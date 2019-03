人類之所以養狗，是為了享受「當上帝的感覺」？

文:Nevaeh Leungmc

《瑞克和莫蒂》(Rick and Morty)原先是在美國成人動畫Adult Swim播放的,看似隨便又無厘頭的一齣動畫,憑著其豐富的意涵而爆紅。哲學、社會學、時事、愛情、親情,《瑞克和莫蒂》幾乎涉獵了人性所有的議題。

《瑞克和莫蒂》是以經典科幻電影《回到末來》(Back to future)為靈感創作的。劇情開展很簡單,天才科學家Rick在失蹤多年後回到女兒Beth身邊,並在她家裡建了個神秘實驗室,一邊酗酒一邊帶正值青春期的孫子Morty在不同次元的宇宙冒險。

圖片來源:作者提供

《瑞克和莫蒂》裡有一集的劇情是這樣:瑞克家裡的狗狗意外獲得增強智力的裝置後,向曾經欺負過牠的人類復仇,並逐步扭轉「寵物狗」與「人類」在現代社會的地位,差一點點就接管人類世界了(第一季第二集,〈Lawnmower Dog〉)。

圖片來源:作者提供 進撃的狗狗們(左)與被狗狗入侵的新聞室(右)。

如果人類真的變成狗奴,世界會怎樣?

你有想過嗎?整天自嘲是「貓奴」與「狗奴」的我們,如果有一天真的變成牠們的奴隸,生活會如何?

《瑞克和莫蒂》的這集為我們做了個很好的示範。首先,我們大概會被取一個莫名其妙的名稱,接著要切除睪丸及其他生殖器官,還會有一個剛好夠你轉身的籠子。我們的生活差不多就這樣子了,大概還會被拉去散步、游泳啊什麼的。在街上散步時主人遇到朋友要停下來,你仰頭看著那樣怪里怪氣的狗狗一邊摸你的頭一邊說:「你看你啊,多幸福!不愁吃穿、不用繳房租、不用唸書上班,每天在這賣萌就有吃有喝、有人對你好了。」你主人也回他說「對啊我下輩子也想做隻人,不想做狗了。」

剛剛那些已經算是比較好的,假若你生來不幸,落入奇怪主人手上,你的下場大概會是被綁在的某一支柱子上,撒尿撒錯位置,就被逼得把自己的大小便舔乾淨。

圖片來源:作者提供

你有沒有想過假如現代社會人類和寵物的角度互換,世界會怎樣?沒有想過就趕快想一下,起碼你還有自由來思考及討論一下未來。那些受人類主宰的物種,恐怕就沒那麼幸運可以想了。

當上帝的感覺很爽!

美國羅格斯大學法律系教授Gary Francione和Anna Charlton教授,曾經發表一篇文章,題為「為什麼養寵物本質上就是不道德的」(Why keeping a pet is fundamentally unethical)。他們以古時的奴隸制作類比,提出現代社會反對動產奴隸制(chattel slavery)是由於作為奴隸的「人」不再被視一個道德上重要的「人」,其主體性及能動性大大縮減,而飼養動物本質上是同理的。

即便主人是善待動物並且非常有愛心的人,但事實是:主人可以選擇飼養或拋棄一隻寵物,但寵物卻沒有選擇的自由。最壞的情況是,寵物被動接受了人類的餵養,開始變得依賴人類,逐漸失去動物獨自生存的本能。怎麼越講越像現代社會的直升機家長?是的,人們會批評直升機家長過份介入及干預子女的生活,卻對飼養寵物這回事樂此不疲。

圖片來源:《瑞克和莫蒂》卡通

那麼,為什麼我們在否定奴隸制或是直升機家長的同時,卻又想要飼養寵物呢?或許就像瑞克在劇裡所說的:我以為人之所以養狗,就是為了讓自己感覺更優越。

瑞克所說的「感覺更優越」,確切一點來解釋,是一種人類認為自己比其他物種更高等的優越感。我們通過「飼養寵物」這個行為,在人類社會合理地展示自己的控制權,我們甚至可以幫寵物決定什麼才是對他們最好的。沒錯,人類的確可以通過各類研究及觀察瞭解更多寵物的行為,但當中又有多少是人類的主觀投射呢?

生物倫理學家Jessica Pierce在《學會愛你的寵物伴侶》(Run, Spot, Run: The Ethics of Keeping Pets)一書中提到,人的善意很可能做了壞事,像是我們回家喜歡抱自己的狗,但狗根本不喜歡擁抱這種方式。

Jessica Pierce開始懷疑養寵物的道德,是源於一篇文章(啊,閱讀真是個可怕的習慣)。文章的內容提到,金魚其實不像我們所理解的什麼7秒記憶那麼愚笨,事實上金魚擁有足夠的智商分辨不同類型的音樂、為自己只能在玻璃魚缸裡打轉而感到無聊。

你現在知道更多動物的心聲了。可是,當上帝的感覺實在太爽了!

人類沒辦法實現、或是在現實生活沒有能力做到的事情,可以藉由成為動物的「主宰」來實現。我們沒辦法強迫你爸和異族交配,讓你變成混血美女或帥哥;但我們可以強逼狗隻交配,通過選擇性孕育產出你喜歡的模樣。英國電視台BBC的記錄片《純種狗的悲哀》(Pedigree Dogs Exposed),剛播出便惹來連番討論。節目揭示世上近9成的狗種,都由人類於近百年來改造而成。

圖片來源:《純種狗的悲哀》

八哥臉上的皺摺很可愛吧?當然可愛啊,因為這是人工產物。節目披露八哥犬原來臉上是沒有皺摺的,後來經歷人類近百年的強逼交配及改造,終於變成現在的模樣了。而且八哥犬臉上的皺摺恰恰是暗藏污垢的地方,是狗狗患上皮膚病的主因。呼吸道短小的牠們,也很容易罹患各種呼吸道疾病。

可能有人會說,改造動物可不是我的錯,我無法改變這事實,只可以好好對待牠們。是的,你所指的好好對待是讓牠們在你去上班上學時獨自忍受孤獨、在你傷心失意時當你的聆聽者嗎?我們沒辦法讓另一個人24小時守候我們,起碼現代的法律底線之下,我們不可以把人類困在斗室之中任你魚肉。但寵物可以。

寵物、動物,還是食物?

在2017年,香港發生元朗狗肉事件──有動保人士在網路上放一幅沒有頭及四肢的動物屍體照片,懷疑元朗一間餐廳公然賣狗肉。事件在網路上廣傳,引起軒然大波。許多人心裡都只一個疑問:為什麼吃羊可以,吃狗卻不行?

人類和動物的關係大概可分為四類:

掠食者與獵物 畜牧 主人與寵物 文化象徵

到目前為止,有些動物還依然停留在「獵物」的角色,餐桌上以「野味」作招攬的美食便是一例。有些動物則隨著人類文明的演進,賦以不同的文化意涵:比如貓在古埃及被賦予各種神性、蛇在中國文化裡可以是吉祥的象徵(如西晉文人傅玄曾撰《靈蛇銘》)也可以是妖怪的形象(如著名經典《聊齋誌異》就有許多例子)。當然,在人類主宰的現代社會,所有動物都難逃成為佳餚的命運。我們與大部份動物的關係,與《牧場物語》裡的畜牧業無異。畜牧者細心照顧培養感情,再載到屠宰場,烹調後把牠大口吃掉。只是在資本主義的產業分工底下,我們是細心照顧的那位,還是把牠大口吃掉的那個。

麻省大學波士頓分校的教授Melanie Joy,曾出版《盲目的肉食主義:我們愛狗卻吃豬、穿牛皮?》(Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism)一書,闡明「肉食主義」這個被過度合理化的權威價值觀,是如何影響我們的日常生活,重申我們餐桌上的美食是活生生的生命,並有可能在現代食品畜牧製造的過程中,被嚴重的虐待。

法國哲學家Montaigne在其篇章〈論食人部落〉中寫道,「所有人都將不符合自己習慣的事稱為野蠻」。見其生不忍見其死的心態,大抵是人類的共性,古有君子遠庖廚,今有動物保育。但我們只看見人們虐狗的慘況,卻沒聽見豬隻被趕入宰場的哀嚎。在產業的分工底下,我們可以選擇不去瞭解不想知道的,卻不等於我們道德水平較高。

