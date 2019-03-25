市面上的5類基金怎麼分？玩過遊戲的你早就會了

文：黃琛為

台灣人愛投資，其中基金不需要股票的分析能力，又有機會取得高於定存的報酬，因此成為許多年輕人的投資首選。但是隨便點進一個基金網站，映入眼簾的總是「美高收大滿貫」、「南非月配息」、「中國分批佈局」這些經過修飾的廣告詞，往往將基金全名刪除，讓投資者眼花撩亂。

舉例來說，上述廣告詞如「美高收」指的是美國高收益債券基金，是以美元、人民幣還是台幣計價呢？「中國分批佈局」指的是投入中國的基金，是投入到股市、債券還是原物料？

相信大家已經明白我的意思了。

圖片來餘：作者提供

其實，我們可以簡單把市面上的基金分為5類，分別為：

貨幣基金 股票型基金 債券型基金 混合型基金 指數型基金

我們一一來介紹。

貨幣基金

只投入現金定存以及高信用評等的短期票券（一般在1年以下）的基金。

一般而言這類基金所投入資產風險較小，極少出現本金虧損的情形，而被認為是資金的短期避風港。以遊戲來比喻，貨幣基金就是補師與坦克組成的陣容，抗風險能力高，但也沒什麼獲利能力。

貨幣基金的投入理由一般有幾項：

作為投資其他貨幣的管道。（有些幣種本身的兌換自由度不夠高） 在類似的風險波動下，獲得比定存稍高的收益。（但如果基金的收費過高，這項功能就無法彰顯） 利用基金轉換的功能，將其他放在股票、債券型基金的資金，暫時轉入貨幣基金，待機會再轉換至想要投入的基金中。

圖片來餘：作者提供 某貨幣基金2014~2018的淨值曲線

圖片來餘：作者提供 績效甚至還輸給定存！

股票型基金

股票型基金是最主要的基金品種，以股票作為投資對象，包括「優先股」股票和普通股票。股票基金的主要功能是將大眾投資者的小額資金集中起來，投資於不同的股票組合。

如果說單買一支股票，就像全押1隻輸出手，股票基金就像是將金錢分散在5支輸出手上，有爆發傷害高的、收頭速度快的、位移技能多的。景氣好時收益特別高，景氣壞時......跌得亂七八糟。

漲可孤身一挑五，跌可自殺狂送頭。

債券型基金

顧名思義，將基金投入債券商品，而投入的債券種類又簡單分成以下兩種：政府債、公司債。

債券基金有著低風險，低收益的特點，相較於股票基金，債券基金的成長性較低，適合低風險偏好，或是資產配置中缺乏低風險資產的朋友投資。

最後，債券也不是絕對安全，我們還是要看這些基金投入哪些國家、公司的債券。舉例來說，部分的國家像是土耳其、南非的國債，就被信評機構評為「非投資等級債」，這種債券的風險就比較高。在台灣非投資等級債的說法叫做「高收益債」，還請大家多多注意，高收益往往伴隨著高風險。

混合型基金

混合型基金（commingled funds）是指同時以股票、債券為投資對象的基金，如果說股票型基金是5個輸出手，混合型基金就是標準的2坦克、1補師、2輸出陣容，有攻擊力、有肉盾、又能抗風險。隊友坑我千萬遍，我待隊友如初戀。

混合基金還有一個好處，就是同時投入了股票以及債券，景氣好時，能享有股票的收益，景氣差時，能享有債券的收益，換句話說，有風險對沖的作用。

另外，部分股票型基金有股票持股的最低比率限制，意思時，既使股票大跌，股票型基金的經理人還是要將資金持續投入股市，但混合型基金的經理人，卻可以選擇持有現金或是購入債券。

根據規定，除非台股6天內急跌1成，或是20天內急跌2成，才可以不受股票型基金最低持股7成的限制。股票型基金有需持股7成以上的規定，但新成立基金最長有6個月的緩衝期，可不受持股比率限制。

指數型基金

指數型基金是被動投資的主要形式，他的投資理念是選定某一市場指數（如台灣加權指數、美國標普500指數、納斯達克指數，這些指數都有相對應的組成成份股）後，依照比例將資金投入屬於這個指數內的公司股票。

簡單來說，指數基金像是個中規中矩的陣容，由於他分散投入屬於指數內的眾多公司股票，他能享有風險分散的優勢，同時，也能避免單一股票大跌時，資產受到的虧損。ETF的優點，可以參考這篇。

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許多人會搞不清楚指數基金與ETF（指數股票型基金）的差別，事實上他們投入的標的大致相同，差別在於申購費、管理費和持股可能有些微差距，怎麼說呢？

我們以同樣投資在台灣加權指數（MSCI Taiwan Index）的基金與ETF為例，我挑選了iShare MSCI台灣指數ETF（EWT）和富邦台灣摩根基金來做比較。EWT的投資標的毫無疑問，就是MSCI Taiwan Index。

富邦台灣摩根基金寫的比較隱晦，網站上的投資標的是寫：本基金主要投資中華民國境內之股票。

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想了解這支基金究竟是追蹤什麼指數，要先找到這支基金的公開說明書，找到後總共有383頁......好吧，坑是我自己挖的，只好硬著頭皮看啦。

所幸，在第7頁就找到了！本基金追蹤標的也是MSCI台灣指數。

圖片來餘：作者提供 為什麼不寫在網頁上，要藏在這裡呢Q_Q

EWT每年的管理費為0.68％，台灣摩根基金每年管理費為0.18％，這裡比較起來是台灣摩根基金勝出，但為什麼下表投報率會差那麼多呢？我猜是因為台灣摩根基金有申購費，而目前EWT在國外券商平台，已經可以用0手續費買到了。

所以，大家在挑選指數基金與ETF時，需要考慮的點有：申購費、每年管理費以及持股是否大部分與追蹤指數相同（有些指數基金雖然寫著追蹤指數，但經理人有可能更改部分持股）。

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打遍基金無敵手

看到這裡，你已經學會基金的5種分類：貨幣基金、股要型基金、債券型基金、混合型基金與指數型基金。基本上你已經能輕鬆辨別某一支基金，究竟是投入股票、債券還是兩者都有了。下一篇我們再來聊聊，投資基金必須知道的知識，還有提高收益的幾個技巧。

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本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航