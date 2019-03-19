懷孕怎麼吃才正確？禁忌食物有哪些？

文：蘇聖淵（林口長庚紀念醫院婦產部產科主治醫師）

懷孕時的飲食經常是新手媽媽們特別關注的議題，畢竟吃進去的食物不僅僅是養活自己，更是供給胎兒營養的重要管道。如此一來，什麼食物應該攝取足量，以及什麼食物應該敬而遠之，這些觀念就非常重要了。以下將會替大家一一說明，讓大家在食物的選擇上有個依歸。

補充營養品

談到懷孕時必須攝取足夠的營養物質，在懷孕的初期（13週之前）葉酸可說是十分重要的一項，葉酸能夠幫助胎兒神經系統的發育，如果在這段時間葉酸攝取不足，可能會使胎兒處於神經管缺損的危險之中，而富含葉酸的食物有深綠色葉菜類、水果、蛋類、肉類以及堅果等等。

在懷孕的中後期，會建議孕婦們多補充一些鈣質跟鐵質。鈣質可增進胎兒骨骼與牙齒的成長，孕婦飲食中若缺乏鈣，也會導致母體本身骨骼鈣質含量減少。一般來說，以奶類食物、魚貝類、芝麻、杏仁、山粉圓等等，是屬於鈣質含量較豐富的食物。鐵質的部分，主要可以幫助媽媽跟寶寶的造血功能，以紅肉、深色蔬菜、藻類、堅果類等為含鐵量較高的食物。

飲食禁忌

懷孕時的飲食禁忌，最重要的莫過於含有酒精的食品，研究指出孕婦在懷孕時如果曾經酗酒，胎兒出生後發生先天畸形的比例將明顯增高，也就是所謂的胎兒酒精症候群（Fetal alcohol spectrum disorders）。這類畸形包括身材矮小、智能不足、多項神經發展發生異常等等。因此滴酒不沾在懷孕時可說是最基本的飲食規範。

另外懷孕時如果要食用生食，包括生菜、生魚片或生肉等等，一定要注意這些食材的安全跟衛生，因為這些生食含有寄生蟲的比例高於熟食，如果孕婦感染某些寄生蟲，可能會影響到胎兒的發育，甚至可能招致流產。其中包含惡名昭彰的弓形蟲，這種寄生蟲會經由孕婦感染胎兒，造成胎兒神經系統的病變和其他症狀，也會提升流產、早產或是胎死腹中的機會。

結論

講了這麼多懷孕應該注意的飲食習慣，其實對於一般人的飲食建議也同樣應該套用在孕婦身上，例如均衡飲食以及熱量控制等等。在增加某些營養物質的攝取或避開某些禁忌食品的同時，維持六大類食物中各類別的攝取量也是很重要的。除此之外，減少油炸和口味重鹹的加工食物，也能避免孕期的增重幅度過大，如此一來才能使母親保持健康，讓胎兒能安全的成長。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航