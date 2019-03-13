網友大崩潰！Google 雲端、Gmail 爆全球故障

作者：Anny

稍早驚傳出 Gmail 與 Google Drive 雲端硬碟故障， Gmail 無法寄信、下載附件的窘境，讓在上班時間的用戶們相當崩潰。

根據 Outage Report 的資料，目前災情遍及全球，包括亞洲、美國、澳洲都有狀況。從網友的測試發現純文字可以透過 Gmail 傳送，然而只要在信件包含附檔，就會無法寄出與下載檔案。

根據外媒從追蹤網站發現，在 GMT 凌晨 2 點(台灣時間上午 10 點) Gmail 報錯出現飆升。

Google 在聲明中表示：目前正在調查與 Gmail 的問題的報告。將盡快提供消息

根據 G Suite 資訊狀態主頁顯示，目前 Gmail 與 Drive 服務確實出現問題，目前為何出現故障原因尚未明朗，影響了全球用戶包含美國、歐洲、亞洲、澳大利亞和南美洲引響甚巨，目前只能等待 Google 盡快修復並等待官方更多說明。

核稿編輯：Mia