《漫漫古典情》：李後主若以作詩詞之功治國，又何至於亡國？

文：樸月

春花秋月何時了？往事知多少。小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。

雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流！

這一闕〈虞美人〉，是「五代」南唐後主李煜的絕命詞；就因為這一闕懷念故國的詞，使宋太宗非常不滿，而賜「牽機藥」毒殺了李後主。「牽機藥」的可怕，還不在於將人毒死，而是不讓人痛快的死；使人直到首足反接成一個圈才死得了；這就是「牽機」名稱的來由！可知宋太宗的狠毒和對他的恨。

國祚短的亡國「末代君王」稱「後主」。歷史上，有三個有名的「後主」：

第一個，是蜀漢的後主劉禪（阿斗），他以無能和「此間樂，不思蜀矣」的「名言」出名。其實這句話是蜀漢的忠臣姜維，知道勝國之君，最忌諱亡國之君懷念故國。所以他亡國之後，為了保全他的性命，而教他這麼說的。

第二個是南北朝的「陳後主」陳叔寶。他帶著家人入隋之後，被封為「長城公」，不但沒殺他，還對他相當的禮遇。隋文帝更納了他的小妹妹為妃嬪（宣華夫人），十分寵愛。有一次，隋文帝大宴群臣，請他參加宴會。他覺得自己只有名義上的「爵位」，沒有「官職」，不夠體面，向隋文帝討「官」做。氣得隋文帝罵他「全無心肝！」——完全不知羞恥為何物！

前兩個後主，其實都沒有受什麼罪，也平平安安的終此一生。後蜀入宋的孟昶，也算是一個「後主」。但他入宋七天就死了，不論是否被害死，倒也「死得痛快」。最不幸的「後主」，就是「南唐後主」李煜了。他留下了許多詞，見證了他後半生悲苦的命運，特別為後世同情。也因此，在政治上他雖是亡國之君。在「中國文學史」上卻享有尊榮的地位。

李後主，本名「從嘉」，後來改名「煜」，字「重光」。南唐由他的祖父建國；因為姓「李」，而且自稱是唐朝李氏的後裔，所以定國號為「唐」，史稱「南唐烈祖」。父親李璟，史稱「南唐中主」。他本來排行老六，但因為他之上有四個哥哥早死，在存活的兄弟中，變成老二。

他有個天生與人不同的地方：眼睛「重瞳」；與相傳中古代明君「大舜」的特徵相同；

也就是眼珠中有兩個瞳孔。本來他的哥哥封為太子，因為他「重瞳」的「異表」，很受他哥哥猜忌。他本人其實對政治完全不感興趣；其父喜好文學藝術，他從小耳濡目染，也對文學藝術非常喜好，而無心於政治。他先被封為「吳王」，後來因其兄過世，而被立為太子。

他父親並不是個明君，沉迷於文藝，又寵信奸佞，因此國事日非。當時，北方的國家都比較強盛，「南唐」就一直向北方的國家稱臣納貢，以求苟安。在他父親的時代，為求苟安，甚至把江北的土地都割讓給了當時的「北周」。北周禪讓於宋，南唐又臣服於宋，而且不敢自用「年號」，而奉宋的「正朔」。

李煜即位之後，延襲父親的那一套辦法：凡是大宋有什麼喜慶之事，他都送豐厚的禮物，上表稱賀。也在各種制度上，一再的自我約束限縮，以討好大宋，苟延殘喘。

只有一件：宋太祖一再好言好語的邀他到汴京去「面聖」，他就是「抵死不從」，深恐「有去無回」的老死汴京。其實，他倒並不是心懷異志，而是懦弱，不敢離開讓他有「安全感」的國土。因此，當宋太祖同時下詔，命他和吳越王錢俶入京面聖的時候，錢俶擔心兵禍連結，會導致民生塗炭。為了保全吳越臣民百姓，義無反顧的就帶著全家人去了。而李煜則一再的派出使節去敷衍、解釋，抵死不肯進京。他的使臣曾向宋太祖說，他尊敬宋太祖，有如親生兒子尊敬父親一樣。宋太祖冷笑，反問了一句話：「親生兒子會不跟父親住一起，在兩處吃飯睡覺嗎？」

他一而再，再而三的推托，宋太祖不耐煩了，決定征伐南唐，以武力解決。講到他伐南唐的理由時，宋太祖說：「臥榻之側，豈容他人酣睡？」

因此派曹彬領兵南下消滅「南唐」。因為南、北中間隔著「長江天險」，宋軍就在江上搭起浮橋，以便軍隊渡江。李煜聽說了，還當個「笑話」，認為那是不可能的事！也沒放在心上。照舊過他滋滋潤潤的「小日子」；吟詩作詞，聽歌賞舞。在宮中，與小周后擠在紅羅小亭裡，耳鬢廝磨的卿卿我我。再不就到廟裡拜佛，聽和尚講經，求神佛保佑。

當他還在廟裡聽經的時候，臣子告訴他：宋兵已渡江了！他大驚失色，登上城頭一看，城下是一望無際，打著大宋和曹彬旗幟的兵馬！才知道曹彬已率領宋兵「兵臨城下」了！無奈之下，只得脫去上衣，打著赤膊「肉袒出降」。

曹彬面對這樣一個無能又懦弱的「亡國之君」，簡直只有嘆氣的份。倒也沒有難為他，還教他：要儘量的把錢財搬運到北方去，因為以後的日子不會好過！又派了五百個兵士，幫他搬運他的「家當」！

到上船的時候，他戰戰兢兢的不敢走搭板，還是曹彬派人把他「架」到船上的。上船之後，曹彬也放任他自由，不加拘管。有人問：「你就不怕他半路上跳水自殺嗎？」

曹彬冷笑：「一個上船走搭板都怕得發抖的人，會有勇氣自殺？」

他離開他的國都金陵時，作了一闕〈破陣子〉：

四十年來家國，三千里地山河。鳳閣龍樓連霄漢，玉樹瓊枝作煙蘿。幾曾識干戈。

旦歸為臣虜，沉腰潘鬢消磨。最是倉皇辭廟日，教坊猶奏別離歌。揮淚對宮娥。

後人諷刺他：不別臣僚，不辭百姓，到亡國，還「揮淚對宮娥」！事實上，以他這樣所謂「養在深宮之中，長於婦人之手」的君王，對臣僚、百姓，那有對宮娥熟悉？人的感情是相處出來的，他是個天真爛漫，真摯無偽又多情的人，有話直說。揮淚的對象，當然就是一向陪在他身邊，他最有感情的宮娥了！

他到了汴京，宋太祖駕臨「明德樓」，讓他白衣紗帽的待罪樓下，等候接見。接見後，封他為為「違命侯」；這當然是非常難堪的封號。宋太祖看了他作的詩詞，也有很深的感慨：「李煜若以作詩詞的功夫來治理國家，怎麼會被我俘虜？」

宋太祖趙匡胤駕崩，弟弟宋太宗趙光義繼位登基。一開始，對他也還不錯，改封為「隴西郡公」；比「違命侯」在爵位上升了一等，也好聽多了。他雖然帶了許多財物到汴京，但隨行的屬下、宮女、僕從非常多，開銷非常大，錢財消耗得很快。在他哭窮時，宋太宗下令給他增加月俸，還賞賜他三百萬錢。

有一次，宋太宗設宴，他也在座。太宗說：「聽說你在南方喜作詩詞，試舉最得意的一聯來給我聽聽。」

他沉默了半晌，答：「揖讓月在手，動搖風滿懷。」

是他詠團扇的詩句。宋太宗回顧近侍，笑著說：「好一個『翰林學士』！」

這話很傷人，卻沒說錯；以他喜好文學藝術，而無政治興趣與才能的資賦和性格來說，當個清貴的「翰林學士」，比當君王適合多了！

亡國的日子不好過，他曾寫信給舊宮人：「此間日夕，只以眼淚洗面。」

可見他心境的悲苦。入宋之後，他的詞風完全改變了；過去的享樂、歡娛都不見了，只剩下悲愁、哀嘆。如：〈相見歡〉二首（又名〈烏夜啼〉，顯然比〈相見歡〉，更適合這兩詞的情味）：

林花謝了春紅，太匆匆，無奈朝來寒雨晚來風。

胭脂淚，相留醉，幾時重。自是人生長恨水長東。

無言獨上西樓，月如鉤。寂寞梧桐深院鎖清秋。

剪不斷，理還亂，是離愁，別是一般滋味在心頭。

〈子夜歌〉：

人生愁恨何能免，銷魂獨我情何限。故國夢重歸，覺來雙淚垂。

高樓誰與上，長記秋晴望。往事已成空，還如一夢中。

〈浪淘沙〉：

簾外雨潺潺，春意闌珊，羅衾不耐五更寒。夢裡不知身是客，一晌貪歡。

獨自莫憑欄，無限江山，別時容易見時難。流水落花春去也，天上人間。

登基三年，宋太宗命他的舊臣徐鉉去看望他，君臣兩人相對無言。他沉默了半天之後，忽然對徐鉉說：「真後悔，當初我錯殺了潘佑、李平！」

南唐的戶部侍郎李平，曾經當過道士。出仕之後，曾建議恢復古代的「井田制度」以求富國強兵。而內史舍人潘佑，眼見著國事日非，曾接連上了七、八道奏章，建議讓李平當「尚書令」主持國政。又直言國主李煜的生活太奢侈糜爛了，將他比為紂、桀等亡國昏君；只管自己享樂，不顧民間疾苦。又表示目前在朝的臣子，都是些「逢君之惡」；迎合討好，諂媚君王之輩，他恥於為伍，不想和他們共事，也不希望作「亡國之臣」！

他的出發點或許是希望用這些激烈的言辭，刺激一下李煜，讓他省悟，改變生活態度。使南唐能改變政策，振作起來。但當時的朝臣被他罵急了，就說李平妖言惑眾，煽動潘佑「犯上」。李煜不由分說將兩人下獄，潘佑本來就是抱著必死的決心上疏的，當即在家中自殺。李平入獄後，不堪折磨凌辱，也自殺而死。此後，南唐再沒有敢犯顏諫君的忠直之臣。

徐鉉見過李煜之後，宋太宗召見，問徐鉉：君臣相見時，李煜說了些什麼？徐鉉不敢隱瞞，實話實說。宋太宗認為他經過了這麼多年，還肯不死心認命，為之大怒。

正值他過生日，舊日的宮人、臣屬們為他慶生。在賜第設宴奏樂，聲聞於外。讓宋太宗覺得他身為亡國之臣，還如此的招搖囂張，太不識分寸，不知收歛！又看到他為懷念故國寫的〈虞美人〉詞，更是大怒。因此賜「牽機藥」賜死。

作為一個國君，他實在可說一無可取；既懦弱又無能。生活豪華奢靡，終日沉醉於歌舞逸樂、聲色享受之中，不問國事。又一味佞佛，完全不問民間疾苦。在國家風雨飄搖之際，還不思振作；誠如宋太祖所說：他若以作詩詞的功夫來治國，又何至於亡國？而且，沒有同時代的「南越王」錢俶承擔的勇氣；為了不讓生靈塗炭，毅然北行的智慧。也因此讓兩個人的後半生，有了截然不同的命運。

另一方面，卻因著不幸的命運，使他不但改變了自己的詞風，超越自己早年歡樂歌舞，兒女柔情的侷限。也遠遠超過了當代「花間集」、「尊前集」那些柔靡淺薄的言情風格。甚至可以說：他為整個「詞」這一當時新興的文學體裁，帶來了「更上層樓」的新境界。

在政治上，他是亡國之君。在詞壇上，他卻是不折不扣的「南面王」呢！

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書籍介紹

本文摘錄自《漫漫古典情（3）：詩與人的邂逅》，好讀出版

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作者：樸月

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「問人間情是何物」、「侯門一入深如海，從此蕭郎是路人」、 「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」、「此恨綿綿無絕期」、「人生到處知何似，恰似飛鴻踏雪泥」、「此心安處是吾鄉」、「三十功名塵與土，八千里路雲和月」、「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流」、「天地有正氣」

【本書好讀特色】

作者樸月過往作品為屢獲選好書大家讀、優良讀物的書籍，品質保證。

用字遣詞優美，閱讀起來輕鬆自在。

既能品讀詩詞，又能閱讀故事。

作者詩詞學養深厚、選材寬廣，除熟悉的詩詞外，更有許多少見但優秀的古文詩詞。

Photo Credit:好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航