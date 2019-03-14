五個無障礙好習慣，幫「推輪椅的那雙手」建立起安全意識

文：朱國鳳（前資深媒體人）

推輪椅外出時慘摔，該歸責政府？還是該歸責輪椅後面的那一雙手？

2018年11月間有一則社會新聞：〈輪椅老婦遊花博慘摔腦震盪，家屬擬提國賠〉。新聞大意是說，家人們帶著一名老婦人坐輪椅逛台中花博，在外籍看護推著輪椅前進時，前輪突然被石板路面間的空隙卡住，老婦人當場摔出輪椅，造成腦震盪與頸椎受傷，家屬準備提出國賠。

這讓我想起2017年間，有一則情境相似的社會新聞：〈人行道有洞！老婦人坐輪椅慘摔，申請國賠遭拒〉，也是外籍看護推著阿嬤行經人行道時，被凹陷的地磚卡住，而重摔到地面。

當時這兩則新聞在網路上發布時，都引起兩派網友的大論戰，也就是「贊成國賠派」與「反對國賠派」。

前者認為，政府應該監督公共空間有無落實「無障礙設計」，發生在公共場所的輪椅慘摔事件，政府應該負責賠償；後者認為，推輪椅的人應該要保持警覺，也要扛起照顧安全的責任。

我沒有參與網路論戰，但是我有親身經驗，我也曾經差一點讓我的老母親摔出輪椅，這是發生在我第一次推著母親去美容院洗頭的路上。

當我們過了斑馬線後，我要將輪椅從馬路推上人行道，馬路路面與人行道有高低差，正確的選擇，應該是從較遠處的坡道推上人行道，但是性子急的母親想走捷徑，我只好就近選擇一個在落差處有設置鐵板的地方，試圖加速將輪椅推上人行道。

沒想到輪椅前方的兩個小輪子被鐵板卡住，還好當時輪椅重心在後側，消減了一些向前衝的力道，否則母親也將成為社會新聞的主角。

記得當時的我，嚇出一身冷汗，心臟怦怦狂跳。我由衷地感受到，推輪椅的那一雙手，真是責任重大。

我有一位長輩劉奶奶，她的先生住院動手術，手術前需要去院內做各種檢查時，劉奶奶都是等志工來推輪椅，劉奶奶說：「我沒推過輪椅，我不會推耶！」

其實在幫母親推輪椅之前，我也沒有推輪椅的經驗。但慶幸的是，我比劉奶奶提早擁有推輪椅的經驗，因此也比劉奶奶早一點意識到變老變弱後的種種挑戰。

其中一項挑戰就是，台灣雖然很早就開始推動無障礙環境，但是對於輪椅族來說，公共空間仍然是暗藏「地雷」。就以差點讓母親慘摔的那塊鐵板，就是一處「地雷」。但是這個「地雷」，不能歸責政府，完全要歸責於我。

至於台中花博與台北人行道上的「地雷」，其實遍佈各地。與其等踩到「地雷」，讓老人付出慘摔代價，再大費周章的打國賠官司，我認為，「推輪椅的那雙手」，更要建立起安全意識，懂得養成正確推輪椅的習慣，不管這雙手是自己、家人、還是看護。

安全習慣1：坐進輪椅前，先將踏板收合

記得我幫母親採購輪椅，協助母親坐輪椅的初體驗。當時我不知道要先將輪椅前方的踏板收合起來，我輕忽了老人衰弱的下肢。我的大意疏忽，讓母親重心不穩，幾乎是摔坐進輪椅。

後來協助母親坐進輪椅時，第一個動作就是先將腳踏板收合，扶著母親站在踏板放下來的原先位置，轉身後再扶著她緩緩落座。

安全習慣2：繫好安全帶

自從差點讓母親摔出輪椅的驚魂後，我不敢再把安全帶當擺飾。在台中花博與台北市人行道上慘摔的兩位阿嬤，如果家人懂得幫她們先繫上安全帶，是否就能「快樂出門、安全回家」了呢？

而且養成繫好安全帶的習慣，不只是要應付暗藏「地雷」的環境，也能預防老人因為突然暈眩而摔出輪椅。

月前有一則娛樂新聞，標題是：〈有一種孝道叫周潤發！接97歲老媽飲茶，巨星親扶母上輪椅〉。我從畫面中看到，雖然老母親有外籍看護隨行，但是發哥親自扶發媽坐進輪椅，並且扣好安全帶後，才讓看護推發媽上樓，發哥親自示範這個影響母親安危的好習慣。

安全習慣3：緩速前進

台中花博事件時，有一位身障人士指出，當時若繫緊安全帶，說不定反而會導致輪椅壓在老人身上，傷害可能會更重。為何安全帶反而變得不安全呢？我認為關鍵在速度。

如果是緩速前進，即使前輪被路面空隙或凹洞卡住，被安全帶保護住的老人，不會摔出輪椅，輪椅更不可能前傾。但若是快速前進，輪椅重量與老人重量加計產生的重力加速度，就可能釀成輪椅帶著老人一起傾覆的慘劇。

很多老人總是性急，家母也不例外，每當她催著我加速前進時，我仍然會謹守「緩速前進」的原則。

安全習慣4：下坡倒退走

推輪椅遇到坡道，更要提高警覺。內政部雖然有頒布「建築物無障礙設施設計規範」，詳細規定坡道的坡度，也要求坡道地面應該平整、堅固、防滑。

但是輪椅後面的那一雙手，仍然不要把老人的安全，完全託付給一紙規範。要養成習慣，遇到坡道倒退走，才能避免坡度過大、坡道太滑、甚至輪椅煞車失靈的種種險象。

安全習慣5：善用輪椅橫桿，輕鬆跨越障礙

有一次，我帶母親外出用餐，母親突然內急，我趕緊推著母親找洗手間。但是洗手間前的一道門檻擋住了我們，我不敢硬推著輪椅衝過門檻，也無力抬起總重至少破七十公斤的母親與輪椅。

正在不知如何是好時，一位剛從男廁走出來的客人見狀，教我用一隻腳踩住輪椅背後下方的橫桿，當腳在橫桿上略為施力時，雙手同時也下壓輪椅的把手，就能翹起輪椅跨越門檻。

原來這兩個小動作，能夠調整輪椅的重心，再善用槓桿力量，弱女子也能輕鬆克服輪椅障礙。

想想當年幫母親挑輪椅時，純粹是視覺系導向，只注重材質與顏色。但是經過這些年的照顧歷練，擁有推輪椅的經驗與習慣後，我會更懂得檢視是否配備安全帶、腳踏橫桿？扶手是否有煞車？

這些硬體配備，能夠強化輪椅行進間的安全。但更重要的是，要早點想想，未來誰是你輪椅後面的那一雙手？因為那一雙手，才是決定老後安心與安全的關鍵角色啊。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航