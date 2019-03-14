從雪域漂到福爾摩沙，我持續記錄中國害怕的「310西藏抗暴日」

文：索朗多吉（達賴喇嘛西藏宗教基金會秘書長）

3月10日，對西藏人來講，在西藏近代史上最為重要的紀念日子；即使從過去60年來達賴喇嘛尊者所走過的足跡和取得的成果而言，也是非常值得紀念的日子。

1959年3月10日，拉薩的西藏民眾自發性湧向羅布林卡，聚集在羅布林卡門口，勸阻達賴喇嘛前往中國駐紮在拉薩的軍區去觀賞舞蹈表演，他們想要保衛達賴喇嘛尊者的安全。而正是因為西藏人民將羅布林卡團團圍住，使得達賴喇嘛無法離開羅布林卡，因此也就沒有落入中共軍隊設下的陷阱中。

當時，中共官員邀請達賴喇嘛到西藏軍區看舞蹈表演，達賴喇嘛為了緩和當時藏中之間已經高度緊繃的緊張局勢，答應中共出席。但當達賴喇嘛尊者準備出行時，發出邀請的中國軍方卻提出了前所未有的條件：要求達賴喇嘛尊者不要帶警衛隊，即使需要警衛，也僅限於兩三名非武裝的警衛人員尾隨，其他的西藏士兵不得越過西藏軍區前方入口的石橋等。

按照平時的傳統，達賴喇嘛尊者出行時，除了政府官員的陪同，至少還會有25名警衛隨行。這次，不僅這些都被禁止，而且還要求嚴格保密等。對這些反常的可疑行為，不論從慣例或當時的緊張情勢下，都不可能得到藏人的接受。尤其是過去幾年，中國政府在西藏東部以宴會等方式誘捕藏人領袖的事件層出不窮，因而讓藏人更加堅信此次邀請，是中共誘捕達賴喇嘛尊者的陷阱。是故，西藏人寧願犧牲自己的生命，也要保護達賴喇嘛尊者的安全。

由於中國政府極力掩蓋這些歷史事實，我在西藏時，並不是很了解這段歷史。但我在西藏拉薩親眼目睹了1987年9月27日與10月1日、以及1988年3月5日發生的藏人抗議示威活動。從此，每年的3月10日和以上抗議的日期都變成了「敏感日」，中國政府會派出很多的軍隊在拉薩的大街小巷進行巡邏防範。尤其是每年的3月10日前後，中國政府更是如臨大敵，到處都有軍警在戒備森嚴。每當這個時候，我與很多新一代的西藏人都會好奇：中國政府為何如此忌憚和害怕3月10日？一直到流亡印度後，我才對此有比較清楚的了解。

Photo Credit: Reuters/達志影像

雖然我在西藏也曾參加過一些抗議遊行，但第一次參加310的紀念遊行還是流亡印度後的第二年。當時，媒體報導了世界各國支持西藏的團體和藏人上街遊行示威的新聞，對西藏自由事業薪火相傳的情形留下了很深的影響。到台灣後，當然也經常參加310的紀念遊行活動。而在一年多前我買的一本叫《百年蒙藏》的畫冊中，卻談到台灣在1960年代就辦理過「西藏反共抗暴紀念」活動。圖說的文字稱台灣的「抗暴紀念活動」與全球支持西藏者舉行的遊行示威等是性質完全不同的活動，台灣的「抗暴紀念活動」是在大中國前提下的「反共」行為。我由此見識到了為西藏遊行也有各自表述的景象。

其實在台灣，在「310」當天，舉辦真正意義上支持西藏的示威遊行還是較晚才出現的。根據現有的照片資料，2005年3月10日，一些流亡藏人在台北舉行了示威活動，我本人也參與其中。據回憶，西藏青年會的台灣分會成員在此之前的2004年3月10日舉行了首次遊行示威。

從那以後，隨著台灣人民對西藏問題真相的逐漸了解，支持西藏的台灣人也越來越多。每當翻閱從那以後年年的310遊行照片，可以看出支持西藏的台灣人從早期的寥寥無幾，到後來的幾十個、幾百個地發展，甚至出現過上千人站出來遊行示威，聲援西藏的壯觀場面，參與者也從一般民眾、學生、藝人、公教人員、民間組織、政黨主席、市議員、立法委員、現任市長、前行政院院長等包羅萬象。

我有幸參與了所有的活動，並能夠用傻瓜相機、單眼相機及手機攝影機等鏡頭，一一紀錄這些珍貴的歷史畫面。

這其實也算緣分。大約是2007年，我的兄長專程到印度來探視我，兄弟倆已經有17年沒有見面，有這個機會，當然激動不已，想要多陪長兄。為此，我申請請假一個月前往印度。長官跟我討論，辦公室工作量大，人力不足，希望我不要請那麼長的假期，我當然只能答應。

按照已經批准的假期，3月10日當天我將會在印度陪我的兄長。但就在桃園機場準備搭機飛往印度之時，長官又再次來電，告知他接獲總部的電話通知，要去參加一個重要的會議，3月10日剛好不在台灣，但3月10日那天需要有流亡政府的代表宣讀政府的「310」講話。我還能說什麼？只好再次修改行程，於3月10日前趕回台灣，因而沒有漏掉那年台灣的310活動。

後來我任期屆滿調回印度，每逢藏曆年，我都要請假到台灣探親，結果那幾年在台灣的310遊行活動，我又都趕上了，從2005年至今，每年台灣的310紀念活動，我總能不期而遇，沒有一次缺席。

2009年，紀念西藏流亡半個世紀的310活動時，大家討論在台北和高雄兩地同時舉辦活動，為此，我和扎西專程南下尋求高雄市府的支持，希望像歐洲城市一樣可以在那一天升起西藏國旗。市府同意我們的要求，但因310是上班日，為免影響辦公，提出在「西藏街」舉辦升旗典禮的建議。

我當即表示反對，因為在台北或高雄一些被取作「西藏路」或「西藏街」的偏遠路段，都是為彰顯對西藏主權的大中國思維所產生的。最後，升旗儀式安排在高雄中央公園，陳菊市長親臨出席，並決定在「西藏街」路牌上新增西藏國旗和英文「Tibet Street」字樣。

310也是一些支持西藏「藍皮書」會員繳交捐款的時候，也有一些人會到辦公室繳交，但要求開3月10日的收據，大家都知道3月10日對西藏的重要性。

藏人流亡一甲子，我也從雪域漂浮到福爾摩沙，繼續記錄310，薪火相傳。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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