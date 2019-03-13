微軟「Seeing AI」更新，用手指「聽」照片

作者：Sean

微軟「Seeing AI」利用電腦視覺技術，能夠為視障者描述周遭環境，於2016年3月的開發者大會上曝光「Seeing AI」手機App的原型，並於隔年正式推出應用程式，一推出即受到許多視障者的歡迎。微軟期望盲人透過這個應用程式來作為他們的眼睛。

「Seeing AI」原本既有的功能包括，辨識之前看過的人、猜測陌生人的心情與年齡、閱讀雜誌、菜單，利用掃描條碼功能來辨識家庭用品…等。而微軟這次做了iOS版的更新，讓視障者可透過觸摸來辨識照片。使用者只要將手指按在照片上，將能夠聽到該場景中對於對象的描述以及空間關係，讓使用者在視覺不方便時能透過這個應用程式「聽」到這張照片。這項功能能夠讓使用者瀏覽存在手機裡面的照片以及社群媒體上的貼文及照片。

此外，這次更新也新增了iPad版本，讓用戶能夠以更大尺寸的螢幕來獲得更好的使用體驗。微軟這次「Seeing AI」的更新雖然不像2017年剛推出後幾個月的「重大更新」，像是增加了辨識顏色、四種不同貨幣鈔票、光以及手寫辨識；但這次的更新對於使用者還是改善了一定程度的方便性。

可惜的是「Seeing AI」一直只有在iOS平台做應用，何時才能照顧到Android用戶相信許多使用者都在引頸期盼？畢竟全世界的Android用戶才是佔了行動裝置的大宗阿！

核稿編輯：李柏鋒