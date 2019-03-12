2019/03/12, 科學

沒錢萬萬不能！ Open AI 改組：成立營利公司吸引更多投資

沒錢萬萬不能！ Open AI 改組：成立營利公司吸引更多投資
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我們想讓你知道的是

理想遠大，現實卻是骨感的，不論對他們來說 AGI 的極限在哪裡，可以發展到什麼地步，沒有錢肯定無法實現，作為 AI 研究跑在前線他們現在的目標相當明確：重組 OpenAI，吸引更多投資。

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以非營利人工智慧研究為宗旨的 OpenAI 在稍早宣布重要的改組，成立一家營利公司- OpenAI LP，並由原 YC 總裁 Sam Altman 擔任 CEO。OpenAI 計畫在未來幾年內投入十億美元用於大規模雲端運算，吸引、留住人才，甚至還想要建立強大的 AI 超級電腦。

營利、非營利綜合體 OpenAI 如何不受營利影響 AI 研究？

成為有限盈利（capped-profit）的企業後，OpenAI 已經不再是一家單純的非盈利機構，當投報達到標準後，OpenAI 將會將超出的獲利用於非盈利事業。根據 OpenAI 官方資料顯示 ，在第一階段的標準是投資金額的 100 倍，也就是說假設投資人向 OpenAI 投資了1000 萬美元，在 1000 萬美元賺到 10 億美元之後，超過 10 億美元的部分將會用於 OpenAI 自己的非盈利計畫。

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Open AI

在所有的員工和投資人合約的首頁都會有的紫色的標示，OpenAI 有限公司的使命是讓 OpenAI 開發安全的 AGI 並造福全人類。OpenAI 非盈利的職責以及 OpenAI 綱領中提出的條款優先於獲利。OpenAI 有限公司有可能永遠無法獲得利潤，OpenAI 非盈利也沒有義務讓它產生利潤。OpenAI 非盈利重新投資公司以及 OpenAI 有限公司的現金流在研究和開發過程中不受任何限制，也對投資人沒有任何義務。

沒錢萬萬不能的 AI 路

去年二月，OpenAI 官方表示，因為特斯拉越來越專注於 AI，共同創辦人之一的伊隆馬斯克因為潛在的利益衝突退出董事會，即便如此Open AI 在人工智慧的研究上從未止步，所消耗的資源也隨之增加。

為了實現 AI 系統背後所需的強大運算力，必須更大的資本來支持，如果沒有雄厚的資金想要實現人工智慧的遠望恐怕是難上加難。Open AI 回顧過去組織結構發現確實沒有達到平衡，希望透過成立營利性與非營利性的綜合體提高籌集資金的能力。

Open AI 坦言，以非盈利機構的身份營運，讓他們很難完成融資。即便非盈利機構也可以透過部分附屬專案或是子業務賺錢，但對投資人來說，非盈利機構進行投資確實不是追求利益最大化的好方法。

OpenAI LP 的首席科學家（Ilya Sutskever）幾個月前曾在 Reddit 表示：「如果不能在算力上大規模增加投資，連留在人工智慧研究的最前線都做不到，更不要提打造「強人工智慧」( AGI, Artificial General Intelligence )了。」

理想遠大，現實卻是骨感的，不論對他們來說 AGI 的極限在哪裡，可以發展到什麼地步，沒有錢肯定無法實現，作為 AI 研究跑在前線他們現在的目標相當明確：重組 OpenAI，吸引更多投資。

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