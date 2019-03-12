200 分鐘就群募千萬，MedPartner 葉黃素所引爆的「陰德值經濟」

醫療保健新媒體《MedPartner 美的好朋友》在嘖嘖所發起的群眾募資專案「究是葉黃素」在短短 3 小時 20 分鐘內就募得 1000 萬募資額，超越金萱字型的 11 小時紀錄，成了柯 P 參選市長以外全台最快破千萬募資案。

不只如此，究是葉黃素原先設定的達標募資額只有20萬，但到截稿為止在短短不到一天時間內，募資額已突破 1500 萬，來到達成率 7500% 的驚人成績，堪稱今年開春以來最受人矚目的台灣募資案。

究是葉黃素一方面由 MedPartner 醫藥團隊把關，原料可溯源每批送驗，也嚴選製造廠商；另一方面也主打發起一場由下往上，號招群眾參與「從需求、成分、配方、劑型，到安全性有效性甚至是包裝、運輸都被完整呈現」的產品透明化運動。

「究是葉黃素」推出一瞬間就能如此受歡迎，我認為有兩個現象值得好好探討。

1.強大的「陰德值變現」：別誤會，用陰德值這個詞並沒有貶義，其實所謂陰德值就是大眾的信任度。從某個角度來看，MedPartner 賣葉黃素，跟館長賣帽 T、千千賣乾麵並沒有差異，都是在透過大眾對他們的信任做「流量變現」的事情。

但這個陰德值怎麼累積的，就有差了。跟一般網紅、新媒體不同，MedPartner 自成立以來，就以傳播正確醫美、保養觀念，並且「踢爆不實醫療資訊」為主軸；遠的不談，最近才因踢爆太和工房「因為 H2O 是水，排除 O 就是純氫水，所以氫水就是最好的抗氧化水」的不實資訊，反遭太和工房提告。這面「除魅偽科學」大旗確實為 MedPartner 贏得信任、贏得掌聲；但另一方面確實擋了不少廠商的財路，也為他們引來了不少爭議。

2.一條內容電商的新方向：歷經 Facebook 流量紅利由盛轉衰，目前台灣垂直電商僅剩少數可以順利熬過寒冬表現亮眼，除此之外的業者不是苦苦硬撐，就是早點認賠退出；這些順利活下來的垂直電商中，有不少就是靠著好內容有效聚眾，再用「陰德值變現」模式賣出。

但這些內容電商的產品、服務，絕大多都還是依循「由上往下」先做好商品再想內容的方式賣出去。當然啦，究是葉黃素能不能順利募資完畢，到後面變成 MedPartner 下面穩定商業模式之一，還有待觀察；但他們所發起這股讓社群一起參與、監督製作過程的「產品透明化運動」，很大程度上回歸到了群眾募資那種號招大眾一起參與改變社會的初衷。

貝殼放大執行長林大涵也指出 MedPartner 會發起這場運動，其背後的意涵正是想讓把讀者的身份轉變成「共創者」，進而引導出後續支持者的消費習慣改變以及相關產品鏈；這點就很值得其他領域的內容網站、垂直電商思考，是不是也有引導群眾作出他們想要的產品，進而改變自身消費行為的空間了。

但在此打個預防針，MedPartner 既然打的是「陰德值經濟」，那反過來說，最大的問題、弱點，自然也就會出在他們本身的「陰德」上。競爭對手或是曾得罪過對象這時用「電子顯微鏡」程度檢視整個產品流程，都還只算是基本款；但如果真想反過來報一次仇，最簡單、也最有效的操作手段，莫過於直接抓住創辦人柳林瑋過去的道德瑕疵，直接好好放大他的私生活，並在他個人問題上大做文章。

有人形容 MedPartner 現在是處於「對同溫層陰德值高，對外陰德值卻低」的狀態；到時說不定就會因為一件平時稀鬆平常的小事，白白讓這場產品透明化運動回歸原點了。

責任編輯：Chris

核稿編輯：Mia