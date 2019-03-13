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2019/03/13, 科學
網友大崩潰！Google 雲端、Gmail 爆全球故障
我們想讓你知道的是
Google 快點回魂啊！
唸給你聽
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作者：Anny
稍早驚傳出 Gmail 與 Google Drive 雲端硬碟故障， Gmail 無法寄信、下載附件的窘境，讓在上班時間的用戶們相當崩潰。
根據 Outage Report 的資料，目前災情遍及全球，包括亞洲、美國、澳洲都有狀況。從網友的測試發現純文字可以透過 Gmail 傳送，然而只要在信件包含附檔，就會無法寄出與下載檔案。
根據外媒從追蹤網站發現，在 GMT 凌晨 2 點(台灣時間上午 10 點) Gmail 報錯出現飆升。
Google 在聲明中表示：目前正在調查與 Gmail 的問題的報告。將盡快提供消息
根據 G Suite 資訊狀態主頁顯示，目前 Gmail 與 Drive 服務確實出現問題，目前為何出現故障原因尚未明朗，影響了全球用戶包含美國、歐洲、亞洲、澳大利亞和南美洲引響甚巨，目前只能等待 Google 盡快修復並等待官方更多說明。
核稿編輯：Mia