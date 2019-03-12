美國大使與李凈瑜會面：中國若再不回應李明哲案，考慮進一步動作

正在台灣訪問的美國宗教自由無任所大使布朗巴克（Samuel Brownback）今（12）日在美國在台協會（AIT）的安排下與遭中國關押的台灣人權工作者李明哲妻子李凈瑜會面，布朗巴克表示，美國政府高度關注此事，「如果中國沒有任何回應，將會考慮採取進一步動作。」

美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克在3月10至13日訪台出席「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」的2019年區域宗教自由論壇。布朗貝克上週五訪問香港時曾指出，針對中國在新疆西部設置大量穆斯林拘留營，他認為中國違反人民權利包括虐待、政治教化與強迫勞動，並已向中國提出申請，希望能前往新疆的拘留營訪問，了解民眾的心聲。

他也就中國可能干預西藏下任達賴喇嘛的遴選，以及法輪功學員被囚禁，以及中國基督徒面臨的困境表達關注， 他亦表示留意到中國頒布《宗教事務管理條例》。

我只想問一個問題，為什麼中國政府害怕聖經？我不禁在想，為什麼中國共產黨不相信自己的人民，不允許他們用自己的靈魂選擇自己的道路呢？中國政府似乎在跟信仰打仗，但這是一場他們不會贏的戰爭。

而李明哲案引發國際關注，布朗貝克也在今天下午與李明哲的妻子李凈瑜會面。他表示，李明哲案非常重要，所以他與李凈瑜會面主要是希望鼓勵李凈瑜，讓大家了解，李凈瑜並不孤單。

布朗貝克表示，今年年初他曾見過李凈瑜，並且為李明哲的遭遇發聲，當時他告訴李凈瑜會來台灣，並希望有機會在台灣與李凈瑜見面。

布朗貝克說，李凈瑜已有幾個月無法見到李明哲，並被告知李明哲的體重掉了30公斤，需要好好照料，非常擔心李明哲日益惡化的身體狀況。他表示，這是美國政府高度關注的案例，李明哲是人權活動者，在台灣上網卻在中國被捕。他們認為每個人都有權力自由活動，希望中國政府釋放李明哲，希望中國能做正確的事。

李明哲因網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。李明哲的妻子李凈瑜於2018年9月之後，申請探監，數次被拒，終於在同年12月18日探視到李明哲。到2019年3月19日李明哲「被失蹤」將屆滿兩年。

李凈瑜指出，李明哲前年12月被分配至湖南赤山監獄，中國政府嚴苛規定「一個月只准一次家屬探親」，然而她14個月以來探視權卻被剝奪了8次。

「現在我先生生死未卜，沒有人可以告訴我他的身體狀況如何，更何況我上次看到他的時候，他暴瘦30公斤，他告訴我赤山監獄在吃腐食，我先生的原音是說『這裡的食物是餿的⋯⋯』，他告訴我，赤山監獄長期給受刑人吃的都是腐食，所以我先生過去是靠著自己的零用金購買其他食物，但因為兩次移監，中國以行政程序為由扣住了銀行卡，他再也無法再補充食物，這就是李明哲現在在獄中的現況⋯⋯」

李凈瑜還說，赤山監獄裡所有的受刑人都跟「奴工」一樣，每天得勞動十多個小時，不能休假，但中國官方訂有「8511」監獄規定，也就是被收容人每天勞動8小時、每周勞動5天、教化1天、休息1天。可是，李明哲在獄中每天工作10幾個小時，完全沒有休息日。

無任所大使布朗貝克強調，美國正在關注李明哲案的發展，他也對情勢惡化的如此迅速感到非常關切。

至於美國是否有具體計畫協助李明哲，布朗貝克說，他今天就是為了提醒各界關注此事，「如果中國沒有任何回應，將會考慮採取進一步動作。」

布朗貝克指出，起初美國試圖在檯面下解決問題，如果沒有用，將提高關注的公眾壓力；如果還是沒有作用，將考慮採取下一步措施。他也以被土耳其囚禁兩年的美國牧師布朗森（Andrew Brunson）為例，布朗貝克說，美國曾多次呼籲土耳其釋放布朗森，但都沒有回應，最後美國總統川普採取強烈的經濟制裁，並對土國經濟產生重大影響。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 羊正鈺

對於大使的「站台」，李凈瑜會後受訪表示，年初就跟大使見過面，這次再見面，大使有跟AIT的人員交辦一些事項，她也尊重AIT的安排。

有媒體詢問「如果因為與大使公開碰面，而帶給李明哲更大的苦難，你怎麼看待？」李凈瑜停頓近10秒才回應：

我先生現在身處牢中，他在如此困難的狀況，都能透過電話監聽告訴我，叫我回來召開記者會，去跟全世界說，每個赤山監獄的人都在吃餿食、做奴工，請問，我身在自由的地方，我有不繼續努力、大聲疾呼的資格嗎？這個就是我的答案。

李凈瑜再次強調，台灣處境困難，所以更需要全世界的人共同關注，當一個人權工作者在中國遭到迫害的時候，必須告訴全世界，這不是只有台灣會遇到的問題，只要是中國影響力到的了的地方，每個人都有可能會成為李明哲第二。

她也當面向大使表示，中國對待李明哲，用意就是要告訴全世界關注中國人權工作者「不要來管中國的人權問題」，這種威脅與恫嚇，不僅是台灣，也是全世界都應該正視的問題。

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核稿編輯：楊之瑜