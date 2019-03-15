你聽過「直銷」嗎——人進來、貨進來，然後勒？

文：果殼嗑嗑

有人覺得他是追尋夢想，有人覺得他是一種罪惡。但是這個直銷這個問題更為複雜，沒有辦法用一個詞來直接形容。

根據世界直銷聯盟，全球直銷從業人員在2014年達到歷史新高，為9970萬人，台灣也不少，根據公平交易委員會統計，全台傳銷從業人員共有超過211萬人。

直銷有兩種，簡單說是合法與不合法之差，第一種直銷（Direct Selling），叫作「你聽過安麗嗎？」

按世界直銷聯盟對直銷的定義，這種直銷是以面對面且非定點之方式，銷售商品和服務。這種直銷，從供貨行銷、銷貨，中間雖然總是有許多爭議，但在大多數國家是合法的。第二種直銷，叫作龐氏騙局（英語：Ponzi scheme），就是俗稱的老鼠會或資金盤。龐氏騙局跟一般直銷不同，一般直銷是在賣產品或服務的，而龐氏騙局中，除了拉人以外，沒有主要業務或是假業務的公司（或組織），沒產品也不服務。

讓我們回到第一種，合法直銷上，這種直銷根據怎麼分紅，又分成單層次，跟多層次傳（直）銷，單層式直銷（Single Level Marketing）中，直銷員的收入是直接來自個人賣給消費者所獲得的零售利潤，也就是我賣多少就賺多少。可是這樣的經銷規模成長太慢了，大多數直銷公司都不是這樣。另一種，多層式直銷（Multi-Level Marketing），直銷員可以自己招募培訓「下線」團隊，他的收入來源除了剛剛提到的直接銷售利潤外，還可以從整個「下線團隊」銷售額中獲得一定比例的額外收入，你的層級越高，抽成的比例越高。

目前世界上大多數直銷公司均採用這種「多層次」的方式。因為經濟誘因，也在各國直銷產業成長快速，但人進來、貨進來，問題也就接踵而來，雖然合法，但多數國家都會針對多層是傳（直）銷介入管制。以台灣為例，多層次傳銷管理法所稱主管機關公平交易委員會，主要規範的是傳銷業者，劃定合法直銷的界線，並透過立法方式保護下線，避免解約、退貨被刁難等等。

然而，根據一項中國傳銷報告的統計，平均一個傳銷金字塔底下，做直銷賠錢的比例從90%到95%不等，5％左右的人有賺錢，只有0.14%的人可以獲得高額獎金。

所以，到底直銷可以做嗎？

我會說，直銷可以做，只是我不建議 學生時期就去做。

把沒有社會經驗、沒有產業知識的學生送上直銷戰場裡，除了把家人、同學、國小同學哄去買產品外，能夠成功「活下來」的機會剩下多少？可能連0.0014都沒有。在學生時期跑去做直銷，九成九以上可能都將成為炮灰。對於學生族群，因為失敗率太高了，你的直銷上線可能根本不在乎你是否有業務特質，只管利用完學生僅剩的人際關係，用完就換下一批。

當然，這些提醒你直銷世界裡現實的數字，其實這不代表我認為直銷不好或賺不到錢，能在直銷公司混的不錯的，真的是有兩把刷子，而帶著這個能力，我相信在任何產業都能夠擔任要職。不過，多數在直銷的人，都以為自己會成為這0.14，實際的狀況，卻不盡如此。

真正的問題，應該不是你的夢想可不可以實現，而該問問自己，你真的是這塊料嗎？

本文由嗑嗑果殼授權刊登，原文刊載於此

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