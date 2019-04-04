《你只欠我一個道歉》：一條水管，勾起黎巴嫩人與巴勒斯坦人的仇恨

每個國家都有屬於自己的歷史，這其中除了輝煌的一面，更多是無法抹滅的傷痕。一個國家往往不是由單一族群所組成，而從過去的歷史事件中，不乏因為種族、宗教、文化差異所產生的衝突，甚至引發戰爭。《你只欠我一個道歉》就像是戰火過後的餘溫，因為一條水管，而延燒開來。

《你只欠我一個道歉》是一部2017年上映的黎巴嫩電影，並獲得第90屆奧斯卡最佳外語片提名，成為黎巴嫩第一部獲奧斯卡提名的電影。故事主角東尼與即將生產的妻子，居住在黎巴嫩貝魯特，某天因為不願意修理陽台已損壞的水管，而與水管工人葉瑟大吵一架。憤怒交加的葉瑟脫口罵出「王八蛋」，東尼於是以此告上法院。

Photo Credit: 電影《給我一個道歉》（Insult） / IMDb

起因於小爭執，擴大成國內衝突

在發生爭吵後，東尼曾要求葉瑟向他道歉，但就在葉瑟前往道歉時，東尼因為說出「某句話」，一時激怒葉瑟並憤而朝東尼揮拳。在法庭上，葉瑟雖然承認自己的傷害行為，法官卻因為雙方皆隱瞞東尼說出的那句話，而認為提交的證據不可信，將葉瑟無罪釋放。

之後，東尼在一次工作中用力過度而昏倒，他的妻子因目睹一切而休克，連帶導致腹中的胎兒早產。因為這起事件，兩邊各有律師自願找上門，並將東尼的案子上訴。在上訴法庭中，原告律師先是請到醫生作證，表明葉瑟揮拳導致東尼的妻子產生情緒上衝擊，並直接導致早產的發生；另一方面，被告律師則試圖以葉瑟本性良善，是基於憤怒才衝動行事作為抗辯。

隨著劇情推演，雙方原本的爭執，逐漸演變成一場國內族群間的衝突。原來，東尼是黎巴嫩人，葉瑟則是巴勒斯坦的難民，從1975年開始的黎巴嫩內戰，就是巴勒斯坦解放組織與馬龍基督教派團體的衝突。這起長達15年的內戰，導致族群、信仰不同的雙方一直以來關係緊張，也使得起因一條水管的小事，再度勾起黎巴嫩人與巴勒斯坦人的叫囂和仇恨。

仇恨言論發酵，激憤下的回擊

要看懂這部片，或許對中東地區歷史有所暸解的讀者，才能體會東尼與葉瑟的衝突從何而來。片中東尼說出激怒葉瑟的那句話，直譯是：「夏隆如果把你們殺光就好了。」至於夏隆是誰？

在黎巴嫩內戰期間，位於黎巴嫩南部的以色列，長期與巴勒斯坦衝突，以色列國防部長夏隆於是下令進攻黎巴嫩，屠殺巴勒斯坦人。

由此可見，對於巴勒斯坦的難民而言，這是充滿仇恨的一句話，不但是法庭兩造律師攻防的焦點之一，也是因為這句話，引起兩派人民對彼此的不滿。從法律的角度來看，被告方律師藉著這句話仇恨滿點，主張黎巴嫩刑法第228條規定，當行為人處於極端情緒下，作出超越正當防衛範圍的犯罪行為，可以被無罪釋放。葉瑟正是被激怒處於極端情緒，才揮拳傷人。

其實，在我國也有類似黎巴嫩刑法第228條這樣的規定。例如我國刑法第277條是關於傷害罪的規定，處三年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金；但第279條說，若是當場激於義憤，刑度則減低處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。不過，通常義憤必須達到客觀上一般人都會忍無可忍的憤怒程度，而不是自己覺得很生氣就可以減輕刑度。

兩造爭執不休，放下才能真正和解

另一方面，原告律師也做了不少法律上的攻防，比如東尼使用「如果」這個詞，表示他只是傳遞一種想法，並沒有要煽動仇恨的意思；而且東尼對葉瑟說出這句話時，只有他們兩人和葉瑟的老闆在場，顯示他沒有要散佈於眾。甚至，葉瑟揮拳最終導致東尼妻子早產的因果關係，也是原告律師設法主張成罪的理由，不愧是在本片中頗有地位的大律師。

對於生在台灣的我們，大部分的人可能並不清楚中東的歷史脈絡，更無法體會中東國家間的烽火連天。藉由這部片的劇情，可以了解黎巴嫩與巴勒斯坦的衝突，以及周邊以色列、約旦等國的緊張關係。更重要的是，面對歷史留下的傷痛，曾經犯下的錯誤必須誠心道歉和彌補，也應謹記歷史的教訓，才能真正迎來和解的一天。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航