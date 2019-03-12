「好戲，登場！」蘋果確認3月26日舉辦發布會

蘋果正式確認將於台灣時間3月26日凌晨一點舉行發表會，並以「好戲，登場」（It's show time）為標語，有可能就是要發表傳聞已久的電視串流媒體與Apple News的訂閱服務。

和往常一樣，這次蘋果的通知非常俐落，並沒有透露出發布什麼產品或服務。但可以推測除了上個月討論已久的服務推出外，從網頁版的通知附上聚光燈來看，可能會跟電視串流媒體發表有關。

此外，蘋果是否會在這次推出新版黑色的AirPods、iPad mini以及嚴重難產的AirPower，都是外界及消費者所關注的。

Apple used the same tagline in 2006 for the event at which it previewed what would become Apple TV pic.twitter.com/8kq2bPymMa — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) 2019年3月11日

其實這並不是蘋果第一次使用這個標語來宣傳活動，在2006年9月蘋果同樣以「It's show time」宣布將在iTunes上提供電影，以及第一次發布iTV（於隔年更名為Apple TV）；也許這次的活動有可能同樣在iTunes的服務上升級為另一個檔次。

除了先前傳聞將於今年第一季推出的電視服務外，蘋果也預計推出新版訂閱制的 Apple News服務。據報導，蘋果將採用類似 Netflix 的模式，以月付吃到飽的方式來讓消費者觀看新聞媒體。但根據之前的報導，蘋果在談判方面遇到了問題，因為他們要求對於合作的新聞出版商抽成服務收入的50％，導致許多出版商表示謝謝再聯絡。蘋果能否在新服務正式上市前解決這項問題也許是一大隱憂。

責任編輯：Sean

核稿編輯：李柏鋒