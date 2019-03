在共產黨停止謊言之前，台灣無法與中國政府談真正的協議

文:王德

近期兩岸「和平協議」問題頗受重視,台灣內部輿論在討論代表性、是否等於投降等問題,但更根本的是:與中國共產黨「民主協商」,就是承認自己是常識可被侮辱的呆子(suckers)。因為這個黨在最關鍵問題上都說謊、最會仗勢欺人。在中國共產黨停止侮辱世人常識、仗勢欺人之前,(如果不能)或中國共產黨消失之前,台灣是不能與中國政府談什麼真正協議的。

中國「共產黨」的黨名就是謊言。按馬克思主義,共產黨應為「工人階級」執政的工具,最終消滅一切階級,走向「各盡其能,各取所需」的社會;1949年後這個理想就被中共埋葬,毛澤東與現在的習近平堅持「黨政軍民學,黨領導一切」,中國工人就被編入唯黨是從的「中華全國總工會」。

現在堅持初衷的反而是黨外的大學生,「北京大學馬克思主義學會」(北大馬會)同學2018年積極參與廣東深圳佳士科技工人自主工會的運動,12月被北大校方強制改組,驅逐所有原來成員,代之以中共黨員、共青團員。

「北大馬會」事件響深遠。習2018年9月在全國教育大會上說:

加強黨對教育工作全面領導是辦好教育的根本保證,⋯⋯堅定不移維護黨中央權威和集中統一領導,⋯⋯思想政治工作是學校各項工作的生命線。

中共10月將北京大學原黨委書記郝平降調校長,黨委書記由曾任北京市國安局黨委書記的邱水平接任,就是加強對北大思想控制。此外,清華大學已新增對畢業論文政治立場審查,重慶、福建宣布反對共產黨領導等「四項原則」者不得考大學。

華為當然也騙。華為2月21日在奧地利開記者會,負責人說華為中設立共產黨支部,不會影響公司「經濟決策」,並稱該支部相當於「歐洲的工會」。這是玩文字遊戲的騙:黨支部當然不影響經濟決策,因為經濟決策服從黨支部的「政治指導」,黨支部等於歐洲工會,看看「北大馬會」的例子就知道這是擺明的謊言。

華為召開這記者會,等於用公然的謊言侮辱新聞專業,也侮辱了全世界人民的常識。同理可推斷,說華為寧可關門也不為中國政府「開後門」的任正非,是不是騙子。「民主協商」「兩制台灣方案」,當然也同理可證。

習近平1月初發表「習五點」後,中共擬4月-6月邀請臺灣幾位在野黨領導到大陸商討「兩制台灣方案」,令人想起香港的故事。1979年英港督麥理浩向中共提出續約後,鄧小平、胡耀邦等接見香港各界人士聽取意見,由港澳辦在1982年6月提出「12條基本方針」文件,作為與英國談判、1997年回歸後以「一國兩制」治理香港的依據。

吾人可推測:中共可能正在研擬兩岸統一談判及統一後治理的類似指導性文件。但我們撫今追昔,又可見需要時間來戳穿的另一類中共謊言。1984年,廣州市計委主任麥揚宣稱「香港未來會包括在以廣州市為中心的珠江經濟圈內」,引起當時港人不安,懷疑香港是否會成為華南的一部分?

當時新華社香港分社長、中共在港負責人許家屯即請廣東省澄清,廣東省委就安排麥揚再度受訪,讓他公開表示「珠江經濟區包括港澳只是個人設想,對引起的誤會表示歉意」。再快轉到2019年,習近平「親自謀劃、親自部署、親自推動」的「粵港澳大灣區」國家戰略已啟動,整合香港、澳門、廣州、深圳4大城市,何曾顧及香港人的不安?

麥揚對港人的「歉意」,時隔35年證明終究是假的。有人或許會說:2018年來美中貿易戰的談判越談越順,2019年第7輪就要達成協議了。我們要看清楚:這是一場中共與看穿中共謊言、用真正公平的籌碼的、比中共更強的對手的談判,被迫接受現實的妥協。

吾人可大膽的說:川普真正的籌碼是中共政權的瓦解。川普用納瓦洛、萊特海澤理念,決心向中國算加入WTO後占盡便宜的總帳。美國從2018年8月開始第一波、9月第二波對2000億美元中國商品加徵10%關稅,又以加徵到25%為籌碼,迫中國進行放棄強迫技術轉移、網路竊密、補貼國企等結構性改革,又全面封殺華為5G布局。

這將危及中共政權穩定:中共內部評估,美國一旦加徵中國2000億美元產品25%關稅,中國經濟成長率將降0.2%,失業率升0.23%,內需不振,人民幣貶值,42個行業生產下降0.6%,關鍵性戰略新興產業下滑0.7%。

這就是中共前倨後恭,習近平2018年9月強硬地說要「自力更生」、中國外交部說貿易戰奉陪到底,到2019年2月雙方代表已談到有關強制技術轉移與網路竊密、智財權、外匯、農業等6項協議的真正原因。

川普「交易的藝術」剝光了習近平國王的新衣,一旦美中就上述結構性改革達成協議並確實履行,習近平自18大以來日益集權的合法性就嚴重削弱(Xi’s legitimacy to rule since November 2012 will be radically undermined),這種攸關國計民生的重大政策失誤,在民主國家將出現倒閣、不信任投票或敗選,習氏不被推翻將取決於中國人民的施捨(Xi’s remaining in power would be at the mercy of Chinese people)。

但可想見的是,習近平會繼續執政,冥頑不靈地回到他最熟悉的秦皇漢武、馬列斯毛同溫層,繼續相信謊言可治天下。習氏最近論依法治國的幼稚可笑已可證明:他說不存在黨大法大的問題,「黨的領導是依法治國的定海神針」由於習近平也說「九二共識」是兩岸關係的「定海神針」,那根據法治的基本邏輯:若A=B且B=C則A=C,那「黨的領導」也是「兩岸關係的定海神針」?

若然,麻煩習近平本人親口宣布一下,以示鄭重;此外,還請用可操作性的科學、法律語言界定一下:何謂「定海神針」?因為這涉及依法治國。因此,台灣確實還未準備好與中共談判,因為台灣不夠強、不夠賤、不夠狠。

中共一面邀請台灣在野政黨去探討「兩制臺灣方案」,一面有中國網民在蔡總統臉書上放話「斬首」,中共在台記者轉告台灣媒體,中共官方並未介入此事,且已循網址追查,防止煽動、激化臺灣民眾仇中情緒,請台灣媒體淡化處理,部分台灣媒體表示願意配合;這種行為在任何國家內,都是必然公訴的公共危險罪,中共竟要台灣配合大事化無。

與此相對照,先前在美國直播「台灣與中國統一就完了」的中國青年「VLog」最近宣稱,他在中國的母親已遭中共拘禁。受兩岸玩家歡迎的台灣網路遊戲「還願」中最近畫面的符咒中出現篆體字的「習近平小熊維尼」字樣,中國玩家認為是辱罵其元首,群起抗議,導致「還願」在中國全面下架。

幽默玩笑都成為足以斬斷商機的罪狀,哪裡是泱泱大國國民?手遊、電玩是臺灣青年文創最重要的產物,此時中共高唱的兩岸青年文創合作到哪裡去了?台灣人是不是更應嚴正呼籲:已經實施《中華人民共和國網絡安全法》的中國政府,應為中國網民的「斬首」留言,公開向蔡總統道歉?

台灣要以正勝邪,講正氣就不會做呆子。請複習正氣歌:

天地有正氣,雜然賦流形⋯⋯於人約浩然,沛乎塞蒼冥⋯⋯時窮節乃見,一一垂丹青⋯⋯在齊太史簡,在晉董狐筆,在秦張良椎,在漢蘇武節。

台灣要不做呆子,就既要具備當年「張良椎」(按:漢出三傑之一張良募得大力士在博浪沙擊殺秦始皇故事)、「太史簡」之勇:承擔國運的力量與勇氣,也要學張良智:看清敵我、局勢的真相,最好還要堅持當代青年(包括台灣青年)的幽默:諷刺所有體制不公義的幽默感。

政論家范疇近在謝金河節目《數位台灣》的分析,可作為不做呆子的參考。他說:2019年是美中兩國、台灣內部算總帳的一年;美國要與中共算清數十年來利用國際體制漏洞自利的總帳,若再不防患未然,中共恐以其科技力量將一黨專制制度推向全世界。

台灣各政黨、每個國民都要自問:面對中共威脅世界、台灣自由民主的制度與生活方式,是否願意流血犧牲堅決捍衛?在此關鍵時期,如美副總統彭斯去年10月所言,台灣扮演啟蒙中國的燈塔角色,要不要扮演好這個世界性的重要角色,取決於台灣人民的決定。

