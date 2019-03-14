【離鄉工作徵稿】離鄉工作並非必須，除非你有夢、你堅持

文：魏志祐

台灣高鐵開放訂位後4分鐘內即成功完成4萬1千餘張車票訂位，108年第1個小時即成功售出42萬2千多張票。—〈2019年1月4日，生活要聞〉

沒錯，我就是那42.2萬分之一，目前我正離鄉在新北市工作。

6年前，我和哥哥一起到了板橋工作，他是警察，警校畢業後分配到了新北市板橋區為工作地點。而我則趁這個機會，想要一圓我的編輯夢，於是在2013年的夏天，帶著行李，在板橋中山路的客運站下車，等哥哥來接我。那是一個完全陌生的環境，我只能靠著Google Map和PTT板橋板，來獲取一些生活資訊。

記得我甫一到板橋，在找到工作之前，便騎著摩托車在大街小巷到處亂鑽，看是否有回到家的捷徑，順便熟悉一下我倆兄弟住的套房附近的巷弄。板橋給我的印象除了擁擠，還是擁擠，到處都是摩托車，停車格已經停到滿出來，也是硬要擠出一個位置，讓一整排的機車有如曲線般，停得太擠的地方就會往人行道凸出來。

而我也會在閒暇之餘到公立圖書館走走，發現裡面的人數也是多到無法形容，大多是老人家，以及年輕的考生，大家都擠在這狹小的空間，為了打發時間吹吹冷氣，或為了自己的未來，埋首苦讀。 這是我在家鄉前所未見的，有一陣子常去雲科大圖書館看書，摩托車很輕易地就找到適當的停車位。而進到圖書館內，也都是年輕學子，偶有一兩位中壯年人士，但大多是學生的樣子。

我想這就是我的故鄉吧，壯年人，忙著務農，老年人，則是在近鄰的集會場所，與大家比鄰相處，聊聊是非，下棋喝茶，過著那恬淡愜意的生活；抑或是某些人口中，沒有競爭力，虛度人生的生活。

那年8月底，我開始了在新北市的職業生涯，認識了各個同事，從台灣各個不同的縣市來的，有台中、苗栗、宜蘭，但大多還是新北當地人，不過他們的父執輩就是從雲林彰化一帶移居至新北。你問他們老家在哪裡，他們會跟你說，雲林斗南、土庫、北港，但這是他們父母一輩的事情了，他們只有逢年過節會回去，不像我在雲林長大，對故鄉的熟悉感還是多了一些。

在台北工作的後來，我陸續換了三個工作，台北工作機會多，也許跳槽加薪，或選擇更適合自己的職業會是一個更好的選項。但父母親卻不這麼認為——「你怎麼一年就換一個老闆？」、「要待久了才會升主管啊！」、「你要不要再考慮考公職，你以前這麼會讀書。」這些都會影響到我的思緒。

但是我北漂的目的，就是想要做在家鄉無法參與的產業、如文化產業、電子科技業。這些都是家鄉的限制，沒有文化產業、科技業，只有傳統製造業，但是這些產業與你的願景望其項背，你該怎麼辦？

於是我在新北市開啟了我的職涯之路，我符合期待地當了一位編輯，但是還離真正的編輯夢有一些距離。我期待的編輯工作是可以跟海明威、費茲傑羅之類的天才作者有一些關係，殊不知，那其實是萬中選一。

在我當編輯的時期，上司要你做什麼書，你就做什麼書，不太會有自己的意見發表，當然我也是配合度極高，畢竟每個公司有自己的文化，我們奉為圭臬，畢竟總經理看的高度與我們不同。

當後來知道出版業薪資水平不如製造業及電子科技業，於是我往錢看，進入了製造業的領域。我開始認知到製造業如何制定SOP，在製造業的一切都必須的製造標準，非黑即白，不像文化產業有模糊地帶，是就是，不是就不是，不會給你任何開放式結局，讓每個閱聽者有自己的感想與思維。 這就是所謂的文化差異，在我和製造業及文化產業，在我和板橋及雲林之間。

一開始旅居北部，每次回雲林的下車那一剎那，我都覺得空氣非常新鮮，我的呼吸變得緩慢，不像在都市一般如此急促和快步調。

我家是經營早餐店的，有一個鄰居他每天喝酒，早上來點一份蛋餅，他也會開他的58度金門高粱酒搭配，他就是一整天喝酒睡覺。在我們眼裡，他是社會的負擔，但是他卻很自得其樂，在我的家鄉也沒有人說他壞話。他就是秉持著一個忠旨，「喝到死比死了沒喝來得快活」，這不是現在最流行的「carpe diem」及時行樂嗎？

或許這是對人生不一樣的價值觀，但是每個人有每個人不同的見解，我們必須尊重彼此，互相包容。

就像我離鄉工作一樣，大家都把功成名就擺在第一位，是不是有人覺得做自己更心安理得呢？他們會不會被社會當成異類？跟在台北火車站露宿街頭的遊民們比起來，你有比較快活嗎？他們是被經濟所困，但人身自由絕對大於任何一切。你勝過遊民嗎？你有想過你下班後接到公司的電話，而他們則在厚紙板上呼呼大睡。

這是家鄉不曾也無法給予的機會，只有自己往外拓展，發現各種不一樣的事和物，發現我為何會離開家鄉。我相信這一切都是命運的安排，也是我個人對宿命的認知。

在異鄉我獨立自主，學會打理自己生活的一切，而為了工作，這是非不得已，因為我僅少的選擇坐落在北部。 離鄉工作非必須，除非你有夢，你堅持。不然我覺得在家裡孝順父母，顧其終老會是最好的選擇。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航