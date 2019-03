「Cash or plastic」是要我選錢或塑膠袋嗎？　

去New York出差的Jim,在餐廳和老美同事用餐,結帳時候,同事問服務員:

Do you take plastic ?

當服務員回答yes時,Jim以為他會取塑膠袋來打包,只見同事拿出信用卡來付款。原來plastic指的是信用卡(credit card),不是塑膠袋。「Do you take plastic?」這句話在美國很常用,意思是「你們收信用卡嗎?」在超市買東結帳時,也常聽收銀員問「Cash or plastic?」這是問「付現或信用卡?」,相當於「Cash or charge?」而不是問你要不要塑膠袋。

Plastic原意是塑膠,中文有塑膠貨幣一說,英文也說plastic money,或簡化成plastic,包括信用卡、金融卡。結帳時服務員隨意一點會問「Cash or plastic?」(現金或信用卡?)

正式一點則說:

Do you want to pay with cash or plastic?(您想付現或信用卡結帳?)

那可以怎麼回答呢?

(X)I’ll pay by cash.(我付現。)

(O)I’ll pay in cash.

注意,付現用「in cash」而不是「by cash」。

記在帳上,意思就是信用卡付款。

(X)I’ll charge.

(O)I’ll charge it.

(O)I'll put it on plastic, thanks."

以信用卡付用charge這個動詞,它的意思是「把某個東西記在帳上」。這某個東西用it來代替,不可省略。再看一個例句:

Please charge drinks to my room.

這是在飯店酒吧消費,請服務員把帳單記在住房費用上經常用的一句話,意思是飲料費用退房時再一起結清的意思。身上只有信用卡,沒帶現金,可以說:

(O)I don’t carry any cash, just plastic.

Plastic除了當信用卡之外,還有「人工化的」意思。所以「整容手術」英文說plastic surgery。用plastic形容人,就有不自然、假假的意思:

He looks plastic.(他看起來很不自然,臉假假的)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航