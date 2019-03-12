沒錢萬萬不能！ Open AI 改組：成立營利公司吸引更多投資

以非營利人工智慧研究為宗旨的 OpenAI 在稍早宣布重要的改組，成立一家營利公司- OpenAI LP，並由原 YC 總裁 Sam Altman 擔任 CEO。OpenAI 計畫在未來幾年內投入十億美元用於大規模雲端運算，吸引、留住人才，甚至還想要建立強大的 AI 超級電腦。

營利、非營利綜合體 OpenAI 如何不受營利影響 AI 研究？

成為有限盈利（capped-profit）的企業後，OpenAI 已經不再是一家單純的非盈利機構，當投報達到標準後，OpenAI 將會將超出的獲利用於非盈利事業。根據 OpenAI 官方資料顯示 ，在第一階段的標準是投資金額的 100 倍，也就是說假設投資人向 OpenAI 投資了1000 萬美元，在 1000 萬美元賺到 10 億美元之後，超過 10 億美元的部分將會用於 OpenAI 自己的非盈利計畫。

Open AI

在所有的員工和投資人合約的首頁都會有的紫色的標示，OpenAI 有限公司的使命是讓 OpenAI 開發安全的 AGI 並造福全人類。OpenAI 非盈利的職責以及 OpenAI 綱領中提出的條款優先於獲利。OpenAI 有限公司有可能永遠無法獲得利潤，OpenAI 非盈利也沒有義務讓它產生利潤。OpenAI 非盈利重新投資公司以及 OpenAI 有限公司的現金流在研究和開發過程中不受任何限制，也對投資人沒有任何義務。

沒錢萬萬不能的 AI 路

去年二月，OpenAI 官方表示，因為特斯拉越來越專注於 AI，共同創辦人之一的伊隆馬斯克因為潛在的利益衝突退出董事會，即便如此Open AI 在人工智慧的研究上從未止步，所消耗的資源也隨之增加。

為了實現 AI 系統背後所需的強大運算力，必須更大的資本來支持，如果沒有雄厚的資金想要實現人工智慧的遠望恐怕是難上加難。Open AI 回顧過去組織結構發現確實沒有達到平衡，希望透過成立營利性與非營利性的綜合體提高籌集資金的能力。

Open AI 坦言，以非盈利機構的身份營運，讓他們很難完成融資。即便非盈利機構也可以透過部分附屬專案或是子業務賺錢，但對投資人來說，非盈利機構進行投資確實不是追求利益最大化的好方法。

OpenAI LP 的首席科學家（Ilya Sutskever）幾個月前曾在 Reddit 表示：「如果不能在算力上大規模增加投資，連留在人工智慧研究的最前線都做不到，更不要提打造「強人工智慧」( AGI, Artificial General Intelligence )了。」

理想遠大，現實卻是骨感的，不論對他們來說 AGI 的極限在哪裡，可以發展到什麼地步，沒有錢肯定無法實現，作為 AI 研究跑在前線他們現在的目標相當明確：重組 OpenAI，吸引更多投資。