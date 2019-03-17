陳夏民、言叔夏對談《失物風景》：人生充滿下水道，各種陰暗難解的東西在流動

文：沈眠

台灣獨立出版最有活力的陳夏民，在2019年初帶來最新創作《失物風景》，不再只是好玩好笑的創意者，而是成為他自己，面對內心，寫出深沉往事。這本新書也展開全台巡迴講座，先前分別與黃宗潔、張亦絢、方清純對談。最後壓軸場是1月26日晚間7點，在台中的邊譜書店，跟繳出散文精品《白馬走過天亮》、《沒有的生活》的言叔夏，一起聊聊關於搬家，關於書寫如何揭開自身空間不可告人的祕密。

痛苦的界線

同樣是東華幫的陳夏民與言叔夏，聊起花蓮的居住，十分的熱絡。兩人皆是為了離家遠一點，所以前往東華大學就讀。桃園人陳夏民在花蓮住了八年，已經把這座城市當成另一個家，最近還會想著是不是該搬回去定居。

而幼時的陳夏民，住在桃園的工業區，「是有點進步，但又異樣鄉土的地方，路邊水溝裡還會有豬，而且也有人在撿骨，有點魔幻的場景哦。」因為要補習英文，當他搭公車前往桃園市區，眼前是窗明几淨的環境，「好像一條隱形的界線，跨過以後，我就變成另外一個世界的人，發現自己跟那些城市同學是不一樣的圈子。」因為移動的緣故，敏感的他也就明確地知曉界線在哪裡。

陳夏民說起一般人對桃園的印象，約莫都是機場在那裡，除此無他。言叔夏亦談起自身的生長地，在西部城市高雄的邊陲，是個幾乎沒有特點的地方，以致於會有不知道歸屬何處的奇怪感覺。言叔夏大學畢業後後，轉赴台北，就讀政治大學台灣文學研究所，其後因工作又搬到台中，累積不少遷移經驗，但她仍認為花蓮是非常特別的地方。

言叔夏提到陳夏民書中寫在安全帽裡唱歌的事，她笑著說：「那是花蓮教會我最重要的事。」在花蓮，你得戴著全罩安全帽，騎車時不能掀開鏡片，否則蚊蟲和砂石就會撲面而來。其時，言叔夏棲居的租屋是在鐵軌旁，雖然火車行駛的震動、噪音讓人困擾，但那間透天厝的天井上，裝有玻璃，一進門就看得見地上有一灘光，其實挺浪漫的。

更不可思議的還是台九線，無限延伸也似的一條長路，可以從台東一路向北通往台北，異常壯闊，以致於世界好像是筆直的。對當時年輕的他們來說，恍若開展在生命面前未來的美好隱喻。

北上後，因政治大學鄰依指南山，言叔夏親眼見識到台北的盆底，「真的能清晰地目擊邊界的存在。」木柵區且多細小的巷道，常常走著走著就發現，路沒有了，跟開闊的花蓮大不相同。

言叔夏所租居的場所，「是一間奇妙的地下室，窗外就是行走的腳。一定要一直開著燈，否則就會很陰暗。套房其實是自體循環的空間，很容易就生活淤積。我的上一個房客，在隔間牆的毛玻璃上貼著東西，企圖遮擋隔壁光線透過來。我爬高去看，發現是一頁一頁被撕下的《六法全書》，好像某種恨意的呈現，當下其實滿害怕。」

陳夏民也分享自己的租賃經驗，從東華附近搬進花蓮市中心，一間老公寓，有20幾間房，他是電梯出來的第一間，「那時飽受失眠之苦，一點聲音就會無法入睡。兩、三點的時候有個男人會尖叫，真的是想要把體內的所有痛苦傳遞出來的叫法。」無以承受睡眠被侵擾，陳夏民選擇報警。警察過來調查後，告知他，那是一個辛苦人，需要發洩的出口，希望他體諒。「當場有點理智斷線，他需要出口，那我呢？那也是我第一次意識到自己必須成為大人。到頭來你還是得獨自面對殘局，適應現況，不會有人幫你。」

門後的世界

陳夏民說：「我很容易會對別人門後的生活感到好奇，尤其是非常鄰近的陌生人。」比如他桃園工作室的隔壁就有一位自死者，因為某次化糞池大堵塞、波及公寓好幾戶、臭味沖天的慘劇，陳夏民短暫進入過那位瘦小鄰居的住所，「灰色的空間，有大包藥袋，透露長期病患的生活氣味。他究竟為什麼要輕生呢，一直是未解的謎團。後來我回想，發現他的飯桌跟我的辦公區隔著一道牆，我們很靠近在生活。」

他們雖然活在共同空間，卻又是那樣隔離與遙遠，更教陳夏民憂傷的是，「我很有可能變成他。我的意思是，在人生的某個階段，因為某個選擇，我最後也許會做出跟他一樣的事。」這樣的思維，讓他頗感恐懼與警惕。

言叔夏也有類似的經驗與感受，她搬遷到台中，在一棟高樓租了11樓的房間，周遭沒有遮蔽物，神清氣爽，很適合養貓、種植物，她挺滿意的，「但有一天管理員很神祕的、用那種說鬼故事的口吻跟我說，三樓有人死了超過半個月，屍水流出，身體都爛了。」其後，每次搭電梯經過三樓時，都有莫名異樣的感覺，忍不住想為什麼一個人會這樣死去呢？

「人生充滿下水道吧，」言叔夏說：「各種陰暗的、難解的東西在流動。有時候某個東西被抽掉，人就會垮掉，徹底損壞，無法復原。某種程度來說，我覺得那個三樓的人也是我。只是我並沒有成為他。」

另外，陳夏民說起從一個住所遷移到另一個住所，最困擾他的就是各種充滿回憶的物件，「你會覺得不能丟，但其實那些以物質化型態出現在空間裡的東西，是多餘的，只會讓自己更不快樂，但又沒辦法真的狠下心處理。」

大點其頭的言叔夏顯然也有同樣感想，從一開始的四箱，到10、20箱，最後達到30箱時，簡直一座五指山，壓在身上。而且在新房子住了好幾年，它們通常連膠帶都還完好地貼著，「可是又捨不得當垃圾丟掉，畢竟是有紀念意義，好像不尊重那些回憶。有時會想，是不是應該到大甲溪旁，為它們舉行燒掉的儀式？」

「我們的腦袋，不也很像是堆滿箱子的房間嗎？」陳夏民進一步談論：「裡面封存著各種黑暗，而寫作就是把那些堆到牆角的箱子，重新打開，檢視那些無法述說的傷害。」隨著年紀漸長，他已經能明白，那些傷害也就是普通的傷害。他的痛苦並沒有別人的痛苦更痛苦。他清爽地講：「打開內心的卡榫以後，會突然間很舒暢。而且這樣一來，空間就能空出來，心理也會比較健康吧。」

言叔夏認為《失物風景》，「有著直面的味道。書中都是微小的事物，但非常深刻。再平凡的人家，也有屬於自己的獨特積累，像青苔一層一層在潮濕陰暗的地方長出來。即使是普通的經驗，有足夠的凝視力度，也能讀出暗影。」

最後兩人分享新書的核心概念。言叔夏表示，《白馬走過天亮》收錄的都是十幾年前的散文，年輕時，總是在文學裡寄託大量的信仰，而且也在信仰裡受傷，抒情某個部分來說是高密度情感與時間的濃縮。可是過了30歲後，赫然發現世界已經是被徹底轟炸過的廢墟，後來的人生好像再也沒有敵人，一切都瓦解，無法感受到血肉的溫度，「《沒有的生活》是剩餘物，寫日常生活裡究竟還剩下什麼？而把那些什麼都不是的事物收攏起來，也許還是能產生意義的吧。」

「接下來，我要怎麼活下去呢，是我寫《失物風景》想要探討的。」陳夏民感性地說：「我盡力還原那些生命的現場，使它們立體化。這本書英文名為《Skeleton In The Closet》，意思是衣櫃裡的骷髏頭，每個人都把祕密藏在自己的櫃子裡。出櫃的概念並不專屬於同志。我希望，大家都能安心接納自己，打開衣櫃，將無法訴說的感覺、見不得人的祕密，帶進天日裡，而不是一直鎖在黑暗的房間。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航