【插畫】貓齡對照表：我家貓咪今年幾歲了？

我不醫人- Dr. Lan

獸醫在臨床上經常會被問：「醫森醫森，我的貓大概是人的幾歲啊？」、「我們人也沒有每年健檢，為什麼老貓需要每年健檢？」

為此，Dr. Lan邀請了許多網友，共同完成了這份「年齡對照表」，仔細看的話，會發現表格中在相對人齡上跳躍的間距各都不同，代表著我們不能以人老化的速度來看待貓咪。

而對應著各階段不同特徵的貓Model展現體態，貓貓家長們也能更清楚了解貓咪各時期的外表變化。

幼貓：一臉萌樣

青少貓：充滿活力

成貓：體型穩定

熟齡貓：基礎代謝開始下降，容易橫向發展

中老年貓：體重增加趨緩，甚至開始減輕

老年貓：肌肉量減少，體重可能減輕，較難再增重

透過這張表，你知道你家的貓咪，換算人類年紀是幾歲嗎？

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本文經我不醫人- Dr. Lan授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航