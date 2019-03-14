不要被花俏的廣告矇混：市售「葉黃素」哪一種型態最好？

文：林志益（藥濟藥局諮詢藥師）

劑型差異

市面上葉黃素產品的劑型真的是琳瑯滿目、無奇不有──有主打兒童喜好的口嚼錠、也有易吸收的滴劑和粉末劑、高貴亮麗的軟膠囊劑，當然也少不了常見的硬膠囊及錠劑。這麼多的劑型，其實真的有差別。差異主要是影響了吸收速率、產品的保存性以及生產成本。因應不同成分的化學性質，也有適合跟不適合的劑型。

一、軟膠囊劑：軟膠囊劑中是以油體做為主成分的賦形劑（載體），因此若主成分為脂溶性，從載體釋放的效率會普遍優於水溶性的成分，而葉黃素便是屬於脂溶性。但由於軟膠囊劑包覆的為液態物質，其安定性也較膠囊差，一般會添加適當的抗氧化劑或是以特殊製程填充氮氣，以有利於保存的安定性。

二、一般膠囊：一般膠囊填充的則是粉狀或是顆粒狀的成分，膠囊或是軟膠囊外殼的成分皆為動物性明膠，差別在於含水率，膠囊的成分也有植物來源，相對的成本也提高了些許。

三、錠劑：錠劑的吸收，需要經過數個步驟，首先是藥錠經口吞入後，開始崩散為塊狀，主要成分從分散的小塊中逐漸釋出，再經過擴散之後才能穿透人體組織被吸收，吸收速率跟硬膠囊劑是比較接近的。一般來說，錠劑的製程需要經過混合、造粒、整粒、打錠等繁複過程，主成分需經過和賦形劑、崩散劑、黏著劑等的混合。在製程中，添加物較多且製程長，可能對主成分有氧化或是不安定的影響。但整體比較下，錠劑的生產成本仍是較經濟的。

四、液體劑：液體劑是以液態的方式保存，因為較不安定，需要添加較多的保存劑，如果是生活型態較忙碌的上班族，則不建議使用液劑，畢竟如果常忘記吃，開封後，則相對氧化的快。

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若是單純討論吸收速度快，一定是液劑與軟膠囊劑勝過一般錠劑。但是，吸收快不代表吸收完全，千萬不要被花俏的廣告所矇混。從預防醫學、營養補充的觀點，安全、適量、經濟的綜合考量，更為重要。

單方葉黃素與複方的差異？

美國食品藥物管理局建議葉黃素（Lutein）的每日攝取量為6至10毫克。因此不論單方或複方，若想達到葉黃素的保健效果，最主要是「葉黃素攝取量要足夠」。而一般複方多半會添加抗氧化劑，有助於葉黃素的安定性。

市面上某些產品會標榜「AREDS」配方，指的是美國國衛院曾舉行的一項探討退化性眼疾（Age Related Eye Disease Study ）的大規模臨床研究所使用的營養劑配方，研究探討了補充特定營養劑後對於眼睛退化的影響。而AREDS2則是第二次試驗的升級配方，添加了Omega-3，並使用葉黃素和玉米黃素取代類胡蘿蔔素。在研究中發現，這樣的配方能夠預防早期老年黃斑部病變（AMD）以及延緩AMD晚期病程的進展。

AREDS2配方為：葉黃素10毫克＋玉米黃素2毫克＋維他命C 500毫克＋維他命E 400IU＋鋅25毫克＋銅2毫克＋Omega-3 1000毫克（350毫克DHA +650毫克EPA）

至於護眼產品中的其他成分，常見的則有藍莓、山桑子、蝦紅素、枸杞、葡萄籽、納豆等萃取物，針對不同的狀況，如眼睛疲勞充血、乾澀、用眼過度或慢性病患等，有其適合的配方。如果眼睛疲勞，含原花青素高的葡萄籽、黑醋栗、松樹皮萃取物，都是不錯的選擇。

哪一種型態的葉黃素最好？

網路搜尋「葉黃素」，其中常見被討論的不外乎是兩項專利葉黃素的原料：酯化型葉黃素（Xangold）及游離態葉黃素（FloraGlo）：

「酯化型」葉黃素是指葉黃素上接有兩個脂肪酸，在腸道需經過脂解脢分解，使得葉黃素游離後才能吸收

「游離態」葉黃素是經過皂化後，僅剩下小分子的葉黃素，號稱吸收佳

這兩者來源皆為天然金盞花萃取得到，另外一市場常見專利為「游離型」葉黃素（Lutemax）。

不論是酯化型或游離型葉黃素，這兩家葉黃素的專利原料都有通過GRAS認證（美國FDA的食品添加安全認證），早在2003年及近期，都有小型的臨床研究指出穩定的服用葉黃素後，酯化型與游離態的葉黃素，都使得黃斑部色素密度及血清葉黃素濃度上升。兩種類型的葉黃素都是有效的補充來源。

不論選購何種產品，需要多加注意的是葉黃素原料來源、成分含量是否標示清楚（例如葉黃素200mg 5％則表示實際含量為200*0.05=10mg葉黃素）、不應聽信產品過度誇大的療效。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航