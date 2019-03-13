稱台灣離岸風電為「日韓」榜樣，澳銀麥格理來台投資也看好地熱、天然氣

台灣離岸風電正式進入開發階段，外界關心台灣市場是否能長期留住投資者。目前在台灣已有3個離岸風電投資計畫的麥格理集團今（13）日表示，不少日本、韓國開發商對台灣離岸風電有興趣，不只想參與台灣風場規劃，也希望能將台灣經驗技術帶回自己的國家。

來自澳洲的銀行麥格理資本（Macquarie），是最早進入台灣離岸風力發電市場的公司之一，與台灣公司上緯合作，目前2座風場「海洋」、「海能」都已經拿到經濟部的遴選資格，分別將在今年底、明年正式商轉。麥格理台灣負責人蔡毅霆今日受訪表示，台灣政府設定2025年再生能源達到20%，麥格理將配合這樣的目標，一定會確實完成項目，讓風力發電順利啟動。

麥格理集團今日在台北舉行「2019 台灣基礎建設與能源論壇」，分享台灣離岸風電的開發經驗，經濟部長沈榮津、能源局副局長李君禮等人也到場致意。

看好台灣市場，麥格理對天然氣、地熱都有興趣

蔡毅霆表示，傳統的電力行業，幾乎都是台電和中油在做，離岸風電台灣之前沒有經驗，一定需要國外公司的經驗，麥格理在歐洲有很多離岸風力發電的經驗，樂意協助台灣離岸風電市場剛開始時，降低風險。

蔡毅霆也指出，現在大家都看好離岸風電和太陽風電，而這兩者也是麥格理的投資重點，但他認為，5年之後，台灣的天然氣、地熱和儲能，可能會是下一波的投資潛力熱點。

蔡毅霆表示，所有電力相關的產業都很重要，除了已經在做的再生能源，麥格理對於未來將占台灣五成電力來源的天然氣也有興趣開發，目前正在評估投資民營電廠（Independent Power Producer，IPP）的計畫。蔡毅霆表示，台電跟中油正在進行天然氣接收站的建置，等完成後將會有很多電廠的投資機會，他表示，天然氣對許多國家來說都很重要，澳洲也生產天然氣，台澳之間未來將有很好的貿易機會。

此外，他也顯出對台灣的地熱開發的興趣。「台灣的地熱還沒有很進步，很多人都在說台灣有溫泉、有很好的地熱，需要一個有經驗的開發商去投資，等風險穩定，很多投資人陸續加入。」他也提到，台灣處處都有資源，「我們不管北部或南部，全台灣都會考慮（投資），地熱在東邊，南邊有太陽光電，另外還有風電」。

而未來台灣再生能源發展至20%，電力輸送、儲存格外重要，蔡毅霆也提到，麥格理在其他國家也有儲能計畫，希望未來能將這樣的經驗帶來台灣。

稱台灣風電做得好，麥格理資本：日本、韓國都想學台灣

另外，麥格理也在去年6月8日完成國內第一個離岸風電專案融資，共有4家本土銀行（國泰世華、台北富邦、凱基與安泰銀行）、7家外國銀行參與，提供16年期新台幣187億元的專案融資，挹注在苗栗外海風場「海洋風電」的開發建造上。

麥格理資本台灣區負責人蔡毅霆解釋台灣未來投資的淺力熱點。｜Photo Credit: 關鍵評論網／ 黃筱歡 攝

不過，麥格理原本是海洋風電的最大股東，持股50%，去年決定釋出一半股份給日本電力巨頭JERA，外界一度認為，麥格理做為開發商，不等風機建置完成開始運轉就想釋股，是不是「承諾」不夠？另外，離岸風電的開發案通常以「無追索權」的專案融資方式籌措資金（也就是說沒有所謂的抵押品，風場計畫的收入是唯一的還款來源，萬一計畫失敗，銀行通常無法向股東或其他相關人追討），外界擔心是不是將所有的風險，都加在放款的銀行上？

麥格理資本亞洲區公關張凱詩表示，政府有意發展不同的再生能源，但市場上有不同的投資者，可能因為還看不到風場，認為風險很大所以不想投資，麥格理的工作就是在開發前期承擔這樣的風險，用自己的資本去投資，做颱風地震與海床分析、做環評、和當地漁會交涉，這時評估風險跟著降低了，就會有其他的投資者進入市場，麥格理再拿資金去投資其他政府在台灣推動的項目。

蔡毅霆解釋，每個投資人的專長和定位不同，切入的時機點也不同，像是JERA是日本的電力公司，可以做風場施工，後期可能也有壽險公司加入，壽險公司的定位就比較適合做後期的運維。這次釋出半數股份給日本公司JERA，這家電力公司也是評估過，確定海洋風電計畫能夠達標，可以併網發電，才進入台灣的風電市場。

蔡毅霆也透露，近期一直都有日本、韓國和其他亞洲國家的投資公司，表達對離岸風電的投資有興趣，麥格理資本也和日本簽訂了風場的合作備忘錄（MoU），他說台灣因為有好的計劃，看得出來這個市場能好好進步，對於這些亞洲國家來說，是一個很棒的例子。

「日本公司（JERA）願意進來投資台灣的離岸風力發電，代表台灣離岸風力發電有信心，日本和韓國自己要啟動離岸風力發電，這是他們要做的，台灣可以做很棒的例子。另外，未來台灣的供應上也可以出口到國外，對台灣和其他國家來說，也是好事。」

雖然去年彰化外海大規模的「海鼎風電」計畫（裝置容量2GW）沒有拿到遴選資格，蔡毅霆說，市場有高有低，但「我們願意留在這個市場」，他說「這是麥格理資本在台灣的第15年，未來政府還有什麼計畫，我們也會留意有什麼市場，和我們的策略適合，會繼續投資。」政府預計2025年釋出第三階段的風場開發區塊，今年3月將訂定遊戲規則，而麥格理的海鼎風電目前是區塊開發中規模最大的風場。

核稿編輯：楊士範