科技部聚臺灣各界AI好手，23日爭奪2000萬獎金

你一定聽過身旁的人用「嗨，SIRI」，開啟Apple研發的智慧語音助理，解決生活中的各種疑難雜症；或是你可能也聽過「PTT創世神」臺灣AI實驗室創辦人杜奕瑾，推出的「雅婷」逐字稿，可以在兩方對話時做語音辨識速記，這款專為臺灣人設計的AI語音APP，甚至還可以辨識道地的PTT鄉民用語，像是「踹共」（台語的出來說）或「母湯」（台語的不行），堪稱AI版的資深鄉民。

「科技大擂台：與AI對話」打造華語世界最強AI語音資料庫

這些透過AI技術研發，所開發出來的語意理解與應用系統，會是未來一般人接觸AI最直接、也最貼近生活的使用方式。科技部戮力打造「中文語音資料庫」，希望助臺灣在未來世界各國競逐AI產業時，臺灣能佔有一席之地，更可以在各種人類生活場景應用中，臺灣所開發的AI語音辨識系統，能為改變世界挹注一臂關鍵之力。

而為鼓勵更多臺灣好手投入人工智慧領域與語音應用領域中，由科技部指導、科技政策研究與資訊中心所舉辦的第一屆『科技大擂台：與AI對話」決賽，將於3月23日（六）下午一點開始，於臺北市西門町的WESTAR展覽中心登場，第一名可獲得新臺幣兩千萬元的獎金與證書。

Photo Credit：科技部 圖說：複賽與會貴賓合影，左起教育廣播電台黃素員主任、教育廣播電台陳健志主任、交通大學陳信宏副校長、中研院語言所鄭秋豫特聘研究員、科技部許有進政務次長、科技部前瞻司楊琇雅司長、國研院科政中心莊裕澤主任、國家華語測驗推動工作委員會藍珮君組長、南亞科技楊建偉經理

此場賽事自2018年3月起始就吸引了各路好手參加，本次參賽團隊從開始報名參加就有700名挑戰者、共計143組隊伍報名，顯見動員臺灣各界AI好手逐鹿，奠定臺灣語音AI技術最高競賽殿堂的門檻。



第一屆賽程總計至今超過8個月，參賽者需經歷初賽、複賽兩大關卡，最後共計9組好手晉級決賽，科技大擂台的比賽方式也有別以往推陳出新，此次以「華語文能力測驗」作為測試AI 語意理解的能力關鍵，考題內容十分多樣，例如在複賽時，就有出現四大名著的考題，迫使參賽隊伍需在時限內利用彙整網路資源整理出答案。

非洲豬瘟、《笑傲江湖》都可能成為考題

這次決賽前，科技部更釋出示範考題，考題內容活潑貼近時事，例如以記者與專家對話為題的「非洲豬瘟」事件，或是以智冠董事長王俊博於25年前，改編武俠文學巨擘金庸的《笑傲江湖》作為電子遊戲腳本的新聞短文為考題，都在在顯示，AI所能應用的範圍與我們生活的貼近程度，也要讓參賽者各自開發的Ai應用能以更「人性」的方式應答。

Photo Credit: flicker

決賽中，語音AI需要通過1000題選擇題與25題簡答題的試煉，現場活動除了公布選擇題成績之外，也呈現參賽團隊簡答題作答結果，搭配華語文專家與AI專家現身說法、逐題講解，讓現場觀眾理解語音AI的發展進程，以及目前對華文的理解程度。也因此這場科技大擂台的決賽更像是一場公開展演，讓更多民眾可以親身體驗中文AI語音發展的進程，以及進一步未來必須克服的困難。

正如科技部於官方網頁中，借用澳網男單冠軍諾瓦克．喬科維奇（Novak Djokovic）在比賽前曾用一段話鼓勵自己與對手：「你就是為這種比賽是而活的，大滿貫決賽上與最強的對手互相展現出最佳的實力，你還有什麼好要求的？這就是你想要去的境地。」進一步鼓勵了臺灣隱藏的科技人才們，勇於出列，並在未來臺灣角逐世界頂尖場域時，貢獻一己之力的熱血精神。

決賽活動現場也將從預測正確的與會者中隨機抽出一位幸運兒獲得Switch主機一台，以及其他獎項，觀賽名額數量有限，歡迎來報名！

活動資訊

名稱：《科技大擂台：與AI對話》決賽

時間：2019年3月23日 13:00-17:00

地點：臺北市西門町WESTAR展覽中心（台北市萬華區漢中街116號8樓）

決賽免費觀賽報名網頁：科技大擂台：與AI對話