「創齡」第二人生：活得太久是一種挑戰，心靈肌耐力帶我們挺過

文：小虎文

你有聽過「創意高齡」嗎？在國外已經盛行有年的「創齡活動」，隨著台灣的高齡議題越來受到重視，「創齡」即將從默默流動的潛流，以舞動心靈之姿，湧現在大家面前！你的老後、我的老後，都需要「創齡」展現我們的第二人生。

創意高齡是全世代運動——保護心靈，人人有責

「講創意高齡，其實侷限了『創齡』，但有時候我還是會使用『創意高齡』這個名詞，好讓長者和所有人，對於創意、藝術對高齡的影響性，能更加地有感。」暖時光咖啡館的服務設計經理Kate，是台灣最早開始推動「創齡」的先驅者之一，喜歡藝術也關懷高齡的她，談到她一系列的「創齡」活動時，眼睛彷彿燃燒起火焰，她的堅定隨著高齡社會越益熱情。

「創意高齡的英文原名是creative ageing／aging，原本在國外是從美術館、博物館等場域出發，透過藝術讓55歲以上的夥伴，能夠重新認識自己，甚至找到自己。」

在英國的利物浦博物館，2012年起便推出「回憶之屋」計畫，透過舊照片、古董、可租借的「回憶旅行箱」（Memory Suitcase）等，為年長失智症患者以及其照護者打造一個充滿溫暖、懷舊氣氛，可以放鬆紓壓的空間，讓照顧者與被照顧者彼此重新對話、建立關係。

Kate進一步補充，她認為藝術是全世代的溝通語言，每一個人都可以透過創齡的藝術內涵去追尋自己，因為「探索自己」是一輩子最重要的功課。

Photo Credit: 本文作者提供 暖時光講堂：搖滾爺奶說書趣，一同享受暖時光

生病讓爸爸失去了自己，早忘了「我想成為怎樣的人」

怎麼說呢？Kate觀察，在華人社會中，像是有一層制式的網絡在影響著、告訴著：你應該要怎麼活。要讀什麼學校、要上什麼公司、什麼才叫成功、什麼定義成失敗......過完被規劃好的前半生後，那接下來的後半生，到底要怎麼活呢？我們已經不能用前半生那一套標準來規範後半生了

「許多長輩，年輕時真的拼死拼活的工作，當老了不用工作、子女都長大離巢時......長輩頓失依靠，失智失能的速度，可能隨著生命空白而加速發展，這是很有可能的。」Kate分享她的生命記憶。

「其實我也是來自長照家庭，而且時間超乎大家想像的長。我爸爸年輕喜歡薩克斯風，我媽媽則是喜歡彈古箏、畫國畫，但在他們有了家庭後，每日為柴米油鹽而辛苦奔波，過往的涵養被深深地收藏在內心深處。

我爸爸15年來長期洗腎，後來更罹患膀胱癌、攝護腺癌、大腸癌與直腸癌，最終深生有兩個造口，也是因為這樣長期的照顧歷程，我看到爸爸是如何地一點一滴失去了對生命的渴慕與熱情......想想，如果有一天我生病了，我又要如何度過，我該用怎樣的態度面對自己跟他人？最後我在「創齡」找到答案。

活得太久是一種挑戰，心靈肌耐力帶我們挺過

Kate說明，創齡是去階級、跨語言，一場世代的心靈交流，藉著各式各樣的藝術活動，不管是繪畫、舞蹈、寫作，還是各種意識與藝術的實驗，不同年紀的人可以傾聽、了解對方的想法，也由於它的目標性不顯著，參與創齡活動的長者與年輕人，往往也逐漸打開心房、去碰觸到對方的堅強與柔軟、思維與心靈。

Kate以兩廳院所舉辦的Living Words工作坊作為舉例，來自英國的藝術家分享，當藝術家與失智長者生活在一起，以不帶成見、不受拘束的方式接觸彼此，傾聽彼此，燃起的火花，不會只有悲傷與遺憾，而是更深層地進入那幽微卻依然壯麗的生命面貌，他分享一首失智長者創作的詩篇：

我說了個謊，但謊每一個謊言的背後，我依然是我。

Kate說，這就是藝術互動令人經常驚訝、驚喜之處，生命的華麗痕跡隱藏在每一個轉折的隙縫，而藝術就是帶著我們去無法預測、歎為觀止，就是被我們遺忘的心靈之境，意識之外有多少隻手緊緊握在一起，每一次地更深入了解自己，便在之中挖掘了自我力量，也就是「心靈肌耐力」！

「人類只會越來越老，我們面臨的是一場前所未有的挑戰，以前人祝福著你長命百歲是一種恭喜，但現在卻混雜著憂慮與擔心，因為我們真的不知道自己會活到多老？只有自己的心靈肌耐力夠強壯，才能挺過各種潮流翻湧，如果你願意在有限的人生，活出無限的自己，現在就可以做到。」

Kate持續以創齡要來翻轉台灣的老後，她也與朋友因對創齡的熱情而成立了「七分熟」與大家分享關於創齡的各種面向，躍躍欲試的你，一起加入吧！

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航