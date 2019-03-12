【中年大叔murmur系列】專訪五月天石頭：天團吉他手的人生作文課

身旁沒有樂團的夥伴，也沒有合作電影演員的陪伴，五月天的石頭（石錦航）獨自出席《因為留不住》新書活動，露出靦腆的笑容表示，「今天很特別，沒有拿樂器，不會在台上唱歌，但是很希望留下來的文字可以陪伴大家閱讀。過去都己經過去了，當下進行中，可以留住的是未來。」

對石頭而言，音樂是一種語言、感情與人生，寫作也是。2011年開始展開的「諾亞方舟世界巡迴演唱會」，石頭完成了《末日備忘錄》首本個人攝影圖文創作集。隨著五月天第10代「人生無限公司巡迴演唱會」的音樂絲路啟動時，2017年的石頭，披著浴袍帶著鉛筆與A5稿紙，以一場一篇的速度親筆手寫，濃縮成122篇細膩動人的散文集，《因為留不住》也收錄他的小說創作，挑戰自己人生的無限可能。

「準備發書時才開始取書名，而最後在台中寫的短篇小說主角是一個失憶的女生，失憶女孩因為留不住記憶，所以很珍惜遇到的人事物。」 石頭利用122場世界巡迴演唱會的空檔時間書寫，紀錄下他對家人的思念與牽掛、旅人的心情故事、巡迴在55個城市的不同樣貌，與生活中所見所聞的觀察與體認。

「回頭看之前的文章，我時常討論時間、歷史痕跡、世界、宇宙、永恆⋯⋯的主題，發現這些是我會關注的事，觸動寫作的靈感，所以覺得書名很貼切，跟我的生活有關係，也是一種中年大叔的murmur囉唆吧！」石頭時常思索，「我的文字萬年之後會存在嗎？沒有真正的東西是永恆。」他認為必須更有能量的告訴粉絲，「我可否創作心中真正想說的東西？」

身為天團五月天的吉他手，寫過《星空》、《如煙》、《倉頡》等膾炙人口的歌曲，拍過電影《百日告別》、《幸福城市》的石頭是許多人偶像，私底下的他有著多重的面向，在音符、樂器與電影之外，還擁有書寫這項獨特的靈魂養成方式。他表示，音樂與文字創作的差異，是「文字當你全寫出來就不那麼有趣了，做音樂希望它具象，文字希望它抽象。」

「創作音樂與寫作相似，音樂有場景，用旋律表現出來；文字像描述場景，要寫得抽象。寫作時我會希望文字能抽象一點，存在某種節奏感，而音樂也變成另一種敘事文字的方式。無論是創作音樂還是寫作，節奏感都非常重要。」石頭認為音樂、文字、攝影、戲劇等，每一種創作都是在抒發不同的情緒。

會踏上作家之路，或許是石頭從小培養出來的習慣。「小時候上過作文課，只要趕快寫完就可以出去玩，因此我學會寫一次就讓老師滿意，控制在500字內，主題也要切合⋯⋯這都是訓練出來的。」小時候的學校作文是他第一次書寫、第二次是寫情書給喜歡的人，大三時加入五月天則是第三次書寫。因為音樂與五月天，他感受到更強烈的創作慾望。「我思考除了音樂好像還可以寫什麼，就開始寫短文。」

「CD跟演唱會不同，CD可以一再反覆回味，書可以一直重複看，演唱會是很特別活動，就像夢幻泡影，只有當下可以感受，當下的燦爛結束後，時空就消失沒有了，這就好像人生一樣，很奇特但最後卻什麼也留不住。」 他認為寫作是非常主觀、很個人的事，在巡演的過程中更體悟到生命的短暫與脆弱，因此想用文字留下對生活與周遭人事物的感想。

從《末日備忘錄》就能感受到石頭對於文字的敏感度與溫度，《因為留不住》則是他在演唱會時訂下的寫作目標，更貼近他內心世界的剖析與創作。「在演唱會前寫作的習慣是從諾亞方舟巡迴開始，因為下午2、3點彩排完。弄好妝髮等觀眾進場時有很久的空閒時間，這期間什麼事都不能做，想一下還可以做些什麼事。記得小時候念書時，國文老師叫我們寫作文，我很享受當下的感受與過程，享受那段沉靜的片刻。」

原本都用電腦寫作，但石頭覺得打字很像滑手機，「寫完就沒了，無法回味當時的記億，沒有留下東西。」於是改成一字一句動筆手寫，又因為不喜歡在紙張留著修改痕跡，「就像小學生一樣，用鉛筆寫，帶橡皮擦塗改。」但他很會流汗，手流汗字會糊掉，有著黑黑的髒印子，「像是人生的軌跡」。

「我就在後台休息室或旅館房間寫作，因為彩排完會流汗導致全身濕透，所以會披著浴袍寫作。」石頭寫稿時原本會躲在後台休息室的獨間，戴著耳機專心寫作，後來場地不方便就改坐在角落，其它團員也不會打擾他。「他們多半在旁邊打電動，知道我寫作像是某種儀式，不會來影響我。我也喜歡打電動，但會先讓自己沉靜下來，寫完了才像是做完功課了。」

43歲的石頭也步入中年大叔了，心態開始面臨不同的轉變。他表示很久沒辦簽書會，「很多人碰到我都說我從小聽你的歌長大，我很開心到現在影響很多人，五月天是很獨特的存在，從以前到現在，從爸媽聽的國外搖滾樂，現在小朋友會跟著我們《最好的一天》、《動物派對》唱呀跳呀，所以做的事更有責任感。」

石頭在書中寫到不少關於家庭、小孩部分，其中的《仨》提到二兒子畫的全家福竟然獨缺他只有3個人，讓他發現自己太少時間陪伴家人。「我老婆不敢跟我說，是我自己看到，當然很心酸，但現實的狀況就是這樣，我的身份與職業有好處也有壞處，會很長時間不在家，或是很長時間都在。我會花更多時間跟他們相處。」

石頭家裡沒有電視，兩個兒子回家就看書，他也不會限制看什麼書。大兒子現在小學六年級，已經青春期會頂嘴，石頭跟他講話時常「左耳進右耳出」放空，「也不知道聽到了沒？」他靠聊天、運動、種樹、除草拉近與兒子的距離，「這幾天帶他除草，讓他看著我怎麼持續做這些枯燥無味、重覆無聊的事情。很多草除不盡，生命力旺盛，明年就又長出來了，讓孩子看到自然界發生的事。」

小孩出生後，石頭覺得自己變很多，看世界的角度不同了，越來越重視身體健康。「前幾天我帶他去公園赤足跑步，我們邊跑邊聊天，他想要放棄時，我就在旁邊鼓勵他『我們已經跑到這個地方，只要再一點點就到。』我告訴他我會陪著你，我不會坐下來安慰他不要放棄不要灰心，這樣子很像父母真正的嘮叨。」

「我想到第一次看到麻雀時很想要養他，但過了不久他就死掉了，那是我第一次看到死亡這件事，想到一個生物該怎麼跟他相處，我小孩也很想養寵物，我跟他說你養牠之後會有責任感，所以寫《麻雀》篇告訴他，如何很近距離感受生物。」他認為父母走後留下來的東西不是遺產，而是教導子女好好的生活過日子。

喜歡觀察與傾聽的石頭，會利用演出空檔的3、4小時間寫作，常常早上6點就起床到巡演城市探訪當地風采，先拍照記錄，有感觸的景象再用文字抒發出來。 「給自己設計一個題目，到每個城市都要出去走走。我不能只寫身邊的故事，會特地去看當地人的文化、生活、環境、博物館、小吃⋯⋯等，希望多點時間認識這個世界。」

如果無法外出，石頭會透過飯店的落地窗看著外面的樣貌，「從落地窗往外看好像很近，其實無法接近還有距離，想寫出一直都想靠近，卻一直都接近不了的疏離感。這樣會更想認識這個城市的環境空間，帶給我非常大的感動。」

石頭的文筆細膩溫柔，喜愛哲學思考，愛讀經典古籍，看老莊的書，永遠能從世界中挖掘出屬於自己獨特的視角。他常在創作過程質疑人生的目的，探討生命存在的意義。「我會想要不斷精進自己，世界上可以做創作的人已經很多，我有沒有辦法創作出一些心裡想說的，我一直在探索。」

他最喜歡的作家是卡爾維諾，台灣則是王定國。「他以一種獨特視角看待人世間的冷暖，冷冽平淡卻孕含有情，那個細膩的看法、寫作風格及觀察視角我很喜歡，是我想要揣摩學習的對象。」他感歎人生像演唱會一樣，是留不住的時空，到底留下了什麼？

《因為留不住》對應了石頭本身多面向的氣質，身兼音樂人、寫字人、劇作家、演員⋯⋯，他不確定自己屬於那一類型，「算雜家吧！」他最喜歡現在的身份，告訴大家心裡的事。「感謝正在閱讀這本書的人，願意與我一起經歷這些也許真實或許虛幻的歷程，讓我可以藉由這些人的故事與一路以來的心情，窺視到自己也看不到的那一面。」

Photo Credit：時報出版

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航