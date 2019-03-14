人類之所以養狗，是為了享受「當上帝的感覺」？

文：Nevaeh Leungmc

《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）原先是在美國成人動畫Adult Swim播放的，看似隨便又無厘頭的一齣動畫，憑著其豐富的意涵而爆紅。哲學、社會學、時事、愛情、親情，《瑞克和莫蒂》幾乎涉獵了人性所有的議題。

《瑞克和莫蒂》是以經典科幻電影《回到末來》（Back to future）為靈感創作的。劇情開展很簡單，天才科學家Rick在失蹤多年後回到女兒Beth身邊，並在她家裡建了個神秘實驗室，一邊酗酒一邊帶正值青春期的孫子Morty在不同次元的宇宙冒險。

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《瑞克和莫蒂》裡有一集的劇情是這樣：瑞克家裡的狗狗意外獲得增強智力的裝置後，向曾經欺負過牠的人類復仇，並逐步扭轉「寵物狗」與「人類」在現代社會的地位，差一點點就接管人類世界了（第一季第二集，〈Lawnmower Dog〉）。

圖片來源：作者提供 進撃的狗狗們（左）與被狗狗入侵的新聞室（右）。

如果人類真的變成狗奴，世界會怎樣？

你有想過嗎？整天自嘲是「貓奴」與「狗奴」的我們，如果有一天真的變成牠們的奴隸，生活會如何？

《瑞克和莫蒂》的這集為我們做了個很好的示範。首先，我們大概會被取一個莫名其妙的名稱，接著要切除睪丸及其他生殖器官，還會有一個剛好夠你轉身的籠子。我們的生活差不多就這樣子了，大概還會被拉去散步、游泳啊什麼的。在街上散步時主人遇到朋友要停下來，你仰頭看著那樣怪里怪氣的狗狗一邊摸你的頭一邊說：「你看你啊，多幸福！不愁吃穿、不用繳房租、不用唸書上班，每天在這賣萌就有吃有喝、有人對你好了。」你主人也回他說「對啊我下輩子也想做隻人，不想做狗了。」

剛剛那些已經算是比較好的，假若你生來不幸，落入奇怪主人手上，你的下場大概會是被綁在的某一支柱子上，撒尿撒錯位置，就被逼得把自己的大小便舔乾淨。

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你有沒有想過假如現代社會人類和寵物的角度互換，世界會怎樣？沒有想過就趕快想一下，起碼你還有自由來思考及討論一下未來。那些受人類主宰的物種，恐怕就沒那麼幸運可以想了。

當上帝的感覺很爽！

美國羅格斯大學法律系教授Gary Francione和Anna Charlton教授，曾經發表一篇文章，題為「為什麼養寵物本質上就是不道德的」（Why keeping a pet is fundamentally unethical）。他們以古時的奴隸制作類比，提出現代社會反對動產奴隸制（chattel slavery）是由於作為奴隸的「人」不再被視一個道德上重要的「人」，其主體性及能動性大大縮減，而飼養動物本質上是同理的。

即便主人是善待動物並且非常有愛心的人，但事實是：主人可以選擇飼養或拋棄一隻寵物，但寵物卻沒有選擇的自由。最壞的情況是，寵物被動接受了人類的餵養，開始變得依賴人類，逐漸失去動物獨自生存的本能。怎麼越講越像現代社會的直升機家長？是的，人們會批評直升機家長過份介入及干預子女的生活，卻對飼養寵物這回事樂此不疲。

圖片來源：《瑞克和莫蒂》卡通

那麼，為什麼我們在否定奴隸制或是直升機家長的同時，卻又想要飼養寵物呢？或許就像瑞克在劇裡所說的：我以為人之所以養狗，就是為了讓自己感覺更優越。

瑞克所說的「感覺更優越」，確切一點來解釋，是一種人類認為自己比其他物種更高等的優越感。我們通過「飼養寵物」這個行為，在人類社會合理地展示自己的控制權，我們甚至可以幫寵物決定什麼才是對他們最好的。沒錯，人類的確可以通過各類研究及觀察瞭解更多寵物的行為，但當中又有多少是人類的主觀投射呢？

生物倫理學家Jessica Pierce在《學會愛你的寵物伴侶》（Run, Spot, Run: The Ethics of Keeping Pets）一書中提到，人的善意很可能做了壞事，像是我們回家喜歡抱自己的狗，但狗根本不喜歡擁抱這種方式。

Jessica Pierce開始懷疑養寵物的道德，是源於一篇文章（啊，閱讀真是個可怕的習慣）。文章的內容提到，金魚其實不像我們所理解的什麼7秒記憶那麼愚笨，事實上金魚擁有足夠的智商分辨不同類型的音樂、為自己只能在玻璃魚缸裡打轉而感到無聊。

你現在知道更多動物的心聲了。可是，當上帝的感覺實在太爽了！

人類沒辦法實現、或是在現實生活沒有能力做到的事情，可以藉由成為動物的「主宰」來實現。我們沒辦法強迫你爸和異族交配，讓你變成混血美女或帥哥；但我們可以強逼狗隻交配，通過選擇性孕育產出你喜歡的模樣。英國電視台BBC的記錄片《純種狗的悲哀》（Pedigree Dogs Exposed），剛播出便惹來連番討論。節目揭示世上近9成的狗種，都由人類於近百年來改造而成。

圖片來源：《純種狗的悲哀》

八哥臉上的皺摺很可愛吧？當然可愛啊，因為這是人工產物。節目披露八哥犬原來臉上是沒有皺摺的，後來經歷人類近百年的強逼交配及改造，終於變成現在的模樣了。而且八哥犬臉上的皺摺恰恰是暗藏污垢的地方，是狗狗患上皮膚病的主因。呼吸道短小的牠們，也很容易罹患各種呼吸道疾病。

可能有人會說，改造動物可不是我的錯，我無法改變這事實，只可以好好對待牠們。是的，你所指的好好對待是讓牠們在你去上班上學時獨自忍受孤獨、在你傷心失意時當你的聆聽者嗎？我們沒辦法讓另一個人24小時守候我們，起碼現代的法律底線之下，我們不可以把人類困在斗室之中任你魚肉。但寵物可以。

寵物、動物，還是食物？

在2017年，香港發生元朗狗肉事件──有動保人士在網路上放一幅沒有頭及四肢的動物屍體照片，懷疑元朗一間餐廳公然賣狗肉。事件在網路上廣傳，引起軒然大波。許多人心裡都只一個疑問：為什麼吃羊可以，吃狗卻不行？

人類和動物的關係大概可分為四類：

掠食者與獵物 畜牧 主人與寵物 文化象徵

到目前為止，有些動物還依然停留在「獵物」的角色，餐桌上以「野味」作招攬的美食便是一例。有些動物則隨著人類文明的演進，賦以不同的文化意涵：比如貓在古埃及被賦予各種神性、蛇在中國文化裡可以是吉祥的象徵（如西晉文人傅玄曾撰《靈蛇銘》）也可以是妖怪的形象（如著名經典《聊齋誌異》就有許多例子）。當然，在人類主宰的現代社會，所有動物都難逃成為佳餚的命運。我們與大部份動物的關係，與《牧場物語》裡的畜牧業無異。畜牧者細心照顧培養感情，再載到屠宰場，烹調後把牠大口吃掉。只是在資本主義的產業分工底下，我們是細心照顧的那位，還是把牠大口吃掉的那個。

麻省大學波士頓分校的教授Melanie Joy，曾出版《盲目的肉食主義：我們愛狗卻吃豬、穿牛皮？》（Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism）一書，闡明「肉食主義」這個被過度合理化的權威價值觀，是如何影響我們的日常生活，重申我們餐桌上的美食是活生生的生命，並有可能在現代食品畜牧製造的過程中，被嚴重的虐待。

法國哲學家Montaigne在其篇章〈論食人部落〉中寫道，「所有人都將不符合自己習慣的事稱為野蠻」。見其生不忍見其死的心態，大抵是人類的共性，古有君子遠庖廚，今有動物保育。但我們只看見人們虐狗的慘況，卻沒聽見豬隻被趕入宰場的哀嚎。在產業的分工底下，我們可以選擇不去瞭解不想知道的，卻不等於我們道德水平較高。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航