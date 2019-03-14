情緒勒索＋暴力相向，恐怖情人九大徵兆自我檢視

日前某國立大學又出現恐怖情人事件，精神科醫師提醒，白色情人節將至，熱戀中的男女交往雖然甜蜜，也應隨時留意身邊是否藏著恐怖情人。

提議分手 女友威脅要自殺

有位已經單身多年的小明（化名），一年前經由朋友介紹，認識現任女朋友小玉（化名），原本小明平靜的生活，因為有小玉的存在，常常掀起一陣陣不可預期的漣漪。外表看似秀氣的小玉，私底下卻有著十分不好的脾氣，經常因為一些雞毛蒜皮的事情而動怒，甚至曾當著小明的同事面前破口大罵，讓小明顏面無光，非得要小明費心安撫才安靜下來。

在幾次與小玉的嚴重衝突後，小明終於冷靜下來思考，是否要與小玉結束這段感情。但每當要向小玉提起分手的提議，小玉總是能用眼淚及「沒有你，我不知道要怎樣活下去」的說詞，把小明硬留在身邊。直到某一次意見不合的爭吵後，小玉近乎咆哮似的威脅小明如果再提議要分手就要當場自殺，才讓小明驚覺小玉的想法與行為竟如此極端，讓人害怕，也因此小明下定決心要與小玉分手。但不打算分手的小玉不停打電話，在FB上留言，發line給小明，甚至在小明某天下班回家時，看到小玉在自己家門口徘徊，若無其事地跟自己打招呼。

恐怖情人的特質：情緒勒索＋暴力相向

身心科診所劉誠崇醫師表示，像小玉這樣因為與伴侶感情上不順遂，出現動怒、情緒起伏大、衝動控制不佳、威脅要自殺或要傷害對方，甚至跟監及不停打電話騷擾，一般來說比例上男性較女性為多，但會尋求醫師協助通常是女性為主。在新聞版面上聽到一些社會暴力事件，便經常以「恐怖情人」來描繪像小玉這樣特質的人。這些所謂的「恐怖情人」，因感情上的問題，或遇有不如意之事，而動念之間出現威脅他人甚至暴力行為，時有所聞。

「管你是因為我愛你，罵你是因為我關心你，打你是因為希望你更好」，這樣令人難以置信的矛盾說法，常可在這些「恐怖情人」身上發現，而「是因為你先做錯，所以我才會管你罵你打你」這樣病態的想法亦十分常見。「恐怖情人」習慣於合理化自己的言語或肢體暴力行為，因此暴力言行不斷出現，也就不足為奇。事實上，「恐怖情人」企圖控制或影響伴侶的言語或肢體暴力行為，反映出來的就是因為生活圈狹隘，缺乏正向的人際互動，對於生活中僅有但又不穩定的情感連結即將崩解時，在缺乏抗壓能力下而出現的情緒及行為失控。

恐怖情人九大徵兆自我檢視

劉誠崇醫師指出，「恐怖情人」的形成並非一朝一夕，往往從開始就有脈絡可循，由於「恐怖情人」通常缺乏自我察覺的能力，一般是家人或朋友發現問題後，才會被勸說就醫尋求治療。

恐怖情人九大徵兆：

常因為別人或伴侶的想法與自己相左，便出現情緒暴怒、摔東西。 常與父母及家人出現爭吵。 自己的生活圈狹隘少有朋友。 總是覺得別人欺騙自己，甚至隱瞞對方私下跟蹤。 常殘忍虐待小動物。 極度害怕失去可以支配控制的人事物。 有藥物或酒精濫用。 常需要依賴別人幫自己處理問題。 無法接受別人跟自己的意見不同。

劉誠崇醫師建議，若有越多符合上述的情形，應盡早由專業精神科醫師介入評估，進一步釐清是否有病態性人格或已有「恐怖情人」的特質，針對其偏差的想法及行為予以治療，避免憾事發生。

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責任編輯：朱家儀

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