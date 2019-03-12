「不准跟他好！」美國要求德國停止與華為合作，否則將停止分享情報！

據「華爾街日報」報導，美國已正式向德國提出了務必將中國移動製造商華為移除在該國的未來發展藍圖之內的要求，否則將有可能無法獲得美國提供的相關最新情報。

報導內指稱，美國駐德國大使向德國發出一封警告信，若允許華為在德國境內發展5G設備，美國將停止分享相關秘密情報。這封信表示，美國認為依照目前的審核機制與軟體無法有效管理網路安全，因此建議德國採取應有的措施。根據美聯社報導，雖然美國目前還是持續與德國分享情報，但若德國持續與華為合作，情況將會有所改變。

針對美國的指控，華為持續否認中國政府介入其公司展開間諜的活動，並表示美國並無公開提供任何證據來支持其說法。但美國堅持保護自己的網路安全，不間斷地敦促盟友們結束與華為的關係。但德國仍持續協助華為推動5G，並沒有採取任何措施禁止。

華為與美國的戰爭可說是持續往上提升。美國司法部指控華為竊取商業機密，其財務長因涉嫌違反對伊朗的製裁令而在加拿大被捕，即使華為否認有任何不當行為。上週，華為在向美國政府提出訴訟時提高了賭注，認為美國政府禁止其設備在該國發展已經違憲。

雖然5G網路至目前為止還沒為發展至成熟階段，但這場前哨戰仍然打得難分難解。除美國與華為外，德國也被迫加入戰局。最終會如何發展相信全球都在等著看。

責任編輯：Sean

核稿編輯：李柏鋒