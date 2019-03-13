全球多國「停飛」波音737 MAX 8，只有美國、加拿大還在載客

（中央社）波音737 MAX 8客機5個月內先後在印尼和衣索比亞發生空難，美國境外已有逾百架同型飛機遭停飛。波音也派遣專家協助衣航失事調查，並表示飛安是它們「第一考量」。

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）ET302班機10日由阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往奈洛比（Nairobi），起飛不久即發生不幸，機上157人全數罹難；去年10月底，印尼獅航（Lion Air）同型客機失事，造成189人喪命。

全球目前有約350架737 MAX 8客機在執勤，且還有近5000架訂單，台灣則還未引進。衣航事件後，若干國家和航空公司選擇停飛，其他則在等待墜機調查結果或波音本身可能會發布新的操作指南。

台灣民航局表示，目前我國國籍航空沒有使用任何737 MAX系列。去年遠東航空曾宣布今年起將陸續引進波音737 Max 8飛機，採先租後買方式，總共11架，但這次衣航出事後，遠東航空表示公司將審慎評估。

停飛737 MAX 8的國家：

中國、所有歐洲聯盟國家（英國、德國、法國、愛爾蘭⋯⋯）、墨西哥、巴西、阿根廷、印尼、澳洲、衣索比亞、南非、馬來西亞、新加坡、阿曼、摩洛哥、南韓、蒙古、斐濟、納米比亞、紐西蘭、挪威、印度、土耳其、香港

其中，中國是美國波音公司極為重要的市場，占全球波音737 MAX機型交付總量的1/5。

歐洲航空安全署（EASA）今天也暫停波音737 MAX 8和MAX 9型客機飛行歐洲領空，並聲明中說：「基於目前所有可取得的資訊，認為可能有必要採取進一步行動，以確保這兩款受影響客機的持續適航性。」「歐洲航空安全署決定暫停這兩款受影響客機的所有飛航作業。」

停飛737 MAX 8的航空公司：

巴西高爾航空（Gol Airlines）、衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）、南非的康姆航空（Comair）、開曼群島的開曼航空（Cayman Airways）、墨西哥國際航空（Aeromexico）、阿根廷航空（Aerolineas Argentinas）、南韓廉價航空公司易斯達（Eastar Jet）、冰島航空（Icelandair）、波蘭國家航空公司（LOT）、蒙古民用航空（MIAT Mongolian Airlines）、挪威穿梭航空公司（Norwegian Air Shuttle）、捷克旅行航空公司（Smartwings）、土耳其航空公司（Turkish Airlines）。

繼續用737 MAX 8載客的國家：

美國、加拿大

美國方面，聯邦航空總署（FAA）雖說無停飛必要，民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）今天要求美國航空公司（American Airlines）、西南航空公司（Southwest Airlines）與聯合航空公司（United Air Lines）自行停飛所有波音737 MAX 8與MAX 9機型。西南航空和美國航空分別有34架和24架737 MAX 8。

加拿大交通部長賈諾（Marc Garneau）今天則表示，加國暫無計畫停飛波音737 Max 8客機，但若收到新資訊顯示飛機有問題，會「立即採取行動」。加國兩大航空公司加拿大航空（Air Canada）和西捷航空（Westjet Airlines）機隊共有37架737 Max 8客機。

《紐約時報》製作波音737 MAX 8停飛一覽表（圖中橘線是停飛航班，藍線是正常航班）。

然而，禁飛行動已讓未跟進的航空公司受限。舉例來說，由於英國發出禁令，加拿大航空公司（Air Canada）被迫取消部分飛往倫敦的航班。

另外，至少兩架美國航班的機師曾通報說，自動系統似造成他們駕駛的波音飛機突然壓低機頭。《美聯社》報導，這幾名機師表示，他們開啟波音737 MAX 8客機自動駕駛沒多久，機頭就大幅度下壓。這兩起案例中，他們都能關閉自動駕駛並迅速做出修正。

然而，根據這幾名機師的描述，問題似乎與新的自動化反失速系統無關，而這部分是外界懷疑造成印尼獅航去年10月墜毀的主因。

以下為波音737 MAX小檔案：

推出時間：波音2011年8月宣布推出737 MAX，2017年5月交付第一架飛機。

機型：共有4款，分別為737 MAX 7、737 MAX 8、737 MAX 9、737 MAX 10。

最大載客數：172人至230人。

定價：約新台幣30億元上下。

銷量：推出後獲得超過5000架訂單，至2019年1月底前已交付350架。

使用航空公司：近70家，包括西南航空、美國航空與大韓航空等。

過去事故：

2018年10月29日，印尼獅航一架737 MAX 8型客機起飛不久即墜入印尼外海，機上189人全數罹難

2019年3月11日，衣索比亞航空一架737 MAX 8型客機起飛後不久墜毀，機上157人全數罹難

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核稿編輯：楊士範