一個公共／商業空間是否「以人為本」，看哺集乳室就知道

文：Chuan-Chia Chang

要知道一個公共／商業空間是不是如同它所宣稱的「以人為出發點」，看它的哺集乳室就知道。

開始餵母乳後，去過各式各樣的哺集乳室（以下簡稱哺乳室，但要知道，哺集乳室的「集乳」功能也是非常必要）。如果你以為越新穎、越豪華、甚至越「文青」的商業空間，哺乳室就越人性化……那真是很大的誤解。我曾在高檔文青書店的哺乳室內聞到非常濃郁的怪味，也曾在五星級飯店的哺乳室被過強的冷氣弄得坐立難安。

「透過人的需求出發以解決問題」的設計思考（Design Thinking）已蔚為主流，在這樣的前提下，如果哺乳室落漆，款待顧客的心意絕對大打折扣。

以商業思考來說，媽媽一但握有很大的家計分配決定權，如果能夠讓哺乳媽媽能有舒適體驗，那麼再次光顧的機率也大大提升——尤其是有小孩之後，家庭能行動的地方，就會更加偏好親子友善的場所。

偏偏以哺乳室來說，設計不良的案例數也數不清。

畢竟，哺乳室的設計者可能都沒有哺集乳的經驗，能依循的可能只有衛福部國民健康署在2011年公告的「公共場所哺（集）乳室設置及管理標準」。不過，單純依此設計出的哺乳室，仍會為媽媽與寶寶帶來許多困擾。

除了最基本的維持整潔，如定期徹底清潔、不要有蚊蟲等，以下整理一些我個人使用哺乳室的常見不適經驗，希望提供設有哺乳室的空間參考。

這些建議與預算增加並無關係，反而是，一開始選擇對了，就可一勞永逸的把事情做對了；若能因此促成國健署更新上述設置與管理標準，讓大家能依循更貼近使用者習慣的方式建置哺乳室，相信能造福更多辛苦的哺乳媽媽與母奶寶寶。

哺乳室常見失誤

一、燈光刺眼

為了達到政府規定的「光線充足」，常可見到哺乳室使用「刺眼」的燈光。寶寶喝奶時側躺，可說是被迫直視刺眼光線，不但造成寶寶容易在喝奶時分心，也可能傷害寶寶發展中的眼睛。

所以無論是哺乳室或是尿布台，使用溫和或有遮罩的光線都較為妥當。寶寶在燈光溫和的氣氛中，也會比較安心的享用奶水大餐。

二、不適合的靠背椅

台灣的哺乳室多依照政府規定設置靠背椅。但有些靠背椅實在太窄小，寶寶無法舒服的橫躺在媽媽胸口；或是高度過高、兩旁無扶手，媽媽無法穩定支撐自己的身體，餵奶過程必須用自己的力量擋住寶寶下滑，產後尚未完全恢復的身體就更加腰酸背痛了。

靠背椅也最好選用易清理的材質。因為無論是集奶或是寶寶吐奶，都可能弄髒椅子，若是好清理的皮質椅，不但容易清潔，比起「吸收日月精華」的布質椅，也帶給人較為清潔的感受。

三、缺乏小桌與充電插座（或衣服掛勾）

雖然政府未規定哺乳室要設置小桌，但無論是用電子集乳器擠奶，或是用奶瓶泡奶等，照顧寶寶的各種器具真的很多，設置小桌真的有其必要。如果設有衣服掛勾，可供脫下的大衣與育兒包使用，簡單措施就能帶來大大便利。

另外，政府規定必須設置的充電插座，其位置最好設在小桌旁邊，以方便媽媽使用電子集乳器。

四、室內溫度不對／冷氣風口直吹

曾在一個看似花了很多錢設置的哺乳室，感到陣陣寒風襲來，光光的上半身冷到不行，也擔心沒有茂密頭髮保護的寶寶頭部受涼。（那晚我高燒一夜，或許就是因為那個冷颼颼的哺乳室）。時不時也遇到冷氣風口對著我們直吹，想躲也躲不了。

餵奶的時候，媽媽大多要寬衣解帶，雖然哺乳室要空氣流通，但也不需要過強的冷氣…況且，如果媽媽感覺太冷，奶量分泌也會受到影響。

五、吵雜的廣播或音樂

寶寶兩個月後，漸漸開始看清楚世界，喝奶開始容易分心，聽到聲音就馬上東看西看。曾在一個隔音並不良好的哺乳室，不斷聽到清楚的各式廣播，結果半小時過去，寶寶一直抬頭聽聲辨位，喝不到幾口奶…最後，不但要帶著寶寶餓肚子趕行程，媽媽的胸部也脹到非常痛，嚴重的話可能還導致可怕的乳腺炎。

另外也曾在評鑑優等的哺乳室中，看到一個貼心的CD播放器，裡面的CD卻是非常「熱鬧」的幼兒音樂。只能苦笑——這一定不是餵過母奶的媽媽設計的啦。

六、哺乳空間、尿布台、熱水在同一個密閉空間

小寶寶的需求就是親餵母奶、泡配方奶、換尿布，以上三者可以獨立在不同空間運作。但如果將哺(集)乳空間、尿布台、熱水供應放在同一個密閉空間，大大降低使用效率。

曾在一個新開幕的國家級公共空間，使用過一處結合以上三種用途的密閉哺乳室，才剛坐下來脫衣餵奶，外面就不斷有人敲門，讓人度過半小時心神不寧的餵奶體驗。

身為媽媽能瞭解其他寶寶餓肚子或尿布濕的立即需求，但親餵寶寶大概需要半小時，若媽媽情緒一緊張，奶水也會出不來（真的很神奇）。把哺乳空間、尿布台、熱水供應隔開吧！大家可以各取所需，提高空間利用效率。

七、沒有「使用中」掛牌或警示燈

呼應上一點。若門口有「使用中」的掛牌或警示燈，也會降低親餵中的媽媽寶寶被打擾的機率啦。安心餵奶才能快快餵飽寶寶。

最後，缺乏夠大的「無障礙空間」

感謝多年來帶著行動不便的朋友四處開心趴趴走的行無礙資源推廣協會，提醒了我無障礙空間的問題。

許多哺乳室非常狹小，不但輪椅使用者不得其門而入，就算是一般嬰兒推車也塞不進去，我多次被迫要將推車放在門外。另外，內部設施也要考慮無障礙設計，例如許多洗手台的高度非常高，一定不符合輪椅使用者的需求。

有關建築物的無障礙設計，行無礙協會也告訴我可參考以下內政部在去年才修改過的規範：

以上是常遇到的幾個哺乳室使用不適體驗，若大家有什麼其他經驗也歡迎分享給我，我可以一起整理起來供參考。

哺乳室滿足的是母嬰基本的生理需求

若政府／研究者／父母／大眾都認同母乳是初生寶寶最佳營養來源，友善的哺乳空間真的會是其政策的重要一環。哺乳室對於餵母奶的媽媽與寶寶非常重要，除了可讓寶寶飽餐一頓不再哭鬧，對於寶寶不在身邊的媽媽來說，胸部脹到找不到地方擠奶，真的跟膀胱爆炸要找地方上廁所一樣，是基本且必須的生理需求。

你問，為什麼不在廁所擠奶？嗯……那我也在廁所料理你的珍珠奶茶，一杯賣你30元就好。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航