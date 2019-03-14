法國黃背心運動，一場「政治不正確」的大起義

文：Gavin Motimer《觀者雜誌》

譯：觀念座標

根據最近媒體報導，自去（2018）年11月中開始的法國黃背心運動，已有消退之勢。然而，此運動尚未止息，相關討論與影響仍難以估計。本文刊登於今（2019）年初1月中的《觀者雜誌》。

1月中，黃背心運動進入第九週，對總統馬克宏（Emmanuel Macron）來說，可喜亦可憂。喜的是此一全國性的示威活動已變得和平多了，示威者與警察只有小衝突沒有大對打。可憂的是，參與的人數增加了：上街頭的人數總共有8萬4000人，比起上週末多出3萬4000人。

考量法國冬天的氣候，下雨、下霙、零下的溫度，8萬4000人上街頭是很令人刮目相看的數目，但對抗議者來說，比起國家前途的大問題，氣候嚴寒實在不算什麼。為了消弭抗議的聲浪，馬克宏舉行為期一個月的「大辯論」（Big Debate），希望以諮議取代對抗，並在最後達成共識，以期國家團結，一起向前。

►「馬克宏大辯論」是民主修正轉捩點，還是危機處理公關秀？

然而他的期待落空的機率似乎相當大。民調顯示，70％法國民眾認為此一全國性的「大辯論」無法達成預期的目的。

法國人為什麼如此悲觀？因為這不是第一次。2009年，總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）鑑於全國對於移民以及伊斯蘭是否能融入法國的問題日感不安，也辦過「法國認同」的全國性辯論。結果惹惱了左派的政治人物與記者，薩科吉不得不道歉了事。

我們也不應該忘記，雖然黃背心運動造成全國反對總統的印象，堅定支持馬克宏的法國人依然所在多有。例如一位土魯斯的年輕工程師，組織了一個「支持共和」的街頭遊行活動，1月27日在巴黎街頭與黃背心對壘。他們自稱「紅領巾」（’foulards rouges’），一張海報顯示一個男子握拳展示二頭肌，上繫紅領巾，旁邊寫著「我非黃背心」的字句。（Je Ne Suis Pas Gilet Jaune.）

民間還有朋友，法國政府知道了大概會覺得很窩心，但另一方面，卡車司機與砌磚工人跟戴著紅圍巾的工程師在街頭對打的畫面，大概會讓他們膽寒。

兩邊應該互相尊重，特別是紅圍巾，最好不要推出太過挑釁的海報。法國之所以陷入動蕩的邊緣，就是因為少數藐視多數所引起。前者是都會中產階級，他們從1968年以來漸漸取得權力，而這幾十年以來，他們不斷地大聲訓示、教誨其他的國人，終於引起他們的反感。

左傾的《世界報》鑑於記者遭攻擊的案件日益增加，最近在報上刊登「黃背心為何憎恨媒體？」的專題。因為，對法國許多人來說，媒體與政治階級日益畫上等號；政治人物高高在上，但是記者則不然。好幾十年來，白種工人階級的生活方式備受記者、政治人物的批評與「指教」，被冠以許多罵名，通常以「主義ism」以及「恐懼症候群phobia」作為結尾。

另一方面，政治人物與媒體大力主張開放國界，因為他們認為這是歐洲欠第三世界的債。他們以為貧窮與悲慘只存在於非洲與中東，不了解到法國鄉村地區已經陷入困境。全球化的受害者到處都是。

所以，在法國（也在歐洲其他地方）峰起的，不是民綷的反抗，而是政治不正確者的怒吼。

喬治・歐威爾（George Orwell）曾經諷刺地描寫中產階級是：「一群無趣的族群，自以為道德高尚的女人、穿涼鞋、喝果汁的鬍鬚男，一聞到『進步』，就湧上前去，好似蒼蠅湧向死貓。」被這群人諷刺、嘲笑、邊緣化數十年，老百姓覺得真是夠了。

喬治・歐威爾在1936年發出此語時，與現在唯一的不同之處，在於那個「無趣族群」當年沒有影響力。他們直到1960年代才成為文化顯貴，卻可能在21世紀的第二個十年裡再被打回原形：因為沉默的絕大多數發現了自己的聲音，並要求其他人注意聆聽。這對於已經叱咤文化界半世紀的「進步人士」來說，實在是難以忍受。但他們不聆聽的話，可能會給歐洲帶來悲慘的後果。

馬克宏發表了2300字的宣言，邀請全國舉行辯論，他強調「這不是選舉、也不是公投」，所以任何話題都沒有禁忌。但他接下來又出爾反爾地暗示，恢復課徵富人稅絕無可能，他也不會增加企業收入的稅率。

這是馬克宏的豪賭：他問法國老百姓有什麼問題，老百姓肯定會給他回應。許多問題一定會讓政治不但正確又進步的馬克宏十分反感，但他一定要提供一些正確的答案，否則他跟第五共和可能會完蛋。

文章來源：The yellow vests are at the vanguard of a politically incorrect uprising（The Spectator）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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