇士，你更該把目標設定為蛇、蜥蜴、青蛙、大型陸蟹，這些獵物蛋白質豐富，雖然徒手很難抓，但有了神器——撈網，不怕！

Photo Credit: Pixabay CC0

庇護所

經過漫長的4天後，成功確保了低限度的水源和食物。現在的你，估計是全身曬傷、腰酸背痛、睡眠不足、手腳擦傷、氣虛體弱、被蟲叮咬一堆腫包，也差不多也該告別沙灘上的爛草蓆，來改善一下居住品質了。

營地

選營地就像買房子一樣，「地段」是最重要的條件。營地不能距離水源、食物等日常採集太遠，也不能選在迎風、淹水、聚蟲、陰濕的地方，還得方便向船隻求救，可惜現在的你，沒有餘力去尋找風水寶地，因此一般來說，營地會選擇第一線的海岸林內，找塊灌木相較稀疏的腹地，距離高潮線150公尺左右。當然，如有餘力，你可以爬上附近的相對制高點，居高臨下觀察，這能讓你獲得很多選址上的重要情報。

選定位址後，清除地塊上的腐質層、灌木和雜草，趕走住在此地的小動物，接著建造一張床。

床

在荒野，床的核心功能是「隔絕危險」，是的，連睡覺都很危險。海島的日夜溫差大，最大的危險是著涼，地面的寒氣會讓人失溫，萬一生病，沒有醫生能救你；第二大危險是動物，在海岸的沙草交界，半夜在地上爬的東西非常多，蜈蚣、蜘蛛、陸蟹、寄居蟹、錢鼠、蛇，甚至偶爾會有海龜下蛋，與這些東西共寢太辛苦了。

所以「床」必須離開危險的地面，你可以用竹子／漂流木製作兩個A型架，再連結起來作為床架，剩下的發揮創意就行；如果撿到的漁網足夠，也可以做吊床，特殊條件下做吊床反而輕鬆。事實上，建造床鋪的方式很多，但無論是什麼床，只要能離開地面就是好床。接下來，用棕梠葉替這張床做出密實的屋頂，最好把床覆蓋成「繭」，如此可解決風雨的侵擾，蟲害也會少一點，至此，你的庇護所就及格了。

Photo Credit: Reuters / 達致影像

結語

於是轉眼間，你以一介都市青年身分，達成了「水、食物、庇護所」的求生三元素，成功在荒島存活一週了，真是了不起！

慶祝結束，接下來還有篝火、求救、颱風、疾病、意外、營養失衡等更艱鉅的問題要面對，加油！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航