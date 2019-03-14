月瀏覽量大降 1 億！Tumblr 告別色情內容後流量重傷

作者：mia

Tumblr 在 2018 年 12 月宣布加強打擊色情、成人內容，引起 Tumblr 生態圈大地震。根據流量第三方監測網站 SimilarWeb 數據顯示，緊接著的一個月，Tumblr 月瀏覽量降低超過 1 億，從約 5.21 億降到 4.37 億，等於爆跌了 17%。

這件事起因於 Tumblr app 在 App Store 因某個部落格含有兒童色情內容而遭下架，之後 Tumblr 移除相關內容並和蘋果再度合作上架商城。Tumblr 也和美國 NCMEC 兒童中心合作，在使用者上傳影像前先掃描並與資料庫比對，以排除兒童色情內容。

在兒童色情這部分， 本來就屬違法內容，因此使用者尚未出現反彈聲浪。但是 Tumblr 並不只加強了兒童色情的規範，更在之後宣布任何成人內容，甚至不論是不是色情影像，只要露出女性乳房都是違反規定並會遭到移除，而非要求分類。

Tumblr 社群原本就聚集一群敢於談性的風氣，這樣的風氣當然不少使用者受色情內容吸引而來，但也聚集存在性別弱勢、性少數的談論天地，以及多元化的藝術作品，一系之間全都成了不受歡迎的內容。因此 Tumblr 此舉從掃蕩違法內容擴大到斬除自己的社群，無異於整個砍掉重練。

核稿編輯：李柏鋒