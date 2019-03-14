陳夏民、黃宗潔對談《失物風景》：擁抱世界的傷害，安於做跟別人不一樣的自己

文：沈眠

帶來《那些乘客教我的事》PART Ⅱ《失物風景》的陳夏民，重返居住8年的花蓮，邀請以《牠鄉何處？城市．動物與文學》榮獲2017 Openbook美好生活書獎、國立東華大學華文文學系副教授黃宗潔，於2019年1月18日星期五晚間19:30，在時光1939書店對談。兩人針對《失物風景》動物議題、人對關係的執想，以及雙胞胎的概念，進行深度討論。

相遇的儀式

陳夏民首先提到〈陳犬〉，《失物風景》的第一篇文章——那是2002年秋天，在東華大學創英所就讀，有一天忽然就出現的黑色土狗。陳夏民回憶：「當時我住在二樓，奇怪的是他會每天爬上來到我的門口等，有點小隻，眼神很楚楚可憐，我覺得有點貓的感覺。」陳夏民後來也就收養了他，命名為陳犬。幫陳犬洗澡時，碰水狗就忽然抓狂，因為害怕是狂犬病，所以帶陳犬去動物醫院。醫生表示，陳犬已經是有點年紀的狗，而且精神並不穩定。

就像班納博士會變成浩克，陳夏民養陳犬以後，發現他突然變大，像是露出真面目，陳夏民笑著說：「我覺得被騙了，根本是大叔裝年輕人。」但他喜歡有陳犬跟自己作伴。「那時候同學有甘耀明、孫梓評、許榮哲，討論作品時，發現他們的是神級，我的是地獄級小說，就很想死。當時很不快樂啊。」陳犬是讓陳夏民渡過痛苦時光的重要支柱。在陳犬面前，他可以安心地成為自己。

陳夏民放假回桃園，託對陳犬很好的房東照料幾天，但隔了兩天吧，房東就來電說陳犬跑掉，而且房東被咬傷，變成蜂窩性組織炎。陳夏民感覺欠疚，立刻回花蓮，騎車找陳犬，好幾天過去本來要放棄，忽然看到路上有隻黑狗搖搖晃晃地走，「我叫他，但當下，他並沒有真的看到我，感覺他的視線穿過我。」陳夏民想方設法帶他回去。但陳犬有著強烈受傷感，對他變得冷淡，甚至會不記得陳夏民。

再後來，陳犬就真的走失。這一次，諸般懊悔的陳夏民再也找不到他。「房東說，狗要死去時，不會留在家裡。當時是覺得至少我跟陳犬有過一段互相依賴的幸福時光。多年以後，再想到陳犬確實有把我們一起生活的地方當家，就比較釋懷。」

長期關心動物處境的黃宗潔說：「依據我自己的經驗，我相信，有些時候是動物選擇和你相遇。他們有自己強烈的意志。他們是自己來的，無法解釋地出現在我們的生命裡。」她分享，多年前還在弘道國中附近，就遇過一隻大型白狗，應該是有混血到哈士奇的血統，莫名就跟著她，「真的是非常篤定。因為家裡已經有4隻狗，我就帶去愛心媽媽那兒寄養，心裡惦記著有一天要把她帶回家。但其實是自我安慰，因為他好不容易適應環境，我再把他帶走，並不是好事。」

另外，黃宗潔提到《動物也瘋狂：動物精神創傷與復元的故事》，「裡面作者寫到領養一隻有精神疾病的狗，完全是分離焦慮，一旦飼主離開家裡，就會崩潰地、毀滅性地啃咬家中事物，甚至從四樓跳下。」最後，這隻狗死於焦慮，當作者不得不離家，將他托在狗場，半小時後就接到電話，他因為過於激憤地啃門、吞食木屑，導致胃反轉而死。

又或者是家中的狗小黃，是隻有雨恐懼症的狗，而且會自行衍伸恐佈來源，從打雷、天色驟暗到放鞭炮、廣播車，他都會害怕，狂跑繞圈，想要鑽進細小的縫，這些其實已經是病徵，需要服用藥物。然而當時，黃宗潔還無知地取笑他。後來，整個動物知識與醫療，慢慢起來，才比較理解其時究竟是什麼狀況。她講：「我也因此比較能寬容對待各種無知的態度，因為自己也是這樣過來。我們必須從無知裡學習教訓，試著明白每一次和動物的相遇，他們都在教我們更多的事情。而當下的感受，跟你後來的回望，必然會有不同的體悟。」

回望的儀式

關於會不會再跟狗生活，陳夏民坦白地說：「看到家附近常出現的流浪狗，我都會逃走。我害怕失去，所以就會主動保持距離。一旦跟狗建立關係，再失去那樣深刻的羈絆，太難以承受，我不敢。」

黃宗潔可以明白那樣的傷心太深刻，讓人無法復原，不想再來一遍，但她輕柔地訴說：「所有的愛都注定要失去。每一次失去都不可能習慣，同時會將過去沒有做好的愧疚全部捲回來。每一次失去的發生，都是過去關於失去經驗的總和。」

陳夏民一邊點頭，也一邊回憶到更多與陳犬的相處，諸如餵藥、教他要握手等等，且《失物風景》亦有寫到老師親友的逝去，但他到現在還是抗拒回想更多細節，「我有一種焦慮，會害怕反覆講述生命經驗，當它固定化為一個故事時，就會變得無感。」他提到以前聽歌手張惠妹的〈過不去〉時，每每必哭，但後來卻一點感覺都沒有，「如果我鉅細靡遺寫過去的經驗，也有可能會磨損情感到什麼都不剩下吧。」

「這種心情上的拉扯，跟書寫的不安，確實是會有的。然而，」黃宗潔語氣真誠地說：「可以書寫，就表示能面對。聽〈過不去〉不哭，未必是感覺耗盡，反而是代表你真的走過去。我相信，回望自身的經驗是有意義的。那樣的寫作是很好的跨越，意味著你能把它們安放回生命中，不會否認，也不會落入跟生命切割的狀態。」

黃宗潔認為，陳夏民這兩本書的核心，是環繞著「我是誰」在進行，「《那些乘客教我的事》探討每一個人看到的陳夏民，是同一個陳夏民嗎？《失物風景》則持續追問，我眼中的我自己，到底又是怎麼一回事？所以是更趨近於內在經驗的整理與耙梳。」黃宗潔提及《失物風景》裡陳夏民將那些贅肉視為失落的雙胞胎，是很有意思的觀點，「換言之，減肥是切割的儀式。因此，我以為，雙胞胎是你創作與生命經驗的關鍵詞，那是自我認同的必要性與曖昧性。」

陳夏民也回應到兩本書貫穿的雙胞胎概念，「我一直有種感覺，好像自己是被拋棄在宇宙邊緣的人。所以，寫《那些乘客教我的事》時，我想讓讀這本書的人感覺不孤單，如果有共鳴，就表示你跟我是同路人，有可能你就是我的雙胞胎。我像是在張開所有觸角，去找那些失落在各地、跟我相同的人們。但到了《失物風景》，我就在想，也許不需要找人來負荷我的弱點，我可以依靠我自己，可以擁抱自己的祕密，擁抱這個世界的傷害，安於做跟別人不一樣的自己。」

相關書摘 ►陳夏民《失物風景》：就算一個人也能好好活著

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航