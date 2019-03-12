「柯侯會」達成共識：雙北垃圾袋最快5月1日通用，那淡北道路要蓋了嗎？

「柯侯會」昨（11）日登場，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜兩人會面約25分鐘，先後針對淡北快速道路、雙北垃圾袋、聯合醫院、防毒等4大議題進行商談，做出幾大決議，包括決定淡北快速道路共同出資興建，以及垃圾袋將統一價格、雙北通用，最快5月1日就會上路，而明天就要在環評大會闖關的淡北道路其可行性和交通評估、環境生態影響問題，也再次引發熱議。

《蘋果日報》報導，柯文哲與侯友宜原定上月23日在雙北論壇會面，侯當時因腰傷無法出席，改為昨到北市府拜會柯，兩人選後首度公開合體，引發大批媒體關注，兩人會面相當熱絡，並閉門會談約25分鐘，針對淡北快速道路、雙北垃圾袋、聯合醫院軟體和防毒等4大議題會談後，一起對媒體宣布達成幾項共識：

雙北垃圾袋統一價格：目前新北市每公升0.4元，預計5/1起降價，和台北市的0.36元達成一致，兩市也可互相通用垃圾袋，並進一步統一形式和顏色。

聯合醫院軟體支援：北市聯醫的規模大、軟體較先進，將協助新北市聯醫研發軟體或提供支援。

毒品防制合作：侯掌握緝毒、抓毒等源頭管理，柯掌握毒品戒治方向，兩市可更密切合作。

淡北快速道路：雙北按工程費計算的比例原則，雙方該出資多少經費就怎麼出。

淡北道路爭議多年，現在要蓋了嗎？

會談重點包括爭議多年的淡北道路，根據《維基百科》，淡北道路全名為「淡水河北側沿河平面道路」，是位於新北市淡水區一條還在規劃興建中的公路，全長約5.4公里，北起淡水區台2線淡金路與坪頂路口，終點會在臺北市關渡的大度路高架跨越立德路，新北市政府和部分淡水地區居民一直希望儘速完成這條公路，解決台2線車道容量不足問題。

不過因為環境衝擊、計畫必要性、經費分攤與可行性評估等等，都難以取得共識，工程進度並不順利；台北市擔心通車後，大幅增加大度路和立德路的車流，讓原本就已經複雜的交通更加壅塞，前市長郝龍斌就曾向市議會承諾，達成共識前台北市這端不可能動工。

加上淡北道路開發沿線鄰近淡水紅樹林保護區，可能影響開發地區周圍的自然生態，《環境資訊中心》報導，此案在2011年環評有條件通過後，引發環保團體不滿，提出行政訴訟，歷經訴訟並遭法院撤銷一階環評結論後，新北市在2015年又重新提出環評，並進入較嚴謹的二階環評，去年12月時通過專案小組的初審，接下來將在明（13）日送環評大會審查。

昨天柯侯會後，柯文哲表示希望淡北道路可以盡快定案，「錢沒問題，北市可以幫忙出」，被外界視為台北市態度改變，《風傳媒》報導，柯文哲今（12）日則解釋，淡北公路他的態度還是依法行政，「一開始我的態度是，你有本事通過環評、交通維持計畫，那當然我就接受嘛。」

柯文哲說，跨縣市的重大工程分攤都有一定規則，他跟侯友宜講就照規則講清楚，該付多少就付多少，他也不會在耍什麼小把戲，就講清楚，有本事環評、交維通過，工程預算總共多少，按照跨縣市重大工程分攤辦法，這樣「他都不會囉唆」。

《上報》報導，侯友宜會後則強調，淡水人多年來一直殷切期盼這條道路，至於會不會帶給台北市交通問題，還是要回到專業評估，既然環評過了（初審）就繼續走下去，他先代替淡水民眾向柯市長說謝謝。

時代力量的士林北投區市議員黃郁芬則在臉書上指出，從郝龍斌到柯文哲時期，台北市交通局在此案的態度上皆較為保留，因為造價近50億的淡北道路，不但帶來生態衝擊，也不利大眾交通推廣，更會為北投帶來塞車車流，質疑柯文哲在環評都還沒通過，就「慷慨表示願意買單」的政策態度轉彎是為什麼。

新北深蹲協會的曾柏瑜則是在媒體投書，指出淡北道路作為雙北來往的道路，卻獨惠新北，作為分散車流的淡北道路，最後仍得匯回原本的主幹道，等於只是把塞車的地方，從竹圍路段移到終點端也就是關渡區，對北投地區來說，不但增加流入的車輛，還要分攤建設費用，無疑是「花錢買塞車」。

環境法律人協會專員徐孟平受訪時解釋，淡北道路目前的規劃，等於是出入口的容量相同，但中間多增加了一條路徑，也許短時間內可以解決原本台二線的塞車問題，但到了道路出口接上大度路時，車子一樣多還是免不了塞車；隨著淡海新市鎮的開發，淡水的交通運輸需求勢必越來越高，新北市政府還是應該回到提升大眾運輸使用率來解決問題，而非多開一條治標不治本的路。

垃圾袋降價，新北將負擔1500萬

目前新北市垃圾袋每公升0.4元，台北市垃圾袋每公升0.36元，兩地民眾若未用專用垃圾袋，依法可罰1200元以上，雙北垃圾袋不能通用引發民怨不斷，環保署也曾為此邀兩市環保局長「喝咖啡」盼能討論出共識，但因兩地垃圾處理成本不同，去年僅達成「互賣不互收」的共識，民眾還是沒辦法「跨市」丟垃圾，除非使用正確的垃圾袋。

《自由時報》報導，去年底市長選舉，垃圾袋爭議再次成為兩方陣營的爭辯點之一，當時新北市民進黨候選人蘇貞昌主張比照台北市價格降價，但國民黨的侯友宜以「債留子孫」表示反對，當時新北市政府環保局也堅稱沒有降價空間，不過現在「柯侯會」後，事情出現轉機。

新北市環保局長劉和然昨天召開記者會指出，今年2月的決算結果出爐後，重新核算新北市的垃圾處理總成本，因為新店和樹林焚化廠改為ROT（重建、營運、移轉），共約減少1億3712萬元的支出，垃圾袋成本可降至0.363元，與台北市的0.3元僅差0.003元，市府決定一年補貼1500萬元垃圾處理費，達成雙北一致。

劉和然說，雙北垃圾袋相同費率的好處是，雙方垃圾袋可以通用，將評估將現有的新北市粉紅色與台北市的藍色垃圾袋統一顏色和款式，方便兩市民眾使用，目前兩市各自印製的環保兩用袋，因為型式及價格不同，將等銷售告一段落及廠商合約結束後，會再共同設計一致的款式。

聯合醫院、毒品防制還要再談

《上報》報導，至於聯合醫院的合作，柯文哲笑說，新北市衛生局長是台北市聯合醫院副總院長的太太，他們夫妻講好就好，有需要市府協助都沒問題，像是軟體部分，北市聯醫比較進步，以後都可以合作幫忙。

另外毒品防制也是一大重點，柯文哲表示，侯市長是警察出身，對毒品深惡痛絕，他則是醫師出身，未來雙北毒品防制可以更密切合作，否則台北抓完跑到新北，新北抓完跑到台北，兩邊要同時處理，會再找機會談更密切的合作。

侯友宜則表示，柯市長醫師專業，對戒毒部分很深刻了解，他則是熟悉緝毒，對源頭管理較了解，兩人都對青少年毒品議題特別重視，要再好好談一下，請雙北衛生局、警察局相互合作。

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核稿編輯：楊之瑜