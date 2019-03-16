陳夏民、方清純對談《失物風景》：明天還是一樣糟糕，不如放肆地活著

文：沈眠

2019年1月，陳夏民最新散文集《失物風景》，歷經堪稱出版界年度最佳創意，三十天、三十組人馬新書上市倒數影片以後，終於正式發行，出版社安排展開數場新書活動，場所遍及全台，此前已與動物文學大家黃宗潔、小說家張亦絢對談。1月26日星期六午後兩點，在高雄三餘書店，與談人是近年以《動物們》備受注目的文壇新秀方清純。

唯有悲觀才能樂觀

陳夏民劈頭就談及，這一次出版新書，原本不打算有活動，他笑著表示，與之前《那些乘客教我的事》、《主婦的午後時光》、《讓你咻咻咻的人生編輯術》、《飛踢，醜哭，白鼻毛》不同，《失物風景》無疑是更接近自己真實面的書，「要我公開討論，會感覺尷尬、害羞。」但如果真的要進行，他就堅持要邀請自己心儀的作家，「有一點像是在進行集郵動作哦。」

方清純的《動物們》是陳夏民很喜歡的短篇小說集，尤其是其中關於人與動物界線的曖昧感，非常微妙，「這本書很好笑，它的好笑，是圍繞著荒謬在運動。」陳夏民舉一個自身例子對讀者說明，有一次員工旅遊他們去蘇美島，在飛機上，遇到亂流，恰好當時空姐在發送飲料，瞬間現場大亂，黃色、白色、紅色液體噴出，有人在尖叫，但陳夏民卻忍不住大笑，「那是真實的荒謬場景啊，是你見識到無法形容、超過自己應對機制的狀態，沒辦法，就只能笑。《動物們》就有這樣的荒謬，而且已經是到奇觀的等級。」

平日裡在雲林小鎮務農種田生活的方清純，人生第一次展開對談，顯得略微無所適從，但還是盡力傳達自身的意念。他說：「我是重度悲觀的人，生活滿壓抑的，所以必須依靠小說補足自身。我以為，小說是鏡子，讓我能夠詮釋現實人生。沒辦法在生活中完成的，就透過虛構去轉化，用各種荒唐好笑誇張的編造，寫出自己真實的一面。」

關於悲觀與歡樂的奇妙關係，陳夏民也深有體悟，原本與出版社約定要寫一本《大吃大喝的人生整理魔法》，結果卻寫不出來，陳夏民坦言：「我發現自己寫不出快樂的事情，像《讓你咻咻咻的人生編輯術》、《飛踢，醜哭，白鼻毛》那樣好笑的東西，再也沒辦法了。應該是這幾年間在多方面都被損耗得太嚴重的緣故。有時光是回應這個世界、應付各種往來就已經夠累了，完全無法輕快。」

「我們六、七年級生是夾層世代，一方面比較沒有什麼物質缺憾，畢竟是台灣正在富起來的年代，但另一方面，好像缺乏真正的叛逆，很容易就接受各種規範。我們其實算是活在某種假象，內在都有心靈慌。」創業開設逗點文創結社後，他更徹底體認現實何其殘酷，「真的會被很小的事情擊垮啊。然後，也發現，原來我跟其他人沒有不同，都一樣普通，並不特別。我不是被外星帝后遺棄在地球的Superman，我也是平庸的一份子。」

但也因為能夠接受這樣的自己，不再自命不凡，陳夏民就更能欣賞別人的美好，好像是負負得正的結果，「為什麼別人都覺得我又熱血又快樂呢？因為明天無法更好，世界還是一樣糟糕，那還不如放肆地活著，不是嗎？所以我就變得樂觀了。」

獨活的幸福美好

放棄原先的寫作計畫，陳夏民著手於《失物風景》的書寫，但被編輯董秉哲退稿，「他直接跟我說，不要再用《那些乘客教我的事》那種地方包圍中央的方法，意思是，不要再透過他人的事情，講自己的狀態。確實，一直假裝跟自己無關也不是辦法。當時滿低潮的，我就開始問自己究竟想要過怎麼樣的生活？問了一個月，慢慢找到答案。我很快就寫出第二版，這一次勇敢地用第一人稱去寫，不再躲在乘客的後面。」

方清純淡定地講道：「寫完了，也就塵埃落定，一切就變得比較輕鬆吧。《失物風景》第一篇是〈陳犬〉，就像抒情歌通常是第一主打歌，這一篇也有這樣的作用。你是狗派，我是貓派的——」他緩一口氣，「寫這本小說的時候，我的貓被毒死了，那真的是失去全世界的感覺，真的是整整哭一個月，到現在我還沒有恢復，所以也沒辦法寫。」

「對，就是塵埃落定。」陳夏民再同意不過，「而且《失物風景》寫的都是很普通的小事。但我寫完以後也才想到，好像很少有這樣的書，別人寫的人生好像都非常轟轟烈烈，或者是具高規格的生命景觀。但我就是普通的人發生普通的小事。」

他也很好奇，那麼第二主打是哪一篇？方清純回應是〈賣掉〉。陳夏民以為這一篇是前中年的焦慮表現，「我一方面真心不懂為何大人會跟小孩說，不乖就把你賣掉丟棄，就像街上會聽到情侶吵架就冒出『不然就分手啊』，好像很簡單很隨便就能把關係處理掉。另一方面，想要小孩的心情是某種焦慮的反應，我總是在想，我夠不夠格，我有沒有變成一個足夠好的人？像我爸爸一樣，成為能夠照顧跟包容其他人的好人？」

方清純另外淡淡地提到〈就算一個人也能好好活著〉是他最喜歡的幾篇之一，「我跟家裡一起住，是大家族，有各種緊張的內部關係，壓力滿大。我常想著要掙脫那樣的制約與束縛，也許到南投山上隱居。可以有自己的生活，讓人羨慕。」

在那篇文章，陳夏民寫到在東京目睹乾淨巨大的出租店空間，裡面有許多西裝大叔，安安靜靜地挑選成人影帶。陳夏民認為，其實獨活跟成家都是好的，每個人都可以決定自己的幸福方式，重要的是在那樣的抉擇裡，能不能身心安定，「沒有伴也可以幸福，不是非要有家庭關係，符合社會期許才行。如果沒辦法跟自己相處、和解，就算有情人、家人，還是一樣寂寞，一樣不快樂。能夠享受一個人的狀態，往往是更難的。獨活確實也能很美好。」

方清純大多時候靜靜聽著陳夏民的分享，偶爾適切地回應，誠摯表述自己對《失物風景》的觀點。他曾經為陳夏民排過命盤，其九宮就是適合出版業。陳夏民追問有沒有機會成為億萬富翁？方清純沉默。陳夏民講：「好吧，我懂了。」台下的讀者大笑。陳夏民最後總結道：「這本書我想寫給覺得在世界裡活得很卡的人看。表面上是談逝去與哀傷，但骨子裡是希望每個人都可以好好活著，要擁抱愛，擁抱自己見不得光的祕密。」

相關書摘 ►陳夏民《失物風景》：就算一個人也能好好活著

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航