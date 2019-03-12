一張圖看「幸福盟草案」：19位立委連署把「同性婚姻」換成「家屬」

行政院的同婚專法5日逕付二讀，在反同婚團體下一代幸福聯盟（幸福盟）極力遊說下，國民黨立委賴士葆、沈智慧也提出《公投第12案施行法》草案，今（12）日程序委員會已排入本週五報告事項議程，將在院會中表決是否逕付二讀，如果也通過，屆時可能會和行政院的《釋字748施行法》併案在黨團協商中一起討論。

《公投第12案施行法》連署人包含國民黨立委黃昭順、陳超明、鄭天財、廖國棟、徐志榮、孔文吉、陳雪生、呂玉玲、曾銘宗、費鴻泰、羅明才、蔣乃辛；民進黨立委則有林岱樺、黃國書、黃秀芳、陳歐珀、張廖萬堅、陳素月以及親民黨立委周陳秀霞等共19位立委連署。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，政院版同婚專法逕付二讀後，若還有其他團體提出不同版本，民進黨團也會建議逕付二讀、併案協商。

兩個草案「差在哪」？

兩個草案版本相比，從名稱就可看出不同，行政院版是依司法院釋字第748號解釋意旨，達成婚姻自由的平等保護，使相同性別二人之永久結合關係獲致法律承認，條文共有27條，其中許多條文直接準用民法。

幸福盟版本則強調，創設非婚姻之其他制度，「以婚姻以外的其他形式」，保障同性別兩人經營永久共同生活關係，成立同性家屬關係，以落實其組織家庭權利，條文共有17條。

公投第12案施行法 釋字748號施行法 名稱 同性家屬 同性婚姻關係 定義 以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬 相同性別之二人，為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係 允許年紀 須滿20歲 須滿18歲 收養小孩 可書面約定共同監護。但同性家屬的小孩成年後就無監護人，和監護人也無扶養、繼承等權利義務 繼親收養（必須是其中一人的親生子女），準用《民法》中的父母與子女權利義務相關規定 繳稅 僅有一方受他方扶養者，因在校就學、身心障礙或無謀生能力，認列為《所得稅法》之綜合所得稅扶養家屬可享免稅 準用《民法》，包括《所得稅法》所定配偶合併申報、配偶免稅額、配偶扣除額及特殊境遇家庭扶助等 關係終止方式 可單方面任意終止 須雙方合意終止，否則須由法院處理（與離婚相同） 其他權利義務 僅條文中提到的才有 準用《民法》及其他法條中「配偶」相關權利 施行日 公告後半年生效 2019/5/24（大法官釋憲期限）

挺同方、反同方怎麼說？

挺同婚的伴侶盟許秀雯律師強調，家屬和配偶，本來就是兩種完全不同的關係，之間的權利義務也完全不同，從最簡單的來看，如果是按照幸福盟的版本，光是同性伴侶想要做「結婚登記」都是不被允許的，因為他們就只是家屬而非配偶，不是婚姻關係，而無法登記結婚，就已經未能落實大法官釋憲中提到要「保障婚姻自由」的要求。另外許秀雯也說：

按照現在幸福盟草案的內容僅有17條，針對各項權利義務，表面看起來好像都顧到了，都有保障了，但未來勢必會出現「掛一漏萬」的情況。因為在《民法》中，和配偶有關的權利義務有498項，在其他不是民法的法律中，也都有配偶相關規定，政院版的概念是準用《民法》及配偶相關規定，但幸福盟的法案卻是一項項特別規定，沒提到的部分，等於就沒有法律保障，非常不完整。

伴侶盟對此發表聲明，指出《公投第12案施行法》草案無論就同性結合身份關係之「名稱」，或草案實質保障內容，都明顯欠缺與行政院版草案併案協商的基礎；自從反同公投通過後，反同組織就大力鼓吹「公投效力大於憲法」的言論，公投的位階不可能推翻大法官解釋，至多只能拘束同性婚姻之立法形式（即不修民法，而是另立專法承認同性婚姻）。

伴侶盟重申，行政院版草案已是同志群體退無可退的最後底線，反同草案不允許同性二人「結婚」而是稱為「家屬」，且內容亦明顯保障不足，毫無「平等」可言，呼籲朝野黨團拒絕讓反同草案逕付二讀。

不過幸福盟的法律顧問曾品傑則強調，雖然大法官的釋字748號指出「婚姻自由之平等保護」，但是大法官並未要求要以法律上的婚姻形式加以保護。

曾品傑以最高行政法院107年度判字第653號判決為例，指出釋字748號解釋所稱的「婚姻自由」，不必然就是指「結婚」，因此用非婚姻制度保障同性共同生活的關係是可以的，幸福盟近來也積極動員，並也在臉書上呼籲支持者到立委臉書留言，批評政院版的同婚專法罔顧民意。

核稿編輯：羊正鈺