說服科學界「占星是科學」須回答的3個問題

我經常說，我們這班真正的科學家是牆頭草，天下間變臉最快的騎牆派。

只要你能解釋以下幾點，我保證科學界會立即把占星加入天文學教科書之中，你也可以準備好接受諾貝爾獎的講稿︰

一、離太陽系最近的恆星是比鄰星，距離4.2光年。請問離地球至少4.2光年的恆星們，以哪一種基礎交互作用影響人類今天的運程？

二、不單止水星，所有行星都會逆行，原因與駕車時超車，被超越的車看上去會逆行一樣，是錯覺。請解釋地球超越行星引起的這種錯覺，以哪一種基礎交互作用影響人類今天的運程？

三、地球自轉軸有個以26,000年為週期的運動，叫做進動，或者中文比較常叫歲差。因此，幾千年前的黃道（太陽一年在天上的軌跡）與現在不同。黃道十二宮現已變成十四宮，而且每個人出生的黃道星座都偏差了一個月，請問哪一種基礎交互作用，能夠以何種機制修正這個誤差，從而影響人類今天的運程？

我幫你答吧︰

一、你需要在以光年計的宏觀尺度，以整體人類規模示範量子超距作用。絕對超越諾貝爾獎級別。成功的話，造出量子電腦對你來說易如反掌，你發達了。

二、你需要證明廣義相對論是錯的，地球本身是個絕對參考座標系。這個發現超越愛因斯坦和霍金的諾貝爾獎級別。

三、你需要比《流浪地球》更強大的科技，在全地球人不知不覺的情況下移動地球。太陽系的和平都靠你了，還管他什麼鬼諾貝爾獎？

最後，以上所有問題都關乎對物理學的基本粒子標準模型作出史無前例的大修正，亦能夠幫你再賺多幾個諾貝爾獎獎座。到時候，獲得三個諾貝爾獎獎座的居禮家族也要排到你後面去吧。

理科太太，你說呢？

本文獲授權載，原文見作者博客。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰黎家樂