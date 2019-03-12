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2019/03/12, 生活
【插畫】貓齡對照表：我家貓咪今年幾歲了？
我不醫人- Dr. Lan
我們想讓你知道的是
從「年齡對照表」中可以發現，相對人齡上跳躍的間距各都不同，這代表著，我們不能以人老化的速度來看待貓咪。
唸給你聽
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獸醫在臨床上經常會被問：「醫森醫森，我的貓大概是人的幾歲啊？」、「我們人也沒有每年健檢，為什麼老貓需要每年健檢？」
為此，Dr. Lan邀請了許多網友，共同完成了這份「年齡對照表」，仔細看的話，會發現表格中在相對人齡上跳躍的間距各都不同，代表著我們不能以人老化的速度來看待貓咪。
而對應著各階段不同特徵的貓Model展現體態，貓貓家長們也能更清楚了解貓咪各時期的外表變化。
- 幼貓：一臉萌樣
- 青少貓：充滿活力
- 成貓：體型穩定
- 熟齡貓：基礎代謝開始下降，容易橫向發展
- 中老年貓：體重增加趨緩，甚至開始減輕
- 老年貓：肌肉量減少，體重可能減輕，較難再增重
透過這張表，你知道你家的貓咪，換算人類年紀是幾歲嗎？
本文經我不醫人- Dr. Lan授權刊登，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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