健身新手練「啞鈴胸推」，看完這篇就夠了

啞鈴臥推是健身練胸最有效的動作，很多人天天練習後卻沒有效果，90％的原因是健身者沒有進行正確的鍛鍊姿勢來鍛鍊。其實稍微調整些小細節，你會就有明顯的進步。

開始胸推訓練前我會帶兩個動作：

1、過頭直臂旋轉的槓子移動：動作操作時肩關節活動角度不佳，可選擇握寬一些。

2、槓子繞體旋轉

Photo Credit：伊格運動

伏地挺身（push up）也可以放在啞鈴分手胸推訓練前，這是基礎的上肢推動作，屬於閉鎖鍊動作（Close－chain exercise），是任何上肢推動作訓練的基本，可以有效訓練到胸大肌、三角肌群、三頭肌和核心肌群。

來看看如何正確的執行這個動作（標準扶地挺身）：

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身體從側面看肩膀至腳踝需成一條直線，上手臂或肱骨（humerus）與軀幹的夾角約為45度，這會將重量更好分配落在肩膀、肱三頭及胸。 動作完成時，上手臂和身體成水平線。 下去時吸氣，上來時吐氣。

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這動作對男生不難，但女生要完成標準的伏地挺身會比較難，可先練習雙膝著地的跪姿伏地挺身，或是可以改將雙手放在箱子或找個較高的平台練習伏地挺身。

開始時盡量抬高身體來完成目標訓練的次數，隨著身體適應後再逐漸降低的高度，持續練習直至能完成標準動作（延伸閱讀：槓鈴臥推｜練就完美練胸動作）。

啞鈴分手胸推（Dumbbell Bench press）

當你的伏地挺身和槓鈴胸推有一定的熟悉度，想挑戰下一階段，啞鈴分手胸推會是很棒的選擇。

啞鈴分手胸推屬於開放鍊動作（open－chain exercise），動作操作上因為末端不穩定，練習此動作可有效訓練單側的控制能力。

操作這動作時，

雙手握好啞鈴躺在握推椅上 頭、肩、髖、左腳、右腳5點固定 接著將啞鈴高舉位於肩膀上方 吸氣時將啞鈴往下放到肩膀外側，吐氣時將啞鈴往上推至起始位置

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上斜式啞鈴胸推（Dumbbell Incline Bench press）

將握推椅調整為傾斜，可有效將訓練的胸肌，調整至上胸的位置（傾斜角度為30－45度）。

操作這動作時，

雙手握好啞鈴躺在握推椅上 頭、肩、髖、左腳、右腳5點固定 接著將啞鈴高舉位於肩膀上方 吸氣時將啞鈴往下放到肩膀外側，吐氣時將啞鈴往上推至起始位置

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單手啞鈴胸推（single Dumbbell Bench press）

單手訓練時重心會偏移，需要較多的平衡和穩定。身體軀幹肌肉為維持平衡，在動作過程中會持續發力，可訓練到抗扭轉能力。

操作這動作時，

單手握好啞鈴躺在握推椅上 頭、肩、髖、左腳、右腳5點固定 接著將啞鈴高舉位於肩膀上方 吸氣時將啞鈴往下放到肩膀外側，吐氣時將啞鈴往上推至起始位置

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半圓平衡球伏地挺身（Bosu push up）

利用bosu半圓平衡球不穩定面的特性，可有效讓核心肌群在動作過程中參與到。

雙手放在Bosu ball上，手掌位於在肩膀正下方，

動作完成時，上手臂和身體成水平線 下去時吸氣，上來時吐氣

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下斜式啞鈴胸推（Dumbbell decline Bench press）

將握推椅調整為傾斜的，可有效將訓練的胸肌，調整至下胸的位置。

操作這動作時，

雙手握好啞鈴躺在握推椅上 頭、肩、髖、左腳、右腳5點固定 接著將啞鈴高舉位於肩膀上方 吸氣時將啞鈴往下放到肩膀外側，吐氣時將啞鈴往上推至起始位置

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以上五種胸推變化，可以有效訓練到胸大肌。

延伸閱讀：

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航