《逃跑的勇氣》：一心尋找「喜歡的工作」，最後通常是竹籃打水一場空

文：百田尚樹

只想做喜歡的工作？那就一輩子痛苦吧

我前幾天去逛書店時，在架上看到崛江貴文的書《投己所好維生》。其實不只崛江先生，現在愈來愈多名人都在鼓勵民眾從事「喜歡的工作」，他們個個都是人生路上的佼佼者，不是創業家、運動選手，就是偶像、作家、音樂家。許多民眾受到這些名人的影響，紛紛也以「想從事喜歡的工作」為由，辭去現在的工作。

然而在我看來，這樣就辭去工作實在有欠三思。雖然這麼說有點不好聽，但這些名人的話就像毒品一樣。他們都是萬中無一的天才、舉世稀有的成功人士，也就是說，他們的理論並不適用於所有民眾。

在我看來，「喜歡的事」是用來「花錢」而非「賺錢」用的，像是唱KTV、滑雪、兜風、看運動賽事等，都必須花錢才能夠享受。說得極端些，「喜歡的事」是趣更是樂趣──如果真有可以享受樂趣又能領錢的極樂世界，我一定衝第一個不落人後！

恕我直言，一心尋找「喜歡的工作」的人，最後通常都是竹籃打水一場空。重點不是「從事喜歡的工作」，而是「喜歡從事的工作」。任何工作都是一樣，只要你願意投入其中，一定能發現其中的樂趣，進而喜歡上它。

為什麼現在愈來愈多人只想做喜歡的工作呢？因為他們想用工作實現夢想。這種想法其實是「豐衣足食」、「有錢有閒」的產物。若換到三百年前，根本沒有人追求喜歡的工作，又或是想要透過工作實現夢想。漁夫和農人無一不兢兢業業辛苦工作，武士若失去主家、淪為浪人 ，為了三餐溫飽也只能委屈自己到江戶糊傘維生，又或是到私塾教書。相對的，現代人衣食無虞，無論從事什麼職業都能餬口，因此，「錢」已不是現代人找工作的唯一考量。

「用工作追求夢想」這種想法其實有點危險，因為大多人都無法「追夢成功」，最後很有可能因為失敗而自暴自棄。

前面提到，我爸爸曾在大阪市自來水廠當過臨時工。1950年代，大阪的道路幾乎都沒有鋪柏油，如果沒有下雨，道路卻是濕的，就代表底下的水管破掉了。而我父親的工作，就是設法找出水管破裂的位置，然後用十字鎬和鏟子挖開地面，修復水管。

無論是炎夏還是寒冬，臨時工都得在大阪市內四處巡邏，只要有任何漏水的跡象，就必須立刻挖洞修補。沒人喜歡這種無趣的苦工，但為了養家活口，還是得咬緊牙根做下去。這份工作雖然辛苦，卻是一種服務與貢獻，若沒有這些工人的辛勞，就沒有今天的繁榮。只要換個角度想，你依然從工作當中找到價值與喜悅。

如果你一心追求「喜歡的工作」，想要透過工作來實現夢想，到頭來很有可能會傷害到自己。當然，你還是可以尋找喜歡的工作，但千萬不要太固執，以免得不償失。

追夢是為了自我實現，工作是為了養家活口──若能夠如此「劃清界線」，你或許能活得更輕鬆。

相關書摘 ►《逃跑的勇氣》：被迫陷入「精神異常」，黑心企業的人心操控術

書籍介紹

《逃跑的勇氣：積極的逃，是為了在人生中贏得最後勝利》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：百田尚樹

譯者：劉愛夌

你是不是抱病上班、超時過勞、身陷霸凌、逆來順受？

忍耐有忍耐的方法，你的努力真的有意義嗎？

人一旦精力受損，就很容易得過且過，忘了還有「逃跑」這個選項。

過分相信自己是很危險的，你所忍受的壓力很快就會反映在身心上。

不願做選擇，只是一味地隨波逐流，等於是將自己的人生交給別人作主。

逃避工作、逃避人際關係、逃避瓶頸……你是否也覺得「逃」是丟臉、消極的行為？但其實，做這兩件事時，我們的身體都會分泌「腎上腺素」，所以「逃避」和「戰鬥」一樣，都是非常積極的行為。如果你沒有勝算，或是輸贏沒有意義，那又何必戰鬥呢？此外，「責任感」常是人生的絆腳石，讓你分不清何時該「負責到底」，何時該「抽身護己」。如果你在生活中受到不合理的對待，請務必鼓起勇氣，將「逃跑」納入你的行動選項。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航