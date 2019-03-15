陳夏民、張亦絢對談《失物風景》：我討厭的那個人，其實就是我

文：林夢媧

《失物風景》全台巡迴對談第二彈，於1月19日星期六晚間七點半，在誠品松菸店3F Forum登場，由作者陳夏民與小說家張亦絢對談。關於隱私、關於恐怖與自己，他們將進行祕密對談，把原本對著遠方的長鏡頭，慢慢向自己拉近，進入生命的內在風景。

私密的異樣感

每個人都會有自己的人設，見過幾次面後，這樣的質地會更加明顯透徹，像是看見顏色樣式俐落簡單的家具，不須多想，便知道那是北歐風格，擺放繁複、器皿小而精緻的餐盤，一下即可辨認是日式餐點一般，人也有自己的外在顯示。

張亦絢提到，過去對陳夏民的理解設定，「是孤僻的相反，以及悲觀的相反。他相當照顧周遭朋友，有夢想又熱情。」是以讀《失物風景》張亦絢感到訝異，除了原本認知被推翻，還有窺看隱私的危險感受。

《失物風景》是《那些乘客教我的事》二部曲，寫第一本書的時候，陳夏民還處在無法現身說法的狀態，所以必須藉由乘客去說那些怪異的事情，讓自己留守旁觀者的位置，又同時與乘客在宇宙中互有連結。因為他和乘客們，都擁有一種很怪的特質。那樣的怪，是一種小群體的異樣感。

陳夏民認為，這一次的《失物風景》是他內心狀態的顯現。小時候全班戶外教學，他會坐在面窗的位置，想像自己是被外太空父母遺落的小孩，跟整車平庸的孩子共處，不停地意識到自己與他人不同。而隨著年齡增長，受到生活的磨損，「越是感覺自己跟別人不一樣，在人生的道路上，就會遭受更多的拉扯碰撞。」陳夏民也就漸漸意識到，其實他跟別人，都是普通的平凡人。

《失物風景》的寫法，是把自己交出去，一面害怕書寫這些事情將被別人如何看待，會不會被當作怪胎，但一面依舊勇敢地寫與面對，跨出隱私的疆界，是複雜而微妙的體驗。

恐怖是羞恥與孤立

陳夏民談到，《失物風景》與《那些乘客教我的事》不同的地方在於，寫的過程中必須反覆詢問自己，重新確認自身的狀態，比如〈陳犬〉，除了是裡面最難寫的一篇，也是自我剖析後的深沉揭露，「回顧當初與狗一起生活的日子，我又會看見那個令我不滿意的自己。我在談狗，但其實我也在其中，我必須回望過去的那個自己，那個在東華的小胖子，慢慢地跑步，後面跟著一隻狗，到後來終於只剩下自己的記憶畫面。」

關於將創作拉回日常，張亦絢表示，若寫作的時候懷抱遲疑，作品便不會誕生。《失物風景》裡大量關於自身經驗的書寫，背後其實是困難的，且令人望之卻步，因為距離太近，會發生怎樣的擦撞是無可預期的，有些事情知道寫出來，也許對大家都有幫助，比如年輕的時候，在工作上被欺負或受過什麼樣創傷之類的，但就是會有所猶豫。

要將過去令自己受傷、害怕的事情，從內在開始整理，削去凌亂的邊角，抽絲剝繭，拂去表面灰塵，保持距離地凝視，經過難以計算的時間，也許才終將能夠保持平靜而若無其事地寫下來。

對陳夏民來說，如果沒有任何原因地討厭著一個人，厭惡到一跟對方說話就感覺心跳加快，這有可能是因為某個程度上，你與對方是相似的，你會在那個人身上看見自己最討厭的特質。「這些年過去，我才理解到，我討厭的那個人，其實就是我自己。有點像是看恐怖片，一路被嚇到底，最後竟然發現自己就是那個大魔王。這是真正的恐怖。」

而真正的恐怖是甚麼呢？在日常之中，如何望見自己正面臨的恐怖，以及源於自身的恐怖？張亦絢觀看恐怖片的時候，總在恐怖畫面出現的前兩分鐘，就已經尖叫。身處無人可共感的恐怖當中，宛如預知，也就是外在的恐怖。

真正由內而外，讓人無處可躲的恐怖，是羞恥與被孤立、不被信任。張亦絢說：「羞恥不是個人能左右的情感，羞恥是來自於整個社會環境，因為羞恥是跟整個社會互動的問題。恐怖與情感有關，才得以進入內心深處。」

出櫃的視野

如果恐怖與不能訴說、害怕被發現有關，祕密即是讓人羞恥的存在，羞恥而後即是孤立。每個人都有自己可見光與不可見光的部分，像一個個櫃子，好不容易打開一個，會發現後面還有九十九個，收藏在暗處。

《失物風景》與《那些乘客教我的事》本質有很大不同，陳夏民說：「寫《那些乘客教我的事》，如果有四十五名乘客，表示我有四十五個祕密，要透過他們說出來。他們類似我的雙胞胎。而我想知道自己不是這個宇宙中，唯一擁有這些祕密的人。」到了《失物風景》，陳夏民想說的則變成：不應該只是去找自己的對應者；不能處在要有雙胞胎才能支撐自己的狀況，「我必須離開那個雙胞胎，要回過頭把自己感到羞恥的祕密，一一破解。」

另外，執念也是恐怖的延伸。人的每一天都會產生許多念頭，某些具有重量與執著的，若沒有經過良好的疏通與理解，就會成為執念。執念會在許多時候讓人化為另一種樣子。因為這一份執念常常不是為了自己，而是為了滿足外在的期待。

對此，陳夏民心有戚戚焉，符合別人對自身的期待，對他的人生造成一定程度的傷害。小時候要做乖寶寶，成年之後，還是必須面對他人的期許，舉例來說，很多人覺得他熱血熱情、做出版是理所當然等等，令他感到框限的存在，「過去會透過吃來發洩，那時發現痛苦可以量化：我整整胖了三十幾公斤，像是一個小學生的重量，後來跑到膝蓋壞掉才好不容易減下來。我想透過這本書去解決，再也不想要去滿足別人的期待。我跟別人同樣普通，所以不必給自己這樣的壓力。」

張亦絢認為《失物風景》很特別，降低了符號感，更直接而血淋淋的談現實中的各種剝奪與荒謬的當下，比如〈賣掉〉寫：「你要是不乖，這位阿姨會把你抓去賣掉！」似乎是常見的、隨口威嚇的一句話，夏民在書裡寫想買這個被嚇的小孩，當然不是真的在說要買賣小孩，而是寫出這背後更為沉重憂傷的感情。

陳夏民表示那是自身的困惑與感想：「我常問自己，有了孩子，人生是否會更加完滿？但我最想知道的，其實是自己究竟有沒有資格成為父親。這對我來說很重要，這反映了我是不是長成了應該成為的樣子，儘管這與我所想要成為的樣子，本質上可能互相衝突。我身邊很多朋友，不管是同志、因為身體因素無法生育，或甚至本身已經是父母的人，幾乎都問過類似的問題。對我而言，這種困惑是很動物性的，卻同時隱藏著某種社會責任或甚至是制約。這或許也是人到了前中年，無法迴避的自我質問。」

張亦絢回應：「無論本身生不生養小孩，是不是同志，都不需要壓抑想要擔負親職的想望與動力，都可以盡可能找出適合的形式，因為我們應該要以更廣泛的概念了解親職的意義，在每個人的工作崗位上，也有可能直接或間接地照顧兒童與參與親職的任務。」

「沒錯，這樣的思考其實也打破了長久以來多數人對家庭組成的制式想像。我們的確應該從中解放出來。話說，我媽媽似乎看出我深埋的渴望，最近甚至會問我是否要收養小孩（笑）。」

相關書摘 ►陳夏民《失物風景》：就算一個人也能好好活著

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航