Google於印度推出YouTube Premium，每個月只要57元台幣！

作者：Sean

Google公布第三個推出YouTube Music的亞洲國家為印度（前兩個國家為南韓及日本），此舉向上個月在印度上線的Spotify、Apple Music，以及當地老品牌企業JioSaavn、Gaana和Wynk發出挑戰的意味明顯。

YouTube Music在印度推出的無廣告版為99盧比／月（約台幣44元）。而若選用高級的YouTube Premium版本可免費試用3個月，之後將支付129盧比／月（約台幣57元），能夠支援背景播放、享有原創內容並且沒有廣告。若使用者先前已經訂閱了Google Play音樂，則可以免費獲得YouTube Premium會員，將不會額外收取費用。

其實Google選擇開發印度也是意料中的策略。印度全國每個月有2.45億活躍用戶，是YouTube最大的市場之一；光該國活躍使用YouTube的人數就有台灣總人口的10.65倍之多。此外，根據App Annie報導指出，YouTube是印度最受歡迎的影片媒體應用程式，在印度的使用率高於其他串流媒體。而尼爾森在2018年發布的另一份報告指出，它是該國串流音樂的主要來源。

然而，YouTube面臨的挑戰是將其龐大的用戶群轉變為付費客戶。雖然印度的流量資費是全世界最便宜，並且是眾多行動支付服務的所在地，但許多印度的網路使用者還沒有付費聽音樂的習慣。更別提隱藏在龐大人口中的貧富差距問題，即使YouTube Premium於印度的資費比全球的資費便宜了6.3倍，能否普及也會是一大重點。

核稿編輯：李柏鋒