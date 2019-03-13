【插畫】海帶、昆布、海苔，是兄弟嗎？

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

從火鍋到涼拌菜，藻類被當作食物已有上千年的歷史，昆布鍋、滷味海帶、紫菜湯都是大家平常愛吃的食物。

話雖如此，看似綠綠黑黑的「海帶」們，其實品種各有不一，食用的方式也各不一樣，例如昆布、常稱為海帶芽的裙帶菜等等，都是常見的褐藻類；至於珊瑚草、洋菜、石花菜等，也都是藻類的一種。不僅如此，藻類的營養價值相當豐富，對於少吃蔬果的外食族來說，是一樣很棒的食物喔！

另外補充一個小知識，那就是海帶為什麼常常會以打結的模樣出現呢？這是因為不打結的話，海帶會一片疊一片的全部黏在一起，而且要炒要夾都非常困難！但打了一個結之後，上面那些問題就通通不是問題了！想到這招的人真的是太聰明了啦～

（更正：圖中髮菜是藍綠藻的一種，但藍綠藻在分類上應該是屬於細菌而不是藻類。）

►紫菜是哪種菜？認識富含營養價值的「藻類食品」

本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航