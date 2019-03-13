交通部為何要修「Uber條款」？因為App讓你租的是那台車，而不是當乘客

文：威克勞

今年2月，一則報導「小三嗆正宮」的新聞在平台熱燒，新聞中，小三在微博公開嗆元配：「....你知道也有四年了，你知道是我也有兩年了……」，新聞一出曾經引發短暫熱議，網友大致上對於小三的囂張多持負面評價：「從來只見元配曬小三，今天算長見識了」、「要臉不？一點點廉恥都沒有」、「現在的小三都這麼理直氣壯不要臉了嗎？」、「貴圈真亂」、「妳越來越low了，果然是不一樣的人生境界」...等等。

基本上，社會再怎麼演進，大家對於合法、非法、正宮、小三還是有一定評價標準，縱使小三總是年輕美艷、光鮮亮麗又深得人夫的寵愛，但基於婚姻制度、家庭的穩定等等考量，社會上對於違反婚姻法制的愛情總難以得到普遍的祝福，縱使高唱愛情無價論，或者多年前人氣戲劇「犀利人妻」裡曾經風靡一時的流行語：「愛情的世界裡不被愛的才是第三者」，依然無法改變婚姻制度的規範及原則，兩人相愛和貞操義務或許在人類的歷史洪流裡並非一貫而盅的真理，但至少是現在文明制度底下的最大公約數，畢竟，這是一個衡平過家庭制度、愛情選擇權、平等權後的折衷結果，因為如果不維持婚姻制度，可能會帶來更大的混亂。

因此，不論我們是否真心同意，或者有多少淒美的小三愛情故事值得同情，但制度依然如此。

無獨有偶，同樣在今年2月，交通部也公布了《汽車運輸業管理規則》103條之一的預告修正草案，針對小客車租賃業使用資訊平台導致違法跨業經營客運業的問題，也將做出相當規範以落實《公路法》第34條所明定的分業營運原則，讓小客車租賃業及小客車客運業能有比較明確的區分。

然而，此舉也引起Uber的強大反撲，因為這樣的修法目的固然只是落實法律規範的分業營運制度，但卻也直接打到Uber現行模式的痛點，就是「假租賃，真載客」的現行「違法」模式將難以持續，在龐大的行銷預算力量下，各種支持Uber、檢討合法客運業（計程車）的聲音不斷發聲，包括某些名人及政治人物也趕忙表態，霎時間似乎沒有支持Uber繼續違法營運就是不夠創新、不夠進步、不夠潮。

但交通部的修法真的如此「保守」嗎？筆者先來看看所謂的分業營運原則到底是什麼概念：

一、社會演進的結果，社會分工分業的要求

律師、醫師、會計師等等專門職業人員要合法執業，皆必須考試取得各自的證照，同時依照其行業特性及公共利益接受不同的規範，這是大家都明白的道理。

因此，當一個律師拿著律師執照去「執行醫療業務」的時候，大家都會說他違法，叫他不可以這麼做，毫無爭議。同樣地，依照現行公路法的規範架構，將運輸業區分為九大運輸業，大致歸納為三大業別：客運業、貨運業及租賃業，同樣也是為了公路營運的公共利益下，依據不同業別給予不同規範的制度。依據《公路法》第34條規定：公路汽車運輸，分自用與營業兩種。自用汽車，得通行全國道路，營業汽車應依下列規定，分類營運：

公路汽車客運業：在核定路線內，以公共汽車運輸旅客為營業者。（客運業） 巿區汽車客運業：在核定區域內，以公共汽車運輸旅客為營業者。（客運業） 遊覽車客運業：在核定區域內，以遊覽車包租載客為營業者。（客運業） 計程車客運業：在核定區域內，以小客車出租載客為營業者。（客運業） 小客車租賃業：以小客車或小客貨兩用車租與他人自行使用為營業者（租賃業）。 小貨車租賃業：以小貨車或小客貨兩用車租與他人自行使用為營業者。（租賃業） 汽車貨運業：以載貨汽車運送貨物為營業者。（貨運業） 汽車路線貨運業：在核定路線內，以載貨汽車運送貨物為營業者。（貨運業） 汽車貨櫃貨運業：在核定區域內，以聯結車運送貨櫃貨物為營業者。（貨運業）

換言之，《公路法》對於營業汽車，是根據其營業特性及不同的管制目的，而給予不同業別的區分及規範，並明定應該「分類營運」，而其子法《汽車運輸業管理規則》也是根據《公路法》所定的九大運輸業分章給予不同規範，基本的原則就是不得跨業（否則分業的執照管理即失去意義）。

理由很簡單，客運業以載客為共同營業的特性，因此必須特別著重在安全管理（因為載的對象是人），而貨運業及租賃業也各有其核心規範，這就是分業營運、分業管理的緣由，正如同醫藥分業後醫師、藥師也都各有核心業務，必須各依醫師法及藥師法等規定去執業，醫師不能再跨業執行藥師業務。

Photo Credit: Stefan Wermuth / Reuters /達志影像

二、小客車租賃業是出租車輛供他人自行使用，而非用於載客

Uber現在合作對象是台灣的小客車租賃業。

小客車租賃業的營業範圍，即是以出租車輛供他人自行使用以收取租金為營業內容，至於租車人租車之後如何使用，只要在合法範圍內都是租車人的權利，Uber作為租賃車的資訊平台，其媒合的內容當然是協助租賃車公司把車輛出租給有需要的租用人，每一Uber App的使用者下訂單，都是在租車，而非乘車。

縱使外觀上，因為租賃車有代僱駕駛制度（就是提供給租車人因租車後無法自行駕車，而由租賃車公司代僱一名駕駛代駕）而讓Uber的使用者變成好像是單純的搭車乘客，但實際上，雙方所訂定的就是租車契約，等於消費者是租用了該輛車，並且由租車公司代僱了一名駕駛代替消費者駕車。問題是，現況底下使用Uber的消費者真的有認知到自己是那部車輛的承租人，並且還雇了一個駕駛開自己租用的車嗎？相信絕大多數Uber的使用者，都不會認知透過Uber叫車會讓自己變成了租車人，並且還透過租車公司代僱了一名駕駛幫自己代駕。

這是因為，Uber App的介面及流程設計，完全是以客運業載客（僅需輸入上下車地點，而非租車模式是輸入租車時間）服務為基礎，而非真正的租賃車原有的業務內容所致。因此，Uber現行營運模式確實就是利用租賃業在從事客運業業務，就如同拿律師執照從事醫師業務一樣，但卻辯稱：我有合法執照啊，是合法的。但Uber沒講的是，他是拿租賃業去充當客運業使用的非法行為，縱使租賃業執照合法，但從事的行為，確屬違法。

最明顯的例子，就是依照現行《汽車運輸業管理規則》第100條第1項第3款規定：

「經營小客車租賃業及小貨車租賃業應遵守下列規定： （前略）......三、驗明租車人駕駛執照內所載駕駛人姓名、住址、駕駛執照號碼及准駕車車類相符後，始得填製汽車出租單連同出租車輛交付租車人。小客車租賃業應承租人之請求代僱駕駛人時， 並須驗明承租人之身分證件連同代僱駕駛人駕駛執照加以登記。 」

申言之，如果Uber要完全符合現行的租賃車法規，那麼每次叫Uber上車前，都必須先查驗叫車人（承租人）之身分證件！大家搭Uber的時候都有攜帶身分證嗎？司機開車前有請妳拿出身分證查驗是否為租車人本人嗎？顯然實際上是不可能的，因此，現行的每一趟Uber叫車服務，其實都不可能完全符合租賃車法規，這就是Uber「假租賃，真載客」不可能合法的原因，因為Uber真正的營業模式，其實就是以載客為主的客運業而非小客車租賃業。

Credit: Reuters / Tyrone Siu

所以，交通部在2月公布《汽車運輸業管理規則》103條之1的修正草案，針對租賃車使用資訊平台營業的部分特別增加規定，包括落實租賃業時租規定、不得巡迴待客租賃等等，其實都是原有合法的租賃業的規範，交通部只是把租賃業原有的規範訂的更清楚而已，所謂的最低起租時間一小時，原本就是合法租賃業的常態，按時、日租車，如果有真正租車經驗的人都知道，到實體租賃車公司去租車大都是按天數承租，按時承租的話也不可能只租你幾分鐘（正常租車公司會認為妳是來亂的）。

許多消費者及名人最近被Uber掀起的輿論戰所引導，不斷地提出應公平競爭、政府不該保護小黃、不該阻斷新創的說法，正如同一名光鮮亮麗的「小三」，大聲地出來嗆聲「正宮」又老又醜，憑什麼得到支持一樣，但不管小三有多麼美麗動人（否則可能也很難成為小三），小三的愛情有多麼轟轟烈烈，多麼勇敢大聲地嗆聲，但終究還是小三。也因此，這麼多名人、議員出來發聲聲援小三，甚至以嫌棄正宮（合法計程車）又老又醜的方式來而支持小三的時候，該思考的，就是在現行的法律下，正宮的正當性究竟何在？

更大的問題是，Uber是否願意好好遵守台灣法規營運，真誠地褪下小三的角色，蛻變為一個真正美艷動人的正宮呢？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航