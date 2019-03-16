《逃跑的勇氣》：被迫陷入「精神異常」，黑心企業的人心操控術

文：百田尚樹

黑心企業的人心操控術

很多人進了公司、開始上班後，才發現自己誤闖了「黑心企業」。

今野晴貴在其著作《黑心企業》、《黑心企業2》中，介紹了許多黑心企業的血汗現況。

比方說，有企業對「沒有利用價值」的員工進行人身攻擊，像是「你本身就是個笑話，能在我們公司上班就應該心存感激了！」、「交一份自傳給公司，告訴我們你是個多沒用的人！」，藉此讓這些員工「知難而退」，逼他們自行辭職。有一家不動產公司工時過長，導致員工睡眠不足，幾乎每天都一邊開車一邊打瞌睡。有家牛排店8個月只排2天假給一個員工，該員工加班時數高達1355個小時，每天還得承受主管的辱罵和毆打，最後終於受不了而走上絕路。看完整本書，實在讓人非常心痛。

黑心企業基本上有兩種，一是手段惡劣，把「沒有利用價值」的員工逼到辭職，二是環境惡劣，苛待員工。看到這裡一定有人感到對後者感到匪夷所思，既然發現公司是黑心企業，為什麼不自己提辭呈呢？就旁人的角度來看或許無法理解，但這其實是因為，黑心公司都非常擅長操縱人心。

《黑心企業》一書中提到，黑心企業的員工之所以無法辭職，是因為他們在公司的長期壓迫下，已陷入「精神異常」的狀態。

這些公司每天都會緊盯員工的業績，讓員工覺得「業績」是生活的全部。他們甚至跨越「顧客至上」的精神，運用「黑心邏輯」控制員工的人格。員工在長時間勞動的狀況下，本就無法思考工作以外的事情，這時公司若再施以壓迫，輕而易舉就能讓員工陷入「失神狀態」，以至於無法思考辭職的事。

在「失神狀態」下，人是沒有判斷能力的。

用動物來比喻，就像是對孔雀伸長脖子求饒的火雞。

奧地利動物行為學家康拉德．勞倫茲（Konrad Lorenz）於其所寫的《所羅門王的指環：與蟲魚鳥獸親密對話》一書中提到，火雞在和同類打架時，一旦判斷「情勢對自己不利」，就會猛然趴在地上伸長脖子，做出「毫無防備」的姿勢。這麼一來，對方就不會繼續發動攻擊，改為以威嚇的動作不斷在輸家身邊踱步徘徊。

順帶一提，狗跟狼在打架處於劣勢時，也會向贏家低頭露出頸部求饒，而贏家要看到這個姿勢，就絕對不會咬對方的脖子。

火雞在和孔雀打架時，也會做出同樣行為。火雞雖和孔雀為親緣關係，身形卻比孔雀小，體重也較輕。因此，雙方一旦打起來，幾乎都是孔雀佔上風。而火雞在打輸後，就會立刻趴在地上，向孔雀做出求饒的姿勢。

然而，孔雀之間可沒有「投降就不攻擊」的潛規則，即使火雞已伸長脖子求饒，孔雀還是會毫不客氣地繼續啄擊。

在黑心企業工作的人，就像上述的火雞一樣，在毫無防備的狀況下不斷遭到攻擊。

因此，我們平時就應該拓寬視野，在被壓迫到「失常」前，先正確辨別是非。今野晴貴曾和大內裕和合著一本書叫《黑心打工（增補版）》，該書提到，很多學生遭受到不合理的對待卻不辭職，是因為店家賦予他們過重的責任。導致這些人一旦離職或請假，這些餐廳、小店可能就無法繼續營業。下面我擷取了書中的一小段落，我們來看看這些學生是怎麼想的——

將D同學綁在店裡的，其實是他對店家和工作夥伴的責任感。D同學跟其他打工同事感情都很好，他擔心如果自己突然離職，其他同事就必須排更多班；倘若無法立刻找到替代的人手，店裡就會忙不過來。也因為這份「同理心」，他無法辭去工作，也無法推辭店家幫他排得滿滿的班表。在D同學的認知中，突然辭職是非常不負責任的行為。在「責任感」的驅使下，他連感冒都不敢請假，就連向店家表明辭意後，還很擔心排班的事，覺得自己還有班沒上完，這樣走人真的好嗎？

相信很多人對D同學的想法都感到「不難理解」。事實上，社會上有很多像D同學一樣「有責任感」的人。有責任感本身是件好事，但在某些時候，責任感卻可能淪為人生的絆腳石。

面對人生百態，我們很難正確判斷到底什麼時候該「負責到底」，什麼時候該「抽身護己」。但是，我們至少要學會「適時判斷」，而非隨波逐流，陷自己於險境。

相關書摘 ►《逃跑的勇氣》：一心尋找「喜歡的工作」，最後通常都是竹籃打水一場空

書籍介紹

《逃跑的勇氣：積極的逃，是為了在人生中贏得最後勝利》，遠流出版

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作者：百田尚樹

譯者：劉愛夌

你是不是抱病上班、超時過勞、身陷霸凌、逆來順受？

忍耐有忍耐的方法，你的努力真的有意義嗎？

人一旦精力受損，就很容易得過且過，忘了還有「逃跑」這個選項。

過分相信自己是很危險的，你所忍受的壓力很快就會反映在身心上。

不願做選擇，只是一味地隨波逐流，等於是將自己的人生交給別人作主。

逃避工作、逃避人際關係、逃避瓶頸……你是否也覺得「逃」是丟臉、消極的行為？但其實，做這兩件事時，我們的身體都會分泌「腎上腺素」，所以「逃避」和「戰鬥」一樣，都是非常積極的行為。如果你沒有勝算，或是輸贏沒有意義，那又何必戰鬥呢？此外，「責任感」常是人生的絆腳石，讓你分不清何時該「負責到底」，何時該「抽身護己」。如果你在生活中受到不合理的對待，請務必鼓起勇氣，將「逃跑」納入你的行動選項。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航