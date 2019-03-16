《漫漫古典情》：蘇東坡難忘「小蠻」，詩詞千年後依然動人

文：樸月

賀方回，是宋代詞人賀鑄的字。賀鑄的〈青玉案〉可以說他最著名的一闕詞，當時傳唱非常之廣：

凌波不過橫塘路，但目送，芳塵去。錦瑟年華誰與度？月橋花院，瑣窗朱戶，只有春知處。

雲冉冉蘅皋暮，彩筆新題斷腸句。若問閒情都幾許？一川煙草，滿城風絮，梅子黃時雨。

蘇軾也有一闕非常美的〈青玉案〉，這闕詞，有一個小題：〈和賀方回韻，送伯固歸吳中〉。序中的「伯固」，與他同宗，姓蘇名堅。算是他的晚輩朋友，也是一位詩人。他守杭州當太守的時候，蘇堅是他屬下的一個小官。

他十八年前，曾經擔任過杭州通判，由於他的親和愛民，並為當時對百姓產生重大傷害的王安石新法，時有批判，使當地的士民百姓都非常愛戴他。因此，在他因這些詩文賈禍，下「烏臺獄」的時候，也坦然不懼，繼續支持他。到他因此而貶謫黃州，還一年兩度集資派人專程到黃州去探望他，並帶給他大量的杭州土產，給他精神和物質的支援，使他在窮愁困窘之中，非常感動。

十八年後，他以杭州太守的身分再來到杭州時，發現杭州正面臨著存廢興亡的嚴重危機：大半個西湖，都成了長滿雜草的淤泥葑田。杭州的地下水因為靠海，是鹹苦的，不能當飲用水。一向靠竹管引四圍山上的山泉水，注入六個儲水池裡供民生飲用，稱「六井」。而六井因為竹水管日久腐壞，也漸次廢壞；有發生飲水問題的危險。本來靠西湖水灌注來行舟的運河，現在因為西湖本身為葑田淤泥湮沒，只好取水於錢塘江潮。而江潮是夾泥帶沙的，過一陣就會把運河淤塞得無法行舟，危及百姓生計。

蘇軾是一個看不得民間疾苦的人，決定在他的任內，一定要把這幾個事關西湖存廢，杭州民生的嚴重問題解決。他多方的請教當地的父老和有識之士，商討解決的辦法，在詳細考量規劃後，修復「六井」，把引導山泉的竹管改為瓦管，外面用土壓實穩固，則不會再產生竹管腐壞的問題。把西湖的葑田淤泥挖出來，利用這些淤泥，在湖中修築了一條從南山通到北山；現在稱為「蘇堤」的長堤。堤中建了六座橋，以便湖水隔而不斷，方便橋上行人，橋下行舟。堤上則種了楊柳和木芙蓉（不是桃花），用以固堤，並美化環境。又疏濬了運河，隔絕江潮入河，使運河不再有淤塞之患。當時，對水利工程有獨到研究的蘇堅，就是為他規劃他整治西湖、修復六井、疏濬運河最得力的幫手！

工程完成，蘇堅告辭，要回吳中（蘇州）去了。蘇軾對他的才情非常賞識，對他的正直誠懇的人品也非常欽敬，把他當作自己的子侄一般看待，因此格外依依不捨。特別在煥然一新的西湖為他設宴送行。

蘇堅知道蘇軾對蘇州也很有感情；他不曾任官蘇州，卻十分喜歡蘇州的山水和風土人情。蘇州本來就是人文薈萃之地，他也有許多朋友在蘇州。蘇軾的故鄉雖然在四川眉山，入仕之後，只在父母亡故時，因「丁憂」回鄉守制。再度回到仕途之後，就只能隨著朝廷的任命東漂西泊；在制度上，官員是不會任命他在故鄉任職的，以防弊端。除非致仕退休，是沒有返鄉的機會了。反而對蘇州、杭州有著深厚的感情；對他來說，蘇州也像杭州一樣，有如第二故鄉。因此，蘇堅建議他：不妨計劃日後就在蘇州終老；事實上，他這一生也真沒有再回四川。雖沒有在蘇州終老，卻在離蘇州不遠的陽羡（常州）買了田宅，最後，他的子孫們是落戶陽羡的！

談到蘇州時，蘇軾想起在十年前，他由杭州通判改官密州太守的時候，經過蘇州，曾寫過一闕〈阮郎歸〉：

一年三度過蘇台，清尊長是開。佳人相問苦相猜，這回來不來？

情未盡，老先催，人生真可咍。他年桃李阿誰栽，劉郎雙鬢衰。

一闕〈醉落魄〉：

蒼顏華髮，故山歸計何時決？舊交新貴音書絕。惟有佳人，猶作殷勤別。 離亭欲去歌聲咽，瀟瀟細雨涼吹頰。淚珠不用羅巾裛，彈在羅衣，圖得見時說。

由這兩闕詞，讓我們也知道：當年，蘇軾在蘇州，曾有一段若有若無的「舊情」難忘；臨別時，這位佳人還曾贈送給他一件親手縫製的衣服。

因此，他在送別之際，又為喜歡賀鑄〈青玉案〉的蘇堅，寫了〈和賀方回韻，送伯固歸吳中〉的〈青玉案〉：

三年枕上吳中路，遣黃犬，隨君去。若到松江呼小渡，莫驚鴛鷺。四橋盡是，老子經行處！

輞川圖上看春暮，常記高人右丞句。作個歸期天定許，春衫猶是，小蠻針線，曾溼西湖雨！

在詞中，他寫下了對蘇州的眷念；甚至想學陸機一樣，派一隻黃狗，跟著蘇堅回去，給他蘇州的親朋好友們傳個平安信。這當然只能想想，於是，他叮囑蘇堅：到松江，呼渡過江的時候，不要驚嚇了那些棲息在江邊的水鳥，因為，他們都是他的老朋友呀！而蘇州的四橋，也讓他念念難忘；他曾經多次的經過那兒！

在他的心目中，暮春的蘇州，美得像王維的輞川圖一樣。使他想起了王維那許多超塵脫俗的詩句。他許諾蘇堅：有一天，他要回蘇州去！這願望，上天應該也會答應吧？

而由這些對蘇州的懷念，他想起了贈他親手縫製衣服的「佳人」。他多麼希望那位佳人知道：這件衣服，一直跟著他。當他在杭州整治西湖的時候，這件還常穿在身上的衣服，也曾被西湖的雨水沾溼過！

「小蠻」是白居易以擅舞聞名的家妓，所謂：「櫻桃樊素口，楊柳小蠻腰。」由蘇軾這一闕〈青玉案〉，我們知道：這位「佳人」，想必也是一位能歌擅舞的歌妓；所以蘇軾稱她為「小蠻」。唐、宋兩朝，「青樓」女子有宮妓、官妓、營妓、私妓、家妓之分。許多歌妓，都是列入教坊樂籍，是屬於官方的「官妓」。宋朝的制度，這些歌妓們有出席官員邀宴的義務，或歌舞助興，或侑酒勸觴。朝廷不禁官員跟這些歌妓們交遊應酬，詩詞贈答，談笑雅謔。但，也有「官箴」設限：除非她脫離了樂籍，不能與官守「及於亂」；那可是十分嚴重的罪名！而且制度上也「良賤不通婚」。因此，他們心裡都知道：兩人之間是不可能有什麼「結果」的。也可以說：不論蘇軾對她，或她對蘇軾，出發點都是很「純情」的。

蘇軾是個很重感情的人，小蠻贈他羅衫的時候，他自己只是個出道不太久的小官，養一大家人，生活相當艱窘，不可能對她有什麼承諾。但有人以這樣的深情對他，他一定會感念的。而當時的蘇軾已文名滿天下，家中也有妻兒。佳人贈衣之舉，當然不是無情，但也只是以此表達對他才華欽慕的成份居多；即使私心戀慕，也未必存什麼「非份之想」。

時間隔了那麼久，「小蠻」必然已經從良嫁人，甚至「綠葉成陰子滿枝」了。但，對蘇軾而言，這些都不是那麼重要。這樣淡淡卻又深深的情誼，卻讓蘇軾一直感念不忘。也讓我們在一千年後，在讀到「春衫猶是，小蠻針線，曾溼西湖雨」的時候，也深深感動。

後來事實也證明，他對蘇堅的賞識，真是有「知人之明」。蘇軾後來倒楣到貶謫到當時的「南極」——海南島的儋耳時，蘇堅特地趕到南華（廣東韶州）去等著見他、送他。而「蘇門四學士」之一的黃庭堅，貶謫宜州（廣西宜州），死於貶所。也是蘇堅親赴嶺外迎靈，才得歸葬。風義如此，也怪不得蘇軾對他依依不捨了。

後世對他這闕〈青玉案〉的評價極高。的確！不僅是文詞的清豔，而且情深意摯，令人更縈心迴腸！

相關書摘 ▶《漫漫古典情》：李後主若以作詩詞之功治國，又何至於亡國？

書籍介紹

本文摘錄自《漫漫古典情（3）：詩與人的邂逅》，好讀出版

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作者：樸月

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「問人間情是何物」、「侯門一入深如海，從此蕭郎是路人」、 「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」、「此恨綿綿無絕期」、「人生到處知何似，恰似飛鴻踏雪泥」、「此心安處是吾鄉」、「三十功名塵與土，八千里路雲和月」、「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流」、「天地有正氣」

【本書好讀特色】

作者樸月過往作品為屢獲選好書大家讀、優良讀物的書籍，品質保證。

用字遣詞優美，閱讀起來輕鬆自在。

既能品讀詩詞，又能閱讀故事。

作者詩詞學養深厚、選材寬廣，除熟悉的詩詞外，更有許多少見但優秀的古文詩詞。

Photo Credit:好讀出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航