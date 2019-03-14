大和民族的「非我族類」，愛努人百年悲情血淚史

文：陳威臣（前資深政治幕僚，媒體駐日特派）

遙遠的雪國北海道，一直是台灣遊客的最愛，壯麗的風光、美味的海鮮、吸引成千上萬的觀光客到訪。然而這片大地，卻住著一群百餘年來，被當成異族，卻又被迫認同的「日本人」，他們稱為「愛努人」。

愛努族（Aynu）是一個相當神秘的民族，他們在數千年前即居住在北海道、庫頁島、千島群島與堪察加半島一帶，然而愛努人是怎麼會出現在這裡，至今人類學家仍無定論。愛努人的外觀相當獨特，體格壯碩、濃眉大眼，外觀較類似歐洲人種，但皮膚卻相對黝黑。

而且愛努人體毛十分濃密，是現今體毛最多的人種之一，因此長久以來男性都會蓄鬍，這樣的型態與亞洲人種不太相同，但卻真實地存在。他們千百年來長居於此，自給自足，捕獵漁撈，並將捕獲的動物毛皮，與前來此地經商的日本和人，進行以物易物的交易，換取部分生活所需的物品。

然而愛努人與日本和人的相處，在和人勢力逐漸強大之後，漸漸趨於弱勢，彼此也開始出現摩擦與爭執。尤其是進入江戶時代之後，因德川幕府政權趨於穩定，便將發展目標放在蝦夷地（現今的北海道）的開拓，不但將蝦夷的管理交給經營已久的松前藩，還將包括千島群島、南庫頁島、道東及道北（釧路、網走到稚內一帶）等地，置為天領，直屬幕府所有。

在這樣的經營方針下，生活於此的愛努人，開始受到來自遙遠江戶的壓迫，雖有數次零星的反抗，但最終都以失敗告終，愛努人數百年來的悲慘歷史，就此展開。由於自18世紀開始，江戶幕府積極開拓蝦夷地，並在附近設置多個漁場，讓漁人前往捕魚，愛努人的存在，對江戶幕府而言，顯得礙眼。

為了加強蝦夷的統治，也因此幕府展開同化政策，開始逼迫愛努人改變自身的風俗與生活習慣。最顯而易見的，就是愛努人必須改穿和服，並且要剃鬍與刮除體毛，還被迫要取日本姓名。此外，由於日本和人大量進入蝦夷，不但引發衝突，還帶來了傳染病，這也導致毫無抗體的愛努人，因此而死亡，導致愛努人的族群人口大量減少。

1855年德川幕府與俄羅斯帝國簽訂《日俄和親通好條約》，確認擇捉島、國後島、色丹島與齒舞群島等南千島，主權歸屬日本，至於庫頁島則成為兩國居民皆可居住的區域。1868年大政奉還，日本的統治權由德川幕府改為明治政府統治，並開始推動明治維新，隔年明治政府將蝦夷改稱「北海道」，並設置北海道開拓使。

日本將北海道納入國土之後，1871年日本實施戶籍制度，居住在北海道與南千島的愛努人，就這樣成了日本國民。而且在戶籍上，愛努人被登記的是「平民」，也就是日本政府，並不承認愛努人是原住民，再者，日本政府還下達命令，一律禁止愛努人的風俗習慣，包括原本祭拜大自然的宗教等，這是愛努人遭到文化刨根的開始。

1875年日本與俄羅斯再次簽訂《庫頁島千島群島交換條約》，日本放棄庫頁島主權，但獲得完整的千島群島，而居住兩地的愛努人，卻分屬兩個國家，就如同一個家庭卻遭分散，讓愛努族再次受到打擊。

1899年日本政府頒布《北海道舊土人保護法》，名義上以保護愛努族，但實際上卻是逼迫愛努人進入學校學習日語，並明文禁止所有愛努人的風俗習慣，讓愛努人成為真正的日本人。經過長期的同化政策，愛努人逐漸失去了文化，而非我族類的觀念，也讓愛努人在日本社會受到排斥與歧視。

也因此，不少愛努人隱瞞自己的身分，只期望不會受到歧視，而歷經江戶與明治時代，愛努族的人數也大幅減少，根據北海道廳的統計，一百多年來屬於愛努族的人口僅有萬餘人，相對於大批自本州等地移居北海道，數以百萬計的日本人，真的是十分稀少。

更何況日本政府將廣大的土地，都列入國有地，也讓愛努人失去他們自古以來所有的一切。1905年日俄戰爭後，南樺太（庫頁島南部）劃歸日本領土，而原本住在當地的愛努人，也成了日本國民，但同樣適用於《舊土人保護法》，讓當地的愛努人與千島群島、北海道的同胞一樣，遭受歧視直到二戰結束。

終戰後的愛努人，因千島群島與南樺太遭蘇聯佔領，與居住當地的日本人，被蘇聯人驅趕至北海道，而戰後的混亂，更讓愛努人對於未來，無所適從。因此許多愛努族的知識分子，發起「全道愛努人大會」，並成立「北海道愛努協會」，讓愛努人爭取權益、尊嚴與民族地位，跨出了第一步。

不過即便已實施新的日本國憲法，但日本政府仍不願承認愛努人是日本國內的少數民族，而是繼續以「日本人」持續對待，面對日本政府的「單一民族國家」論，這讓愛努人的內心十分掙扎，畢竟經過百餘年的同化，愛努人用日本名，說著流利的日語，能操愛努母語的人口，僅有數百人左右，愛努傳統文化更是幾乎消失殆盡。

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面對如此的劣勢，愛努人並不氣餒，不斷的向日本政府請命，正視愛努族的存在。1994年，愛努族出身的愛努文化研究者萱野茂，當選參議院議員，成為第一位愛努族國會議員，萱野進入國會，便積極推動日本國會修法，並就愛努議題，積極的提案與發言。

萱野茂最有名的功績，就是他的故鄉二風谷，因興建水庫而強徵土地，萱野因而向法院提告，最後在1997年由札幌地院宣告勝訴，成為日本歷史上重要的判例。同年日本國會通過《愛努文化振興法》，並廢除《北海道舊土人保護法》，讓愛努人受到重視。

到了2008年，日本國會首先通過承認愛努人為原住民的決議，隔年愛努古式舞蹈，被聯合國教科文組織，列入世界無形文化遺產。至此可以說愛努文化，從過去遭受歧視，轉變成為日本之光，讓許多年輕人覺得很酷，因此日本內閣在2019年2月15日，通過承認愛努族為日本原住民的新法案，並將其送至日本國會。

在新法當中，明訂愛努族是日本的原住民族，中央政府與地方政府，都有實施愛努政策的責任，規劃活用愛努文化的地方政府，將優先成為獲得新設立的補助金獎勵對象。日本政府並將在2020年，於北海道的白老町，以「民族共生的象徵空間」為主題，設立展現愛努文化的「國立愛努民族博物館」。

日本政府期望透過這樣的計畫，讓大和民族與愛努族和解共生，對愛努人而言，期盼了百餘年的悲慘歷史，終於獲得正面對待，萱野茂的次子、二風谷愛努資料館的館長萱野志朗就表示「法律上承認愛努民族，往前跨了一步。」

不過許多愛努的知識分子，也希望日本政府能協助愛努人爭取更多權益，畢竟在現實社會上，愛努人仍處弱勢，根據一份2017年，針對愛努人居住的行政區進行的調查：當地大學升學率為45.8％，但愛努子弟僅有33.3％，而且受訪者當中，有23.2％表示，自己曾遭受歧視等差別待遇，因此仍許多愛努人，不願承認自身背景。

由此可知，愛努人要在日本社會站起來，未來仍有相當長的路要走，而對照過往數百年來的悲慘遭遇，以及文化刨根，縱使現今日本政府希望挹注更多經費，來恢復愛努族的風俗文化，但過往的美好，卻早已不復在了！

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航