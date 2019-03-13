行銷、廣告界眾星雲集！香港貿發局 MarketingPulse 論壇 3/20 登場

作者：Anny

隨著資訊爆炸，品牌要在眾多廣告中脫穎而出吸引用戶的門檻越來越高，除了清晰的品牌定位、優質內容甚至運用新的AI、大數據工具等等都成為品牌主的必爭之地，新創公司大膽試錯與傳統品牌轉型過程中，行銷人才更需要對市場保持敏銳的洞察力，今年由香港貿發局舉辦第二屆 MarketingPulse 論壇，將於3月20日灣仔香港會議展覽中心舉行。

Burger King、Endeavour 全球品牌最前線分享

繼去年度首屆邀請重量級來賓，請來 De Beers 全球品牌總監、樂高集團(LEGO) 前全球品牌發展總監 Sara Riis-Carstensen、無印良品總監鈴木啓等主講，探討如何建立品牌策略、善用科技提高用戶體驗並打造內容為王的社群行銷，來到第二屆更有來自全 40 多位在行銷品牌推廣享具盛名的 CMO 及廣告專才分享最前線的趨勢觀察。

首先以「向營銷新時代出發」為題的主論壇，請來 Uber 前首席品牌長、iTunes及Apple Music前全球消費市場總監 Bozoma Saint John ，不少讀者可能對她的印象就是 2016 年蘋果全球開發者大會 WWDC 上介紹 Apple Music 的新介面的身影。

Bozoma Saint John 從 Apple 到 Uber 現在她來到娛樂、體育及行銷業務的公司 Endeavour 擔任 CMO。Bozoma Saint John 曾獲 Ad Age 評選為50名最佳創意人，憑著創新行銷及宣傳策略的她是全球行銷界的重要代表之一。在論壇上將分享讓品牌引領潮流的要訣，同時啟發業者以創新的手法訴說品牌故事，提升品牌體驗。

除此之外，還有漢堡王全球品牌總監 Marcelo Pascoa 也將擔任講者。相信各位讀者們對於過去漢堡王在廣告操作的大膽風格與創新創意都不陌生，像是去年網路中立性的華堡廣告、彰顯性別平權的彩虹包裝紙等等在全球瘋傳，深究其背後漢堡王如何與時俱進，又是如何透過創意塑造更有趣的品牌推廣？曾為可口可樂等國際品牌樹立鮮明立體的形象的 Burger King 全球品牌總監 Marcelo Pascoa 將在論壇上為大家帶來最真實的幕後分享。

數位工作坊 領導品牌親自上陣教授

本次論壇的講者匯聚全球知名廣告行銷人才，還包含TwentyFirst CenturyBrand 共同創辦人及 CEO 喬納森·米爾登霍爾 (Airbnb前 CMO )、卡樂 B 株式会社執行役員兼海外事業本部本部長笙啓英，以及 LIVELY 創辦人 Michelle Cordeiro Grant，在會中他們將談論如何為知名品牌在市場創造話題。

除了論壇以外，今年活動中更各設有數位行銷工作坊，包含 Google、百度、LinkedIn、Cloudbreakr 等知名企業將親自上陣教授數位行銷、SEO、人工智慧與網紅行銷、如何建立個人品牌等。

今年 INSIDE 將前往活動現場，為讀者們直擊並帶各位掌握第一手的行銷趨勢觀察。更多 MarketingPulse 細節可前往活動頁面。