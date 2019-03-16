如果你的航班因為航空公司「欠錢」而被取消

去年（2018年）的11月9日，瑞安航空（Ryanair）從法國波爾多機場（Bordeaux airport）飛往倫敦的航班被取消，機上149名乘客，在5小時後被迫下機後再換機，這才抵達目的地。

這班航班到底發生了什麼事情呢？

「不幸的，國家不得不採取這樣的行動」

根據CNN報導，因為瑞安航空長年積欠法國政府補助款不還，因此法國政府決定扣押飛機直到瑞安航空還錢贖回。

此事須回溯到2008年，法國政府提供瑞安航空補助，幫助他們營運法國昂古萊姆機場到倫敦的航線。然而歐盟委員會後來裁定補助款屬於非法行為，讓瑞安航空在航空競爭市場受益於不正當的經濟優勢（政府補貼）。因此，歐盟委員會要求法國政府收回補助已恢復公平競爭環境，據悉金額可能約莫52.5萬歐元（NTD $1890萬）。

但是瑞安航空並沒有償還這筆款項，所以過了10年後，法國政府忍無可忍，才決定出手扣押飛機，剛剛好就是這一架已經登上149名乘客的班機。法國政府表示「不幸的，國家不得不採取這樣的行動」。

airConcur也從歐盟委員會中，找到一份2014年7月23日發表的聲明，要求瑞安航空必須償還法國政府的補助金額，讓已經扭曲的市場競爭，恢復公平的競爭環境。有興趣的朋友可以看看這份聲明：State aid: Commission adopts package of decisions regarding aid to airports and airlines in France and Germany; asks France to recover incompatible aid granted to airlines。

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政府扣押屬於特殊狀況？求償會成功嗎？

雖然政府的行為是突然的，貌似特殊狀況。然而依我們的實務經驗，這趟航班有極高機率被判定為瑞安航空的問題。原因為歐盟自2014年便裁定瑞安航空必須償還補助款，這代表瑞安航空早已知悉要還錢。一旦不還錢，就有相關款項、抵押品會被償還對象或法院扣押的可能。

瑞安航空必須還錢，也可能了解不還錢會發生的各種可能。因此，我們認為此類索賠將有很高的機率能獲得賠償金，依照該航線設定最基本能獲得250歐元。

瑞安航空提供的補償

根據乘客Boris Hejblum表示，當航班延誤發生時，沒有任何瑞安航空的機組人員出來說明，只有兩封簡訊發出，內容只說 「航班延誤了，提供5歐元（NTD $180）的美食券」。航空公司必須在合理延誤期間提供乘客餐點，此航線距離低於1500公里，且延誤超過2小時，就必須提供餐點給乘客。雖然法規沒有明定餐點金額補償，但5歐元真的太少，在波爾多機場，連三明治也比這個金額貴，根本買不起。我們建議若發生此狀況，需現場向機組人員爭取更多。

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無論是哪一種延誤，只要航空公司更換班機，就要注意：

航空公司如果提供您替代航班的艙等座位，若比您原本的艙等座位等級較高，航空公司不可向您額外收取費用。 反之，若航空公司提供您替代航班的艙等座位，比您原本的艙等座位等級更低，您應獲得原機票支付金額的30％～75％價差。

當遭遇航班中斷的受害者有您的朋友時，請盡快告訴他們擁有被保障的權利。每年約有900萬名乘客遭遇航班中斷並符合求償資格，但只有不到2％的乘客進行索賠。當越多遇到此狀況的乘客知道這權利，並站出來捍衛時，我們相信將能提升航空乘客的飛行權益。

另外，當班機延誤發生，並不意味您就必須接受它們，如果您的班機在過去5年內發生過嚴重延誤、取消或被拒登機，您有權利申訴並獲得600歐元的賠償金（確認您的賠償資格）。

本文經airConcur授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航