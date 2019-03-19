台灣PM2.5三大面向：空汙現況多嚴重？要怪中國還是怪自己？

近年來PM2.5和空氣污染的問題，一直是民眾關心的重大議題。特別是中南部的冬天降雨天數較少時，空污的問題就更讓人有感。在眾多空汙組成的物質中，因為被認為和肺癌、以及許多全身性的疾病有關，其中最被關注的污染物就是PM2.5了。

關於PM2.5的新聞很多，相關的研究也不少，但卻鮮少有特別以「台灣」為主體，去研究並且彙整的資訊。這次MedPartner美的好朋友團隊有幸在台北市醫師公會的邀請下，與台北市政府環保局、台北市醫師公會，以及台大公衛學院等單位合作，製作了一份給醫療人員衛教專用的簡報，希望能為空汙的防治盡一份心力。

這份簡報將除了完整介紹PM2.5是什麼、對人體健康有哪些影響以外，我們更從政策的角度，希望大家一起思考可以透過哪些努力，來從「根本」的源頭減少PM2.5，並讓大家了解該如何自我保護。希望大家撥出幾分鐘的時間，一起看看這份資訊，也分享給身邊的親友，一起關心彼此的身體，以及我們共同生活的環境。

PM2.5是什麼？從哪裡來？

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PM2.5到底是什麼？其實它的名字就說明了一切。PM代表的是懸浮微粒（Particulate Matter）的縮寫，2.5則是表示微粒的粒徑，單位是微米（µm），因此PM2.5就是粒徑小於2.5 µm的懸浮微粒。

但光是這個說明，應該還是很難想像PM2.5到底有多小吧？讓我們舉一些大家日常生活中會覺得細小的事物來做個對照。海灘的細沙直徑約為90 µm，是PM2.5的36倍大，人類頭髮的直徑約為50－70 µm，是PM2.5的20－28倍大。所以PM2.5是真的非常小的粒子喔！它會對人體影響這麼大，也跟它的粒徑有關。如果是大一點的粒子，人體呼吸道的黏膜跟纖毛通常可以阻絕、排除，但這麼小的粒子，你的呼吸系統就真得很難守備了。

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PM2.5並不都是人類產生的，其實自然界本來就會有PM2.5，只是人為的活動讓事情變得更複雜了。原生性的PM2.5來源有幾種，包含來自自然界的沙塵、火山灰、海鹽，以及來自人為活動的工業排放與交通廢氣排放。

在這邊以台北市為例，北市的PM2.5主要來自是「人為活動產生」，僅有5％來自自然界（海鹽）。污染程度較高的工業活動，以及相對不環保（相較於大眾運輸）的交通方式，是台北市PM2.5污染的大宗。

台灣的PM2.5問題，到底要怪中國還是怪自己？

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在空氣品質不佳PM2.5濃度竄升，全台空汙紫爆的時候，大家常會聽到新聞報導說因為東北季風把中國霧霾帶來台灣，因此讓台灣的空氣品質變差了。新聞會這樣報，其實也不難猜到原因，通常要全國多數區域都空污嚴重時，新聞才比較會報導。但如果是全國性同時都空污指數爆表時，這時跟境外汙染源，特別是中國飄來的空汙，通常會有關。

但台灣的PM2.5問題，到底是中國的問題，還是自己的問題呢？答案是「都有」，只是多數的時候，我們還是要怪自己。我們如果把關注從「特定的幾天」，拉開到以「整年」的維度來思考時，就會有不同的想法了。

為了分析這個問題，我們再拿台北市來當個例子吧。中國的PM2.5及其他空氣污染物質，通常是受到東北季風影響。因此如果台北市要受到境外空汙影響時，首當其衝的，應該是位於萬里的空氣品質監測站［2］。

但從萬里測站2017年的空汙日曆來觀察，可以發現整年統計下來，只有14天明顯受到中國霧霾的影響，整年度受到境外空汙影響的比例僅有3.8％。所以台灣的空氣污染到底要怪誰呢？中國絕對是因素之一，這不可否認，而且這種境外的空汙很讓人討厭，因為根本是別人造的業要我們來擔，很不公平啊。但以整年的統計看下來，空氣不好的這些日子中，空汙的來源主要是還是台灣自己產生的。只有在特定的條件下，受到中國霧霾的影響才會比較嚴重，而且受到影響的天數佔比偏低。

要改善中國的空汙，只有中國人自己有辦法，這大概很難是台灣人能干涉的。但台灣自己的空汙，還是要靠自己來救，至少要在我們能做的範圍內，盡力去加油了。而且根據目前的研究，只要台灣自己產生的空汙能得到控制，雖然還是不時可能受到中國空污的影響，但至少多數的日子都可以過得不錯，不必一天到晚出門都得感受「濃郁」的空氣。

PM2.5在台灣的現況是什麼，有多嚴重？

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根據台北市環保局提供的資料，在台灣的6個直轄市中，越偏南部的直轄市，年度空氣品質不良的「站日數」的比率越高，而且越往南走，PM2.5的「年平均值」也越高［1］。

會造成這樣的現象，並不能特別怪罪到南部的鄉親身上，這和臺灣在過去數十年的政策方向有關，在蔣經國前總統所主導的十大建設，以及後續的許多經濟發展的規劃中，臺灣的中南部確實承受了比北部更大的污染，而且在當年相對高壓的時空背景下，即使覺得不公平，多數的民眾也只能接受。

台灣的經濟與社會發展至今，我們其實需要更深入地思考，我們的經濟發展方向該往什麼方向走？經濟和環保可能有衝突，但未必一定會衝突。這其實是個超級大的議題，要綜合考量的因素非常多。在這些議題中，自然科學的角色很重要，但人文科學的角色也不應該忽略，在此就先點到為止，留給大家一起思考，我們再把問題拉回空汙議題。

我們的空汙標準夠水準嗎？還是只是掩耳盜鈴？

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空汙對人體有害，這已經是明確的事實，目前台灣對PM2.5的年平均值，訂定有國家標準，是15 µg/m3。但實際上，只有台北市（PM2.5年平均值15.3µg/m3）比較接近標準，其他五都的PM2.5年平均值，其實都高於國家標準。

但台灣的標準這樣定，真的就夠了嗎？世界衛生組織（WHO）認為當PM2.5年平均值低於10µg/m3時，才不至於對人體健康產生嚴重的負面的影響，因此即便是最接近國家標準的台北市，還是跟WHO的標準有些距離。

我們也可以反思，台灣在空汙議題上，把國家的標準定得比較寬鬆，這個作法到底好不好呢？如果以這個數字作為階段性的目標去努力，可能是有意義的。但我們都不該忘記，在科學上我們應該前進的目標，應該至少是世界衛生組織的標準喔。

PM2.5會對健康產生哪些不良影響？

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拜近年來各家媒體積極報導所賜，多數民眾都知道暴露PM2.5對人體健康不好。但這些負面的健康影響會發生在人體的哪些部位？會產生什麼疾病？會不會造成死亡？有哪些人是特別容易受到PM2.5傷害的呢？

由於PM2.5的暴露主要是透過呼吸吸入，首當其衝的就是呼吸系統（鼻、咽、喉、氣管、支氣管、肺）［3］。但進入呼吸系統後，因為PM2.5的粒徑非常小，可以進入微血管隨血液循環全身，因此理論上只要是血液到得了的地方，PM2.5就都到得了。

在人體內的PM2.5能夠在不同器官產生發炎反應，對人體產生系統性的影響，常見受到影響的器官／系統包含：呼吸系統、循環系統（心、血管、血液）、生殖系統、腦、肝臟、腎臟，已經是遍佈全身了。這些器官、系統受到PM2.5的影響之後，在不同的族群會導致不同的健康負面影響，甚至是疾病，而且男女老少都躲不掉。

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舉例來說，成年人暴露PM2.5可能因懸浮微粒引起的發炎反應導致心血管疾病，也可能增加罹患慢性腎臟病的風險［4、5］。成年女性則可能因為暴露PM2.5，增加罹患卵巢癌死亡的風險［6］。

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PM2.5對年長者產生的影響，同樣與引發體內發炎反應有關。發炎反應可能造成高血壓、高血脂、高血糖，也就是俗稱的三高［7］。而發炎反應加上三高，會促使粥狀動脈硬化與心血管疾病的發生。

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孕婦在懷孕期間暴露PM2.5，除了可能增加流產風險以外，暴露濃度每增加10µg/m3時，胎兒更可能出現生長遲滯、小於妊娠年齡、低出生體重（<2500g）等問題［8］。

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而低出生體重的孩童在幼年早期（0－9歲）出現氣喘症狀的機會，也因暴露PM2.5而增加［9］。如果是本身已罹患第一型糖尿病、心血管疾病、呼吸道疾病的患者，或是屬於老人、孩童、肥胖者都是更容易受到空氣污染影響的族群，受到的健康影響，是比一般民眾更嚴重的［10］。

PM2.5和空汙對健康有害，但到底會不會造成死亡？

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有些人可能會認為，「空汙對身體不好我知道，但至少不會馬上死人啦！」但這樣的想法，可能太過天真囉。

不要以為空氣污染產生的死亡都需要經過長期暴露。回顧歷史上著名的空汙事件，例如英國的倫敦煙霧事件與美國的多諾拉煙霧事件，當年在高濃度的污染與特定氣候、地形的交互影響下，相關的數據都告訴我們，嚴重的空氣污染是有可能在短時間內造成死亡的［12］。

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另外根據台大公衛學院的研究，PM2.5在台灣國人死亡負擔重要危險因子中，排名名列第四［11］。每年約有8600人因暴露PM2.5被奪走性命，其中2／3的人是提早死亡的。暴露PM2.5所造成的主要死因包含：冠狀動脈心臟病、中風、肺癌、慢性肺阻塞等等。

關於PM2.5還有其他空氣污染物質造成的影響，大家千萬不要低估。這個問題是真的不分男女、老幼、族群，全面在影響所有人類的健康。

PM2.5的問題嚴重又危險，我們到底該怎麼辦？

看到這，大家應該都能理解PM2.5的危害了，但我們到底可以怎麼做呢？

多數的人應該會想到如何自保，但我們必須殘酷地說：自保的效果還是有限，重點應該是一起努力降低排放。

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自保幫助有限，減排才是重點

如果可以自保的話，專家們當然不會反對。但因為PM2.5真的太難防護了，就算花了大量的心力與資源想辦法自我防護，效果還是很有限。惟有降低排放，才能從根本解決問題。

要做到降低排放，有賴政府訂定相關的環保政策，以及民眾的配合。以台北市政府為例，環保局在今年度的減排政策包含柴油車汰舊換新、建構電動車友善環境、弱勢加碼補助汰換二行程機車、提升綠運輸使用量、餐飲業防污設備標準規範、低污染鍋爐以及鄰近大型電廠天然氣化等［1］。

雖然政府已經有所行動，但作為一個民主國家的公民，除了配合減排政策之外，我們更要發揮公民的角色，持續監督中央與地方政府的相關決策。也別忘了，台灣是一個民主的國家，但民主絕對不是只有在投票那一天運作，而應該落實在生活的每一天。持續了解相關的議題，關注相關的政策發展，甚至實際參與各種行動，其實都是在為我們共同的未來投票喔。

PM2.5如何自我防護

空汙已經很嚴重，但是要能做到有效的減排，仍然需要大家共同的努力與時間。在空氣品質從源頭改善前，你可以透過以下5大原則來自我保護：

不讓PM2.5進家門，交通尖峰時關閉門窗。

避免在家製造PM2.5。揚塵、燃燒就會有PM2.5，例如室內燃香就該避免。

盡可能排出家中的PM2.5，使用空氣清淨機與排氣扇（但實際可清除的範圍有待評估）。

外出前查詢當地空氣品質，並根據查詢結果決定活動強度。

避免在交通繁忙的道路旁運動，運動時較大的呼吸量反而會讓你吸進更多的PM2.5。

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如果是在台北上班與生活的朋友，可以點選台北市空氣品質監測站，查詢即時的空氣品質，也能夠在行政院環保署的空氣品質監測網，看到全國的空氣污染狀況。專家提出了「一般民眾」與「敏感性族群」，在不同程度空氣品質下的活動建議。在查詢即時空氣品質指標後，大家可以根據這張表，來做戶外活動程度的規劃。

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有些眼尖的朋友可能會發現，五大原則中並不包含「戴口罩」。為什麼會這樣呢？如果你是要防顆粒較大的空氣污染物，那戴口罩是有幫助的，但如果是要防PM2.5，那其實是有困難的。

疾病管制署指出，市面上常見的口罩包含棉布口罩、活性碳口罩、醫療用口罩與N95丟棄性過濾面罩，其中只有N95面罩可以過濾95％的PM0.3懸浮微粒，可以有效預防PM2.5[13］。但是有戴過N95的人就知道，這個東西是很難久戴的，為了達到一定的氣密性，舒適性就被犧牲了。

不過別以為口罩完全沒有意義喔，空氣品質不佳時，仍可配戴口罩。像是棉布口罩與醫療用口罩，仍可對於較大的懸浮微粒（例如PM10）進行過濾，對於一些可能導致過敏的物質，還是多少有幫助。

台灣人，一起為我們呼吸的空氣做些努力吧

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「陽光、空氣、水」是生命的三要素，沒有人是不需要呼吸的，因此空氣品質與我們每個人的健康息息相關。

其實不需要等到政策要求，我們日常生活中就能對PM2.5減排做出貢獻，像是節約用電、多乘坐公共交通工具等，就是每個人都能夠做到的。有開車的朋友如果透過定期保養確保引擎燃油效率，避免汽車怠速時引擎空轉，都能夠讓PM2.5的排放變得更少（當然能夠少開車會更好）。

在國內也有不少倡議團體，持續在呼籲民眾正視空汙議題，並要求政府推動更積極的污染防治。可以的話，也希望大家一起主動關心這些團體，讓更多人一起把關空氣品質。

台灣是我們的國家，是2000多萬台灣人、眾多的海外遊子，還有世世代代的台灣人們終將死生與共的地方。在這座美麗的島嶼，所有的自私，特別是在環保上的自私，終究都會傷害到你的同胞、你的親友，還有你自己。別再等待了，從今天起，就開始行動吧。也請協助把這些資訊，分享給身邊的所有朋友，讓我們一起用實際的行動保護台灣。

參考資料：

台北市政府環境保護局 台大公衛學院 Oberdorster, G., Oberdorster, E., & Oberdorster, J. (2005). Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles. Environ Health Perspect, 113(7), 823-839. Chuang, K. J., Chan, C. C., Su, T. C., Lee, C. T., & Tang, C. S. (2007). The effect of urban air pollution on inflammation, oxidative stress, coagulation, and autonomic dysfunction in young adults. American journal of respiratory and critical care medicine, 176(4), 370-376. Yang, Y. R., Chen, Y. M., Chen, S. Y., & Chan, C. C. (2016). Associations between long-term particulate matter exposure and adult renal function in the Taipei metropolis. Environmental health perspectives, 125(4), 602-607. Hung, L. J., Chan, T. F., Wu, C. H., Chiu, H. F., & Yang, C. Y. (2012). Traffic air pollution and risk of death from ovarian cancer in Taiwan: fine particulate matter (PM2. 5) as a proxy marker. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 75(3), 174-182. Chuang, K. J., Yan, Y. H., Chiu, S. Y., & Cheng, T. J. (2010). Long-term air pollution exposure and risk factors for cardiovascular diseases among the elderly in Taiwan. Occupational and environmental medicine, oem-2009. Stieb, D. M., Chen, L., Beckerman, B. S., Jerrett, M., Crouse, D. L., Omariba, D. W., . . . Dugandzic, R. M. (2016). Associations of Pregnancy Outcomes andPM2.5in a National Canadian Study. Environ Health Perspect, 124(2), 243-249. doi:10.1289/ehp.1408995 Khalili, R., Bartell, S. M., Hu, X., Liu, Y., Chang, H. H., Belanoff, C., … & Vieira, V. M. (2018). Early-life exposure to PM 2.5 and risk of acute asthma clinical encounters among children in Massachusetts: a case-crossover analysis. Environmental Health, 17(1), 20. Yan, Y. H., Chou, C. C. K., Wang, J. S., Tung, C. L., Li, Y. R., Lo, K., & Cheng, T. J. (2014). Subchronic effects of inhaled ambient particulate matter on glucose homeostasis and target organ damage in a type 1 diabetic rat model. Toxicology and applied pharmacology, 281(2), 211-220. Lo, W. C., Shie, R. H., Chan, C. C., & Lin, H. H. (2017). Burden of disease attributable to ambient fine particulate matter exposure in Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association, 116(1), 32-40. Bell, M. L., & Davis, D. L. (2001). Reassessment of the lethal London fog of 1952: novel indicators of acute and chronic consequences of acute exposure to air pollution. Environmental health perspectives, 109(Suppl 3), 389. 疾病管制署(2013) 防疫速訊-H1N1新流感中央流行疫情指揮中心致醫界通函第025號

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航