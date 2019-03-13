居住是基本人權嗎？從「大觀社區強拆案」談起

文：彭盛韶（時代力量智庫副執行長）

點開法務部網站「人權大步走」專區，立刻能看到滿滿的口號和相關活動資訊，彷彿台灣已然是重視人權國度。但一想起「大觀社區強拆案」，就會覺得這一切可能是錯覺。

事實上，弱勢並沒有人權。證據就是，大觀社區的強拆，即將在3月18日上演。

大觀社區前身為眷村福利中心，1963年眷村因颱風破壞遷村後，淪為三不管地帶。上面的居民跟大家一樣購屋成家，卻不知自己居住的土地，早在1966年就被國防部轉登記為榮民之家的國有用地。直到2008年「退輔會」提告大觀居民侵占並要求拆屋還地，不負責居民安置，2014年三審定讞退輔會勝訴，成為眼前強拆的「合法依據」。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權 將於近日遭到強拆的板橋大觀社區。

即使，2017年時，兩公約審查的專家意見清楚寫著「委員會建議所有的迫遷應宣布暫時中止」、「委員會關切當局對非正規住居者提起民事訴訟」、「建議重新檢視做法」；即使，《住宅法》第53條寫著「居住為基本人權」，且內涵應直接參照「兩公約」及「兩公約審查會議」的意見；即使，陳建仁副總統曾說過，兩公約審查意見是台灣的施政基石。即使，這些進步文字都明白寫在法條、高掛政府網站、經過副元首清楚宣示，退輔會仍決定在3月18日強拆大觀社區，等於狠狠打了兩公約審查專家、法務部及副總統一巴掌。

台灣有多少民主前輩為了打造人權國度而努力，怎能輕易被蠻橫的政府機關拖累而前功盡棄？

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權 大觀居民於3/11前往退輔會陳情，爭取緩拆及協商。

落實人權，政府還有機會，如何實踐「兩公約審查會議」的意見，這裡有三點政策建議：

第一，兩公約審查會議的意見中，有一項是政府對於土地的思維應進行典範轉移，從「財產權」轉換為「使用權保障」，讓所有人民「免於迫遷及驅離」。

第二，過去曾數度發生監察院糾正某行政機關後，卻演變成該機關針對「所轄國有土地」上的弱勢居民提起訴訟。我們相信監察院的本意不是如此，如果覺得糾正被誤解，或是有可以修正的地方，監察院應再做更細緻解釋，以免繼續出現公務機關以為自己只是做資料彙整，弱勢居住權卻因此遭受壓迫的悲劇。

第三，兩公約審查會議的另一項意見是，民間團體曾建議應針對居住於轄下土地的弱勢者進行盤點及分類，掌握全貌後才會有適當的處理方式，這點應確實執行。如此一來，行政機關才可能針對弱勢的搬遷、安置、補助等方案所需經費，進行細緻的規劃。

否則，行政機關一旦缺乏全貌的理解及細緻的規劃，往往只能循例採取訴訟手段，等於直接違反了「免於迫遷及驅離」的原則。或者，即便提供社會住宅作為安置，也可能因為沒有事先規劃經費，導致弱勢無法負擔租金，浪費了安置美意。

大觀社區的強拆，預計在3月18日展開。由衷希望退輔會能收回成命，從落實兩公約及人權保障的角度，重新與住在上頭的弱勢進行協商，達成真正可行的安置方案。別讓法務部網站上「兩公約重大績效」淪為一場玩笑。

Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航