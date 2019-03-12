蔡英文提7項綱領：「一國兩制」不會成為台灣的未來

蔡英文總統昨（11）日召開國家安全會議，聽取國安會報告，報告指出，去年九合一選舉結果，讓北京認為近兩年多來的「對台政策」成功，預料將擴大在台灣的影響力，利用經濟利益徹底改變及掌控台灣的政治及社會，為加速統一台灣進程營造有利環境，勢將加劇台灣內部分裂，也可能導致兩岸在台灣問題上「提前攤牌」。

（中央社）蔡英文表示，中共近日召開的兩會，也將習近平的談話列為今後對台灣工作的核心事項。這些動作都在在顯示，北京當局已經將統一台灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

「政府目前的兩岸政策主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀」，總統強調，「一國兩制」不只單方面破壞現狀，更是意圖消滅中華民國的主權，強迫台灣接受被中國統一。從歷次的民調看來，絕大多數的台灣人民都無法接受。（總統府全文）

蔡英文隨後也在首次在臉書上揭露國安會議內容，強調「我們不反對交流，我們反對的是一國兩制」，並表示將建立民主防護網，因應新型態的國安威脅，並提出「7項綱領」，分別在國防、經濟、外交、安全等各方面拿出因應對策；蔡英文說，「我們的未來，我們自己決定」，朝野政黨雖然立場有別，中央地方雖然權責不同，不過，與中國交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提。

國安會：中國4大策略加速統一台灣

總統蔡英文11日召開國家安全會議，國安會提出報告表示，去年九合一選舉結果讓北京認為對台政策成功，兩岸可能提前攤牌。中國為了加速統一台灣提出4大策略：

第一是中國交互運用「和統」（促進兩岸經濟社會融合）及「武統」（強軍準備），並配合強硬「反獨」。

第二是「一國兩制台灣方案」，為中國統一台灣模式及步驟定調。

第三是運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍。

第四，北京將根據台灣內部政治形勢變化，策略性調整統一路徑的實施時程。

中國在推動一國兩制上，加速推動統一進程，確立以和統及武統，兩者交互運用的方略。十九大後，中共中央即授意涉台官員及學者開始論述在台灣實施一國兩制，並展開先期討論。

在國安會報告中，指出中國國家主席習近平今年1月2日「告台灣同胞書」40週年紀念談話，揭示統一台灣的路徑圖，首次提出探索「一國兩制台灣方案」，並倡議透過所謂「民主協商」，達成兩岸和平發展的制度性安排。

至於一國兩制的背後目的，國安會說，北京推動「一國兩制台灣方案」的最終目的，是消滅中華民國主權，讓台灣被中國統一；推動步驟是假「和平」為名，以「武力」為實，迫使台灣和中國進行政治協商，簽署邁向被統一的過渡性政治安排。換言之，北京統一台灣，是以達成邁向統一的過渡性政治安排為近程目標。

觀察中國為了推一國兩制的相關動作，國安會指出，中共相關作為包括，制頒《國安法》、《統戰工作條例》、《反間諜法》等法律，將台灣納入中國管轄權，即台灣地位的「國內法化」。

此外，中國相關動作還包括，軍艦軍機頻繁繞台，片面宣布啟用M503北上及相關銜接航路等，既挑釁、威嚇台灣，更明顯企圖將台灣海峽「內海化」；奪取及拉攏台灣邦交國和友邦，阻撓參與國際組織；矮化民間組織名稱及強迫國際企業變更對台灣稱呼，企圖將台灣「去國家化」。

國安會說，中共透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉及各項內政，並弱化台灣民眾的主體意識。同時推動「對台31項措施」，磁吸台灣技術、資本及人才；核發在陸台灣人「居住證」，積極拉攏年輕人赴陸就學、就業、定居等，視台灣人民如中國公民，形同兩岸尚未統一前的「統一」政策。

國安會表示，中國利用經濟利益來改變及掌控台灣政治及社會，例如利誘地方政府為換取政治性採購、中國觀光客，而屈從中國對台灣的政治主張。中國持續並加大對台灣各界的統戰及滲透，尤其是地方基層、農漁民、退將、宗教、原住民、文化圈、媒體乃至黑道。

關於中國推動統一進程，國安會分析，是以一國兩制為模式，各項對台政策作為皆以矮化台灣、消滅中華民國主權為目標或前提；台灣內部政治分歧，尤其部分人士對中共政權錯誤的想像和期待，已影響兩岸政策的走向及執行，也授予中國愈來愈大的空間，在台灣塑造統一的氛圍及條件。國安會說，

台灣社會受到嚴重滲透、分化，各階層人士只要有需要和對岸往來，或在對岸有商業利益，絕大多數不敢對北京當局有所批評，甚至還被迫作政治表態。而北京對台灣媒體及輿論的操控日益加劇，中國對台灣的不理性作為經常被合理化，也使台灣社會對中國的推進統一進程，明顯缺乏危機意識。

去年九合一選舉結果，國安會認為，讓北京認為近2年多對台政策成功，因而習近平1月2日談話已無所避忌，推動統一進程已正式浮上檯面。國安會預料北京將擴大在台灣的影響力，利用經濟利益來徹底改變及掌控台灣的政治及社會，為加速統一台灣進程營造有利環境，勢將加劇台灣內部分裂，也有可能導致兩岸在台灣問題上提前攤牌。

學者專家：防禦性作為，其他國家也都在做

健行科技大學企業管理系教授顏建發接受中央社記者訪問時表示，習近平提一國兩制的目的是要和平消滅台灣，蔡政府提出這項「防衛型」綱領來因應，並非採取攻勢。

他分析，這項綱領包括兩岸、國防、外交等層面大致上都是「防衛型」作法。其中，只有積極協助台商回台投資、強化國際布局，並積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議的做法算是比較積極的，希望藉由國際化來抵銷中國化的壓力。

顏建發認為，採取防衛型作法也與蔡總統對「維持現狀」的堅持有關，美國呼籲兩岸不能片面改變現狀，蔡政府不願破壞現狀，因此也不會發展攻擊性武器，而是採取防衛性作為來嚇阻中國。

他也說，政府提出這項綱領也希望向國際社會宣示，台灣基本上是不挑釁的，「人家攻來的時候，我們要反制」。

另一位熟悉國安人士表示，國際社會對台灣處境感同身受，在主要民主國家也紛紛築起防禦網，防杜中國各種內部事務干預，例如澳洲的《反外國干預法》，美國完成《外國代理人登記制度》立法，歐盟立法從嚴審查海外資金，並將在21日召開元首峰會討論因應中國的戰略。

至於有部分人士把守護國家主權的作為扭曲為選舉操作，熟悉國安人士強調，台灣受到中國在主權上的威脅，不是綠營自己覺得，而是國際社會一致關注，這無關藍綠。

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核稿編輯：羊正鈺